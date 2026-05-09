ليس هوستا: هناك غطاء أرضي سريع النمو لملء أسرة الزهور العارية

تبدو التربة العارية مملة وتؤدي عمليا إلى فرد السجادة الحمراء لإزالة الأعشاب الضارة. إن وجود هذه البقع المملة يجعل المناظر الطبيعية تبدو غير مكتملة، لذا فإن وجود نبات سريع النمو لملء الأشياء هو المفتاح لتحديث المناظر الطبيعية الخاصة بك. على الرغم من أن النباتات مثل نبات الهوستا (Hosta plantaginea) لا تزال خيارات شائعة للمناظر الطبيعية، إلا أن ألوانها الرتيبة إلى حد ما وأضرار البزاقات التي لا مفر منها تقريبًا ليست مثيرة تمامًا. على الرغم من توافر الخيارات، إلا أن النباتات مثل نباتات الهوستا الأكبر حجمًا أو الأحدث يمكن أن تكون باهظة الثمن. لكن ليس عليك أن تنفق الكثير لتجعل أسرة حديقتك تبدو ممتلئة ومورقة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه القوليوس (Coleus scutellarioides).

إن وجود غطاء أرضي ممتد يساعد بشكل كبير في جعل حديقتك تبدو جميلة، ولكن إذا اخترت النباتات الخاطئة، فسوف ينتهي بك الأمر إلى مواجهة مشكلة أخرى: الغزلان. هذه المخلوقات مغرمة بالنباتات مثل اللبلاب الإنجليزي والتنوب والمضيفين (كما خمنت ذلك)، ومن خلال زراعتها، فإنك تخاطر بإنشاء بوفيه مجاني لسكان الغزلان المحليين. بدلاً من ذلك، استخدم بعض نباتات القوليوس فائقة الألوان لمنح أسرة حديقتك المزيد من التنوع.

يزدهر القوليوس في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11، وتتميز أصنافها بأوراق الشجر المبهرة بظلال مثل الوردي والأصفر والأخضر، على الرغم من وجود الكثير من الألوان الداكنة المذهلة وغير العادية للقوليوس أيضًا. يمكن أن يصل عرض كل نبات في النهاية إلى 3 أقدام. يمكن للقوليوس تحمل بعض الظل وكذلك الشمس الكاملة، على الرغم من أنه يفضل الظل الجزئي، مما يجعله خيارًا مرنًا إلى حد ما عبر حديقتك. هذه الجمالات مقاومة للغزلان، لأن الغزلان لا تحب قوامها. والأفضل من ذلك كله؟ يجب أن تتوقع أن تدفع حوالي 5 دولارات فقط مقابل شقة من النباتات المبتدئة، والتي ستغطي مساحة كبيرة بمجرد إنشائها.