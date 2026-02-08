لوس أنجلوس – بعد ساعات فقط من قول روب بيلينكا، رئيس عمليات كرة السلة والمدير العام لفريق ليكرز، إن الفريق من المرجح أن يملأ المركز الخامس عشر الشاغر في القائمة، أعاد الفريق وجهًا مألوفًا.

أكد مصدر لصحيفة كاليفورنيا بوست مساء السبت أن فريق ليكرز يتعاقد مع كوبي بوفكين لمدة عامين مع خيار لاعب لموسم 2026-27.

لعب بوفكين دور البطولة مع فريق Lakers South Bay G League التابع، حيث بلغ متوسطه 26.7 نقطة بنسبة 51.3٪ في التسديد (43.1٪ في رميات ثلاثية) ليحصل على 4.3 تمريرة حاسمة و 4.1 كرة مرتدة.

لقد تعادل وهو أعلى مستوى خلال الموسم بـ 41 نقطة، ليقدم ثماني تمريرات حاسمة، في فوز ساوث باي يوم الأربعاء على كابيتال سيتي جو-جو.

وقع بوفكين عقدًا لمدة 10 أيام مع ليكرز في أوائل يناير. لعب أربع مباريات مع فريق ليكرز قبل أن يعود إلى ساوث باي. وقع بوفكين أيضًا على عقد مشقة لمدة 10 أيام مع فريق جريزليز في نوفمبر.

تم اختيار بوفكين رقم 15 من ميشيغان في مسودة 2023، ولعب موسمين مع أتلانتا هوكس قبل أن يتم تداوله مع بروكلين نتس في سبتمبر الماضي قبل التنازل عنه في أكتوبر وتداوله مع ساوث باي في نوفمبر.