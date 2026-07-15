ليكرز لديه خطط مفاجئة لبروني جيمس بعد خروج ليبرون

سيغادر ليبرون جيمس فريق ليكرز، لكن لا يبدو أن المنظمة مستعدة لطرد بروني جيمس معه.

لا ينظر الفريق إلى الأب والابن كحزمة لا يمكن فصلها الآن بعد أن انتهت مسيرتهما التاريخية معًا في لوس أنجلوس، وفقًا لما ذكرته صحيفة أثليتيك.

رحيل ليبرون بعد ثماني سنوات لم يغير كيفية تقييم الامتياز لبروني أو استثماره في تطويره.

هذا التمييز مهم بعد موسمين كانت كل محادثة تقريبًا حول جيمس الأصغر فيه مرتبطة بوالده. اختار فريق ليكرز بروني بالاختيار رقم 55 في عام 2024، مما يسمح للزوج بأن يصبح أول أب وابن يظهران معًا في إحدى مباريات الدوري الاميركي للمحترفين. وتكهن البعض بأن جيمس الكبير كان القوة الدافعة وراء مشروع القرار.

الآن لدى بروني فرصة لتأسيس مستقبل في لوس أنجلوس بناءً على مزاياه الخاصة.

وذكرت صحيفة أثليتيك أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا محبوب جدًا داخل غرفة خلع الملابس، ويحظى باحترام عادات عمله ويُنظر إليه على أنه لاعب حقق تقدمًا ملموسًا. لقد حضر فوز ليكرز بالدوري الصيفي في لاس فيجاس وانضم إلى المعسكر الصغير المخضرم الذي بدأ يوم الاثنين، وهي بالكاد علامات على وجود شخص منفصل عن خطط الفريق.

كما ضمن ليكرز راتبه البالغ 2.3 مليون دولار للموسم المقبل قبل أن يصبح قرار ليبرون علنيًا.

يظل إنتاج بروني متواضعًا على مستوى الدوري الاميركي للمحترفين. وبلغ متوسطه 2.9 نقطة و1.2 تمريرة حاسمة في 42 مباراة الموسم الماضي، لكن تطوره أصبح أكثر وضوحًا في أواخر العام.

دفعته إصابات لوكا دونسيتش وأوستن ريفز إلى الدوران، وبلغ متوسطه 6.6 نقطة خلال آخر خمس مباريات في الموسم العادي قبل أن يحصل على دقائق فاصلة ذات مغزى ضد هيوستن.

قدمت أرقامه في G League علامة مشجعة أخرى. بلغ متوسط ​​بروني 15.6 نقطة في 14 مباراة مع ساوث باي بينما سدد 45.6٪ من مدى 3 نقاط وقلل من دوراناته.

وبحسب ما ورد ناقشت الفرق التي تلاحق ليبرون إمكانية الاستحواذ على بروني، لكن هذا لا يعني أن ليكرز يشعر بأنه مضطر للتعاون. استثمرت لوس أنجلوس بالفعل عامين في تطويره وتسيطر على عقده بعد الموسم المقبل.

سيواجه بروني الآن منطقة خلفية أكثر ازدحامًا تضم ​​دونسيتش وريفز وكوينتين غرايمز وكولين سيكستون وجادين هاردي والصاعد كاميرون كار.

لكن موقف ليكرز يبدو واضحًا: الوجهة التالية لليبرون لن تحدد تلقائيًا وجهة بروني.

لأول مرة في مسيرته الاحترافية، يحظى جيمس الأصغر بفرصة اتخاذ قرار الليكرز بشأنه فيما يتعلق بكرة السلة بالكامل.