ليس من الطوب، وليس من الخرسانة: كيف يقوم الناس بتحويل النفايات البلاستيكية إلى أرضيات جميلة

تعتبر أرضيات الطوب والخرسانة من الخيارات الشائعة، ولكن لكل منهما عيوبه. في حين أن الطوب صديق للبيئة، ومصنوع من مواد طبيعية ولا يحتوي على إضافات كيميائية، إلا أن نطاق الألوان محدود. كما يتطلب الأمر أيضًا مهارة لتثبيتها بشكل صحيح، لذلك يمكن أن تكون التكاليف مرتفعة. من ناحية أخرى، في حين أن الرصف الخرساني ميسور التكلفة وسهل العمل به، وفقًا لـ Fair Planet، فإن المادة نفسها مسؤولة عن انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة أكثر من معظم البلدان. يتخذ بعض الأشخاص نهجًا مختلفًا، حيث يقومون بتحويل البلاستيك المعاد تدويره إلى أرضيات متينة وجميلة وأفضل لكوكب الأرض.

لقد كانت الرصفات القابلة للاختراق، وهي شبكات بلاستيكية معاد تدويرها بشكل أساسي والتي يمكن ملؤها بالحصى، متاحة لبعض الوقت وهي واحدة من مواد الممرات الرائجة التي يمكن أن تعطي مظهرًا راقيًا. الآن تقوم بعض الشركات المغامرة بإنتاج ألواح صلبة تحاكي الطوب التقليدي أو الرصف الخرساني. يمكن أن يكون تنوع الأساليب مثيرًا للاهتمام مثل مجموعة المنتجات.

في جميع أنحاء العالم، تقوم المصانع الصغيرة بخلط نفايات البلاستيك المنصهرة مع الرمل وضغطها لصنع أرضيات وأحجار مرصوفة بالحصى. من المهم أن يستخدموا البلاستيك المناسب لأن البعض، مثل PVC، يمكن أن يطلق أبخرة سامة. ومع ذلك، هناك بدائل.