ليس من الطوب أو أرضيات: حديقة الأمازون الملونة ذات الحواف التي تضيء ساحة منزلك

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في النهار، يمكنك تحديد حدود حواف حديقتك بوضوح، ولكن مع حلول الليل، تقل رؤيتك، مما يجعل من الصعب (إن لم يكن مستحيلًا) رؤية المناظر الطبيعية الخاصة بك. للحصول على مظهر أكثر ترحيبًا وتبقى مضاءة طوال المساء، ستحتاج إلى شيء أكثر من الطوب أو الرصف ليكون بمثابة حواف حديقتك؛ هذا هو المكان الذي تأتي فيه أضواء Nupostai Solar Yard من Amazon.

يتم بيع المصابيح الشمسية بسعر 34.19 دولارًا أمريكيًا للبيع بالتجزئة كحزمة مكونة من 8 قطع. لقد قاموا بإلقاء زخارف نباتية على الأرض وتدور من خلال تقدم متعدد الألوان (أو يمكنك اختيار أن تظل على اللون الأبيض الدافئ)، مما يجعل العرض مثيرًا للاهتمام. تنص مواصفات المنتج على أن المصابيح يجب أن تتعرض لأشعة الشمس لمدة 5-8 ساعات يوميًا، وبعد ذلك يجب أن تشرق لمدة 9-13 ساعة. يجب أن يكون الأفراد الذين يعيشون في ظروف جوية قاسية قادرين على استخدام هذه الأضواء أيضًا، حيث أنها حاصلة على تصنيف IP67، مما يجعلها مقاومة للماء ومرنة في مواجهة سوء الأحوال الجوية. يمكن لهذه الأضواء أن تضيء حديقتك دون أن تشغل مساحة إضافية، مما يسمح برؤية أفضل ليلاً ونهارًا.

في وقت كتابة هذا التقرير، أعطى العملاء الأضواء بمتوسط ​​4.4 نجوم من أكثر من 8800 تقييم. تنص إحدى التقييمات الخمس نجوم على موقع أمازون الإلكتروني على ما يلي: “أنا أستمتع حقًا بهذه الأضواء الشمسية في الليل، فهي إضافة رائعة إلى حديقتي!” ومن الجدير بالذكر أن بعض المراجعين ذكروا مخاوف بشأن متانة المصابيح وموثوقيتها؛ الجانب السلبي لاستخدام المصابيح الشمسية في حديقتك أو حديقتك هو أنها قد لا تظل مضاءة طوال المدة المعلن عنها، وقد تتوقف بعض الأضواء عن العمل فجأة. ومع ذلك، يقول معظم المشترين أن الأضواء جذابة وسهلة التركيب، بالإضافة إلى توفير إضاءة كافية في فناء منزلهم.