ليس نبات العصفور، وليس أجراس المرجان: النبات الذي يعمل بشكل جميل في أسرة الزهور المظللة

تفضل زهرة الأوركيد الصينية التربة الرطبة جيدة التصريف الغنية بالمواد العضوية. ينمو من نوع من القرم يعرف باسم البصيلة الكاذبة، لذلك إذا كنت تعيش في مناخ أكثر برودة، فقد تحتاج إلى رفع البصيلات من الأرض وتخزينها في مكان بارد وجاف خلال الشتاء. عند زراعتها مرة أخرى، ضعها على عمق حوالي 2 إلى 4 بوصات. إذا كان فراش الزهرة المظلل الخاص بك يحصل على بعض شمس الصباح، فسوف تكافئك بساتين الفاكهة الخاصة بك بالمزيد من تلك الأزهار المبهجة.

بمجرد الانتهاء من الزهور، تذكر أن تقوم بقتلها حتى تتمكن النباتات من استخدام طاقتها في تخزين العناصر الغذائية في المصابيح لزهور العام التالي بدلاً من إنتاج البذور. لنفس السبب، عليك التأكد من الحفاظ على أوراق الشجر الخضراء عن طريق الحفاظ على رطوبة النباتات حتى تموت الأوراق بشكل طبيعي. عندما يحدث هذا، يمكنك إزالة الأوراق الميتة، لأن ذلك سيتيح مساحة كبيرة لنمو جديد في الربيع.

إذا بدأت كتلك تتكدس قليلاً أو لاحظت انخفاضًا في الإزهار، يمكنك رفع النباتات في الخريف ثم تقسيمها قبل تخزينها أو إعادة زراعتها. يمكنك أيضًا رفعها في أوائل الربيع. إنها فكرة جيدة أن تقوم بتغطية الأرض بالمهاد قبل الشتاء إذا كنت تخطط لترك البصيلات في الأرض. في حين أن الأنواع الأخرى من بساتين الفاكهة ستساعدك على مقاومة كآبة الشتاء عندما تزرعها في الداخل، فإن بساتين الفاكهة الصينية المطحونة سوف تملأ حديقة الظل الخاصة بك بأزهار مذهلة في الربيع.