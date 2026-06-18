ليس من الطوب، وليس من الخرسانة: كيف يقوم الناس بتحويل النفايات البلاستيكية إلى أرضيات جميلة

تعتبر أرضيات الطوب والخرسانة من الخيارات الشائعة، ولكن لكل منهما عيوبه. في حين أن الطوب صديق للبيئة، ومصنوع من مواد طبيعية ولا يحتوي على إضافات كيميائية، إلا أن نطاق الألوان محدود. كما يتطلب الأمر أيضًا مهارة لتثبيتها بشكل صحيح، لذلك يمكن أن تكون التكاليف مرتفعة. من ناحية أخرى، في حين أن الرصف الخرساني ميسور التكلفة وسهل العمل به، وفقًا لـ Fair Planet، فإن المادة نفسها مسؤولة عن انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة أكثر من معظم البلدان. يتخذ بعض الأشخاص نهجًا مختلفًا، حيث يقومون بتحويل البلاستيك المعاد تدويره إلى أرضيات متينة وجميلة وأفضل لكوكب الأرض.
لقد كانت الرصفات القابلة للاختراق، وهي شبكات بلاستيكية معاد تدويرها بشكل أساسي والتي يمكن ملؤها بالحصى، متاحة لبعض الوقت وهي واحدة من مواد الممرات الرائجة التي يمكن أن تعطي مظهرًا راقيًا. الآن تقوم بعض الشركات المغامرة بإنتاج ألواح صلبة تحاكي الطوب التقليدي أو الرصف الخرساني. يمكن أن يكون تنوع الأساليب مثيرًا للاهتمام مثل مجموعة المنتجات.
في جميع أنحاء العالم، تقوم المصانع الصغيرة بخلط نفايات البلاستيك المنصهرة مع الرمل وضغطها لصنع أرضيات وأحجار مرصوفة بالحصى. من المهم أن يستخدموا البلاستيك المناسب لأن البعض، مثل PVC، يمكن أن يطلق أبخرة سامة. ومع ذلك، هناك بدائل.
إعادة تدوير البلاستيك لإنتاج الرصف في أمريكا الشمالية
إذا كنت تفكر في أفكار أنيقة لفنائك المثالي، فإن الشركات في كل من أمريكا وكندا تنتج أرضيات مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره. يبدو أن البعض حذرين للغاية بشأن عملية التصنيع الخاصة بهم، قائلين ببساطة أن أرضياتهم عبارة عن 100٪ من النفايات البلاستيكية بعد الاستهلاك. البعض الآخر أكثر استعدادًا، حيث يقوم بخلط البلاستيك الممزق مع الزجاج المسحوق، وصهر الاثنين معًا وإجبارهما على الطارد.
تدعي الرصفات الناتجة أنها تتمتع بعدد من المزايا بخلاف كونها صديقة للبيئة، على الرغم من أنه من المهم التحقق من المواصفات بعناية. بشكل عام، فهي توفر متانة عالية ولا ينبغي أن تتشقق أو تتفتت مثل الخرسانة. نادراً ما تكون الصيانة أكثر من مجرد غسلها سريعًا. قد يكون بعضها قويًا بما يكفي لاستخدامه في الممرات، لكن البعض الآخر قد يدعم حركة السير على الأقدام فقط.
الصناعة تنمو، لكنها لا تزال غير متطورة نسبيا. لسوء الحظ، فإن تعقب الأرضيات البلاستيكية المعاد تدويرها ليس سهلاً مثل الدخول إلى متجر الصناديق الكبيرة المحلي الخاص بك للحصول على ما يعادله من الخرسانة. ومع ذلك، بالنسبة لمالك المنزل المدرك للبيئة، فإنها توفر بديلاً مستدامًا للأرضيات التقليدية لإنشاء ممرات وأفنية رائعة يمكن أن تحول الفناء الخلفي الخاص بك إلى واحة من الهدوء.