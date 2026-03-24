ليكرز ضد بيستونز يتصادمان في ديتريوت في نهاية مثيرة

فريقان من القابض يدخلان إلى الحانة…

وبدلاً من طلب المشروبات، يبدأون في تجارة الخناجر.

ليس من النوع الصاخب والمتهور الذي يأتي في وقت مبكر من المباريات عندما تكون الأرجل نشطة والدفاعات مهذبة. لا، هذه هي الممتلكات الهادئة والخانقة التي تحدد السمعة – من النوع الذي يحدث عندما تنزف الساعة، ويميل الجمهور، ويكون لكل قرار ثقله.

هذا هو ما كان عليه فريق لوس أنجلوس ليكرز وديترويت بيستونز طوال الموسم. ليس فقط الفرق الجيدة. ليس فقط مفاجأة الفرق. فرق القابض. بدم بارد، لا يمكن إنكاره رياضيا.

مع دخول ليلة الاثنين في ديترويت، امتلك فريق ليكرز أفضل نسبة فوز في مباريات القابض في الدوري الاميركي للمحترفين عند 22-6 – وهي علامة مذهلة تبلغ 0.786 وهي ليست مجرد نخبة، ولكنها تاريخية. نحن نتحدث عن أفضل مقطع منذ أكثر من عقدين.

على الجانب الآخر من الأرض وقف فريق بيستونز بمظهر مختلف ولكن بنفس القدر من الخطورة. حققت ديترويت 25 فوزًا – الآن 26، وهو أكبر عدد في الدوري – ونسبة فوز 0.676 في تلك اللحظات نفسها.

ولم تؤدي المقاييس المتقدمة إلا إلى تعزيز الحتمية. احتل فريق ليكرز المرتبة الأولى في التصنيف الهجومي والمركز الأول في التصنيف الصافي. جلست ديترويت بشكل مريح في الطبقة العليا في المركزين السابع والخامس على التوالي. قم بالتصغير أكثر، وسيصبح الأمر سخيفًا تقريبًا: كان عمر لوس أنجلوس 24-6 في الألعاب المكونة من رقم واحد؛ ديترويت 27-7. في المباريات التي حُسمت بثلاث نقاط أو أقل، كان ليكرز 8-2، وبيستونز 9-5.

لذلك عندما اصطدم هذان الشخصان داخل ساحة ليتل سيزرز، لم يكن هناك أي لغز. لا التخمين. هذا لن يكون انفجارا. لم يكن من المقرر أن يتم تحديد هذا بحلول نهاية الشوط الأول، على الرغم من أن ديترويت اعتقدت أنه سيتم ذلك.

كان هذا دائمًا سيتلخص في حيازة واحدة.

وقد فعلت.

وأمضى ليكرز، الذي غاب عنه ماركوس سمارت وروي هاشيمورا، الشوط الأول وكأنه فريق نسي هويته في مكان ما فوق الغرب الأوسط. أسفل 16، مفككة، خطوة بطيئة. ولكن هذا هو الشيء الذي يميز الفرق التي تعيش تلك اللحظات الحاسمة – فهي لا تشعر بالذعر. إنهم ينحني ولكن لا ينكسرون.

وقال جي جي ريديك، المدير الفني للمنتخب: “لقد تمكنا من الانحناء وعدم الانكسار، والليلة كانت مثالاً آخر على ذلك”. “نحن فريق كرة سلة جيد وعلينا أن نواصل اللعب معًا.”

لقد عازموا على العودة إلى المباراة، وقلصوا الفارق، وقبل ما يزيد قليلاً عن 30 ثانية، سرقوا التقدم بنقطة واحدة.

لكن ديترويت لم ترمش.

بدون Cade Cunningham – محرك All-NBA الخاص بهم – اعتمد بيستونز على دانيس جينكينز، الذي قام بتأليف هذا النوع من الليل الذي يحول اللاعبين الأدوار إلى أبطال شعبيين. ثلاثون نقطة. أربع رميات حرة في الشوط الأخير. لا تردد. لا خوف.

وفجأة، شددت السرد مثل حبل المشنقة.

لأنه على الجانب الآخر كان يقف لوكا دونيتش، وهو التجسيد الحقيقي لسبب سيطرة فريق ليكرز على المواقف المتأخرة من المباراة طوال العام. لاعب المؤتمر الغربي للأسبوع. عشر مباريات متتالية بأكثر من 30 نقطة. واحد وأربعون من هذه العروض هذا الموسم. أول لاعب هذا الموسم يتخطى مجموع نقاطه 2000 نقطة. لقد كان الانهيار الجليدي البشري الذي تدفق للتو 100 نقطة على مدار ليلتين بمثابة إزعاج غير رسمي.

هذا هو الجزء الذي يكتب فيه السيناريو عادةً.

أسفل واحد، 12 ثانية متبقية، الكرة في يديه – سحب 14 قدمًا من الجناح الأيسر. نوع التسديدات التي يسددها دونتشيتش في الصالات الرياضية الفارغة، والساحات المزدحمة، ربما أثناء نومه.

مٌفتَقد.

ديترويت مرتدة. جينكينز يسدد رميتين حرتين. تبلغ درجة الحرارة الآن 113-110، ويتحول الهواء داخل المبنى من التوتر إلى الترقب.

قال أوستن ريفز، بصراحة وصدق في تقييمه: “لقد كانت كرة سلة جيدة وقد قاموا بتسديدة أخرى”.

فرصة أخرى. حيازة أخرى. لحظة أخرى لتقريب الدوري الأكثر غزارة.

دونتشيتش مرة أخرى. الغزل. يتلاشى. إطلاق ثلاثة على الجرس الذي لم تتح له الفرصة أبدًا.

وهكذا، اختفت سلسلة انتصارات فريق ليكرز في تسع مباريات متتالية في ليلة ديترويت.

إليكم الحقيقة غير المريحة حول فرق القابض: كونك متماسكًا لا يعني أنك تفوز دائمًا. هذا يعني أنك تعيش على الحافة في كثير من الأحيان، وفي النهاية، تفوز الجاذبية بها.

حتى أفضل لاعب لديك يغيب من وقت لآخر. ولكن في هذه الليلة، كان فريق بيستونز هو صاحب اليد الأكثر ثباتًا – بدون أفضل لاعبيهم، وليس أقل من ذلك.

وقال ليبرون جيمس: “إنهم الفريق رقم 1 في الشرق، حتى بدون غياب لاعبهم في الدوري الاميركي للمحترفين”. “لقد منحنا أنفسنا الفرصة، وهذا كل ما يمكنك أن تطلبه.”

ربما هذا صحيح. ربما.

لكن بالنسبة لفريق ليكرز الذي بنى هويته على إنهاء المباريات، فإن “الفرصة” تبدو وكأنها جائزة ترضية.

لأنه عندما تكون أفضل فريق في كرة السلة، فإن التوقعات لا تتوقف عند الفرصة. ويطالبون بالنتيجة.

وفي ليلة الاثنين في ديترويت، ضد فريق تم تشكيله من نفس القماش الذي ظهر في المباراة الأخيرة، تعلم ليكرز شيئًا وحشيًا وبسيطًا:

في بعض الأحيان، يكون الرجل الآخر هو القابض تمامًا.

