ليففي دن وبول سكينيس يرتدون زي الأزواج على طراز بورات

أضف أوليفيا “ليففي” دن وبول سكينيس إلى القائمة.

تلك القائمة؟ قائمة طويلة يمكن التنبؤ بها من الرياضيين الذين يحتفلون بعيد الهالوين من خلال نشر أزياءهم.

اختارت دن، لاعبة الجمباز السابقة في جامعة LSU والمحبوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصديقها سكينيس أزياء تحمل طابع فيلم “بورات” لعام 2006 هذا العام للاحتفال بهذا اليوم.

ارتدى نجم القراصنة زي بورات لساشا بارون كوهين، بينما ارتدت دان شخصية باميلا أندرسون، التي ظهرت في الفيلم.

“باميلا أندرسون + بورات = نجاح عظيم!” كتبت دن في الصورة على قصتها على Instagram.

أنهى سكينيس مؤخرًا موسمه الثاني في الدوريات الكبرى، حيث ظهر مرة أخرى في فئة كل النجوم بفضل استمراره في التصويب الممتاز.

Skenes، الاختيار العام رقم 1 في 2023 MLB Draft، سرعان ما ارتقى في صفوف الدوري الثانوي ليثبت نفسه كواحد من أفضل الأذرع في هذه الرياضة.

قاد الآس الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 فريق ماجورز بمتوسط ​​1.97 نقطة في الموسم الماضي، مسجلاً 216 ضربة خلال 187 2/3 جولة مع أفضل مستوى في الدوري الوطني 0.948 WHIP.

أعلنت دن اعتزالها رياضة الجمباز في أبريل بعد مسيرتها الجامعية، والتي شهدت فوزها بلقب وطني في عام 2024 مع جامعة LSU.

تم اختيار المؤثرة، وهي عارضة ملابس السباحة Sports Illustrated، كواحدة من أكثر 100 مبدع تأثيرًا في مجلة TIME في عام 2025.

