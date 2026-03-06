ليكرز يسقط أمام ناجتس في دنفر

دنفر – حتى مع سقوط كلا الفريقين في نهاية المطاف للعديد من اللاعبين الرئيسيين، كانت ليلة الخميس في بول أرينا أكبر اختبار لفريق ليكرز ضد فريق فاصل محتمل في المؤتمر الغربي منذ ما يقرب من شهر.

وقد تعلموا المزيد حول ما يتطلبه الأمر للتنافس مع الفرق الكبرى الأخرى في الغرب، حيث سقطوا أمام ناجتس 120-113 لبدء المرحلة التي ترتفع فيها جودة المنافسة.

ولم يتقدم ليكرز مطلقًا يوم الخميس، حيث حقق ناجتس فوزًا مباشرًا في مباراة تقدموا بها بفارق 15 نقطة.

وقاد لوكا دونسيتش فريق ليكرز برصيد 27 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وسبع تمريرات حاسمة وأربع سرقات، وقام بعدة تسديدات لإبقاء فريقه في المباراة.

لكن ليكرز تغلب بنتيجة 8-2 في الدقيقتين الأخيرتين ليترك دنفر بالخسارة.

وسجل أوستن ريفز 16 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات. وسجل ليبرون جيمس 16 نقطة وثماني تمريرات حاسمة وخمس متابعات، لكنه كان يعاني من إصابة واضحة في المرفق الأيسر بعد سقوطه أثناء محاولة رمي الكرة في الكرة الرابعة.

وكان نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في البطولة ثلاث مرات، أفضل مسجل لفريق ناجتس برصيد 28 نقطة ومرر 13 تمريرة حاسمة واستحوذ على 12 كرة مرتدة. وأضاف جمال موراي 28 نقطة وسبع تمريرات حاسمة.

ماذا يعني

سيبقى ليكرز في المركز السادس في الغرب، مبتعدًا أكثر عن المركز الخامس.

لقد انخفضوا إلى 37-25 هذا الموسم.

نقطة تحول

عندما قام Reaves بتقسيم زوج من الرميات الحرة مع بقاء 2:05.

كان من الممكن أن يتعادل فريق ليكرز في المباراة عند 112 لكل منهما إذا نجح ريفز في تحقيق كليهما، لكنهم تأخروا 112-111 بعد أن أضاع المحاولة الثانية، حيث قام يوكيتش بتسديدة خطافية على حيازة ناجتس التي تلت ذلك ليبدأ الشوط 6-0.

أفضل لاعب: نيكولا يوكيتش

حتى في الليلة التي لم يلعب فيها بشكل أفضل، كان يوكيتش لا يزال لديه ثلاثية مزدوجة ويسدد 10 من 15 من الملعب.

احصائيات المباراة: 15

هذا هو عدد الأخطاء الفنية التي تم تقييمها دونسيتش هذا الموسم بعد ارتكابه خطأ فني آخر في الربع الثاني يوم الخميس.

بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف في 14 مباراة دون أي خطأ فني، سجل دونسيتش هدفه الرابع عشر خلال الفوز على ضيفه بيليكانز يوم الثلاثاء.

وقال المدرب جي جي ريديك قبل مباراة الخميس: “إنه يدرك أنه قريب”. “وأعتقد أنه… إنه يحاول.”

إذا تم تقييم دونسيتش فنيًا آخر لمباراته السادسة عشرة هذا الموسم، فسيتعين عليه إيقافه لمباراة واحدة وفقًا لقواعد الدوري.

التالي

سيختتم فريق ليكرز المجموعة المتتالية عندما يعودون إلى جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة.

سوف يستضيفون فريق بيسرز في Crypto.com Arena لبدء مباراة منزلية من خمس مباريات.