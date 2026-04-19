ليكرز يستغل صواريخ كيفن ديورانت في الفوز بالمباراة الأولى

لوس أنجليس – سجل لوك كينارد أعلى مستوى له في التصفيات برصيد 27 نقطة، وأضاف ليبرون جيمس 19 نقطة و13 تمريرة حاسمة، ليستفاد لوس أنجليس ليكرز من غياب كيفن دورانت بسبب الإصابة ليحقق فوزا ساحقا 107-98 على هيوستن روكتس في المباراة الافتتاحية لسلسلة مباريات الجولة الأولى مساء السبت.

وسجل ديندري أيتون 19 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح ليكرز المصنف الرابع الذي حقق فوزا مبهرا بدون أفضل ثنائي في ترتيب الهدافين.

لعب كلا الفريقين المباراة الافتتاحية بدون أهم لاعبيهما. ويغيب لوكا دونسيتش وأوستن ريفز عن الملاعب إلى أجل غير مسمى بسبب الإصابة منذ الثاني من أبريل، بينما تعرض ديورانت لخدش متأخر بسبب كدمة في الركبة اليمنى.

ازدهرت لوس أنجلوس بضرب 60.6٪ من تسديداتها بينما حافظت على تسديد روكتس بنسبة 37.6٪ بدفاع مزعج.

وسجل ألبرين سينغون 19 نقطة وأضاف جباري سميث جونيور 16 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة لصالح روكتس المصنف الخامس الذي أنهى مباراة واحدة خلف لوس أنجليس في الموسم العادي.

أضاف أمين طومسون 17 نقطة، لكن بداية هيوستن الشابة كانت غير متسقة بعد أن أصبحت المرشح الأوفر حظًا في هذه السلسلة بسبب مشاكل إصابة ليكرز.

المباراة الثانية ستقام ليلة الثلاثاء في لوس أنجلوس.