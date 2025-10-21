ليلة وحش جهمير جيبس ​​​​تجبر الأسود على التغلب على القراصنة

لقد رفضها.

ومن الواضح أنه لم يكن من التنفس.

سجل جيبس ​​​​في سباق سريع طويل في الربع الثاني ، وغطس 5 ياردات في الربع الثالث واستحوذ على أعلى مستوى في مسيرته على بعد 218 ياردة من المشاجرة ليقود ديترويت لايونز في فوز 24-9 على تامبا باي القراصنة ليلة الاثنين.

قال مدرب ديترويت دان كامبل: “شعرت أن هذا قادم”. “لقد تم بناء هذا.”

استعاد فريق الأسود (5-2) عافيته من الخسارة حيث قدم أداءً لا تشوبه شائبة لما يقرب من ثلاث سنوات، وواصل خطه الطويل في دوري كرة القدم الأمريكية المكون من 51 مباراة دون أن يخسر مباراتين على التوالي في الموسم العادي.

قال كامبل: “لقد استجاب الرجال، وهو ما كنت أعلم أنهم سيفعلونه”.

تم التفوق على تامبا باي (5-2) بأكثر من 200 ياردة في الشوط الأول، لكنه تأخر 14-3 لأن ديترويت اعترض طريقها، وتعثر، وقلبها وأخطأ هدفًا ميدانيًا.

حصل Rookie Tez Johnson على استقبال هبوط على مسافة 22 ياردة لافتتاح الشوط الثاني ، وسحب Bucs في غضون خمس نقاط ، لكنهم لم يتمكنوا من إبطاء Gibbs.

في الرحلة التالية ، كان لدى Gibbs مسافة 15 ياردة واستقبال 28 ياردة لإعداد هبوطه الثاني الذي أعطى الأسود تقدمًا 21-9 في أواخر الربع الثالث.

انتهى العام الثالث على التوالي بأعلى مستوى للموسم 136 ياردة اندفاعًا على 17 عربة وأعلى مستوى للموسم 82 ياردة تلقى ثلاث مسكات ، مما يمنحه إجماليًا يتخلف عن أربعة عروض فقط للامتياز هذا القرن.

غيبس هو أول لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية يندفع لمسافة 135 ياردة على الأقل ويستقبل 80 ياردة بالإضافة إلى درجتين على الأرض منذ أن حقق كريس جونسون هذا الإنجاز مع تينيسي في عام 2009.

وقال تود بولز، مدرب بوكس: “إنه موهوب للغاية في الركض للخلف، وعندما تضيع فجوة، يمكنه تحويلها إلى مسرحية كبيرة”.

كان جاريد جوف من ديترويت هو 20 من 29 لمسافة 241 ياردة مع تمريرة لمس 27 ياردة إلى Amon-Ra St. Brown في الجولة الافتتاحية للعبة. على الرغم من ذلك، فقد جوف ارتباكًا وأطاح بالمتلقي الصاعد إسحاق تيسلا في المركزين الرابع والثاني على الممتلكات التالية وألقى اعتراضًا لاحقًا – كل ذلك في منطقة خليج تامبا.

كان بيكر مايفيلد 28 من 50 لمسافة 228 ياردة مع هبوط واحد واعتراض واحد ضد دفاع قصير اليد. ألقى مايفيلد تمريرة غير مكتملة في منطقة النهاية قبل 4:24 من نهاية المباراة، منهيًا آمال العودة المحتملة.

قال مايفيلد: “كمجموعة مهارات، لم نتواصل في الكثير من المسرحيات”. “بمجرد أن يعلم الدفاع أنه سيتعين علينا التمرير، يمكنهم غلق آذانهم. هذا ليس وضعًا عادلاً لخط الهجوم.”

استفاد جيبس ​​من الثقب الكبير وسرعته ليسجل على مسافة 78 ياردة في أواخر الربع الثاني ليضع ديترويت في المقدمة 14-0.

وقال كامبل: “إذا تمكنت من نقله إلى المستوى الثاني، فيمكنه القيام بالباقي”.

بعد أن أضاع جيك بيتس لاعب ديترويت هدفًا ميدانيًا بطول 54 ياردة، سجل تشيس ماكلولين هدفًا ميدانيًا بمسافة 53 ياردة لينهي الشوط ويضع فريق Bucs على لوحة النتائج.

قام بيتس بالاتصال بهدف ميداني بطول 58 ياردة في وقت مبكر من الشوط الرابع، مما أدى إلى ضربه في وضع مستقيم، ليمنح الأسود التقدم 24-9.

وقال بولز: “إنها مباراة صعبة لكل فريق في الوقت الحالي”. “نحن نعلم بشأن الجمهور الصاخب. لم نقم بالتنفيذ، لكنهم لعبوا مباراة جيدة جدًا.”

وقت الذروة

الأسود هي 13-3 في المباريات الليلية تحت قيادة كامبل وقد فازوا بخمس مباريات متتالية في ليلة الإثنين لكرة القدم.