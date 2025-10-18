ليلة دودجرز غير المسبوقة لـShohei Ohtani تضعه في مقام خاص به

لوس أنجلوس – يستحق نجم دودجرز شوهي أوهتاني ثمن الدخول، وهو ليس رخيصًا بالمناسبة. ومن المؤكد أنه يستحق مبلغ المليوني دولار الذي يدفعونه له هذا العام – وربما يساوي مائة ضعف ذلك – في صفقة مؤجلة تاريخياً من أجل الدهشة والإثارة الفورية.

إلى حد ما، فإن الأداء غير المسبوق في الاتجاهين الذي قدمه أوهتاني ليخرج أفضل فريق للموسم العادي للبيسبول، وهو فريق ميلووكي برويرز ذو السوق الصغيرة، من التصفيات وأرسل حامل اللقب دودجرز بقيمة 400 مليون دولار إلى بطولة العالم، وكان ذلك يستحق كل شيء.

من الصعب أن نتخيل أن أي شخص قد فعل أكثر من أي وقت مضى في مباراة فاصلة – أو في أي مباراة ما بعد الموسم. أصبح أوهتاني اللاعب الحادي عشر لهوميروس ثلاث مرات في مباراة ما بعد الموسم. لكن بالطبع، لم يفعل أحد ذلك مطلقًا أثناء قيامه بستة جولات إقصائية وضرب 10 أيضًا، لأنه من المفترض أن يكون ذلك مستحيلًا.

لقد كان هذا هو الأداء المميز لأوهتاني، ومن الصعب أن نتذكر أن أي شخص لديه أداء أفضل منه، في أي مكان. لقد سدد أطول ثلاث تسديدات في المباراة والكرات الثلاث الأكثر تضرراً أيضًا، وألقى جميع الرميات الأسرع في مباراة لن ينساها سوى القليل من شاهدها.