ليس من الفينيل، وليس من نوع Chainlink: بديل السياج الذي سيضيف لمسة ريفية

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سواء كنت تتطلع إلى إضافة القليل من الخصوصية والحماية لعائلتك أو كنت ترغب في زيادة قيمة منزلك، فكر في تركيب سياج. لكن التحدي يكمن في العثور على ما يناسبك، من الناحية الجمالية والعملية والمالية. على سبيل المثال، الأسوار المتسلسلة ميسورة التكلفة، لكنها ليست الخيار الأكثر جاذبية. أسوار الفينيل حديثة وأنيقة، ولكنها مصنوعة أيضًا من مواد صناعية. يمكنك اتخاذ خطوات لجعلها أكثر سحرا، لكنها ستبدو دائما حضرية جميلة. إذا كنت تبث أجواء ريفية ساحرة في حديقتك، فهناك حل آخر – سياج حي مصنوع من فروع الصفصاف الخاملة المرنة (Salix spp.).

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا – ويمكن القول إنها واحدة من أسهل الطرق – لصنع سياج من الصفصاف هي دفع السيقان المقطوعة حديثًا لهذه الشجرة المرنة إلى الأرض حول محيط الممتلكات الخاصة بك ونسجها معًا بنمط ماسي. للبدء، ادفع سيقان الصفصاف السميكة إلى الأرض عموديًا على مسافة قدم واحدة. قم بدفع الكثير من السيقان الرفيعة إلى الأرض بزاوية 45 درجة بين هذه السيقان السميكة. كرر نفس الإجراء مع سيقان متساوية الحجم على الجانب الآخر، لكن تأكد من أن الصف الجديد من السيقان يواجه الاتجاه المعاكس للأول. نسجهم داخل وخارج بعضهم البعض لتشكيل سياج متشابك. إذا كنت راضيًا عن القوة ومستوى الخصوصية، توقف هنا وقم بقص قمم السيقان إلى الارتفاع الذي تحتاجه. بدلًا من ذلك، يمكنك البدء في نسج المزيد من الفروع بينها أفقيًا. أيًا كان النهج الذي تتبعه، فمن المؤكد تقريبًا أن أغصان الصفصاف الخاصة بك تنبت مع القليل من العناية، وتشكل سياجًا حيًا.