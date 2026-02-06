ليندسي فون تكشف أن الرباط الصليبي الأمامي الخاص بها “اختفى بنسبة 100٪” في بداية أولمبياد 2026

تعد تمزقات الرباط الصليبي الأمامي من بين أكثر الإصابات تدميراً في الرياضة، حيث تؤدي بشكل روتيني إلى تهميش الرياضيين المحترفين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا لمدة عام أو أكثر.

هناك أمثلة لا حصر لها لأفضل الرياضيين في العالم الذين خضعوا لإعادة التأهيل والتعافي لفترة طويلة، مما جعل من الصعب تصديق أن ليندسي فون البالغة من العمر 41 عامًا ستشارك في الألعاب الأولمبية بعد أسبوع واحد من تعرضها للإصابة.

لكن فون أدلت ببيان مقنع للعالم بأنها تستطيع التنافس على ميدالية في سباق الإنحدار يوم الأحد بعد أن احتلت المركز 11 من بين 45 متنافسًا خلال الجولة التدريبية يوم الجمعة، وهي الأولى لها منذ إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليسرى.

بعد ذلك، جعلت فون هذا العمل الفذ يبدو أكثر روعة، حيث استجابت على X لطبيب الطب الرياضي الذي كان متشككًا بشأن خطورة إصابتها:

كتبت: “لول، شكرًا دكتور”. “كان الرباط الصليبي الأمامي الخاص بي يعمل بكامل طاقته حتى يوم الجمعة الماضي. فقط لأنه يبدو مستحيلاً بالنسبة لك لا يعني أنه غير ممكن. ونعم، لقد تمزق الرباط الصليبي الأمامي بنسبة 100٪. ليس 80٪ أو 50٪. لقد اختفى بنسبة 100٪.

وكان الدكتور بريان سوتيرر، من ولاية ميسوري، قد تساءل عما إذا كان فون قد أصيب في الرباط الصليبي الأمامي لأول مرة الأسبوع الماضي.

“هناك جانب مهم للغاية لا نعرفه – ما هي حالة الرباط الصليبي الأمامي قبل الحادث الأسبوع الماضي؟” كتب. “ما تفعله الآن لن يكون مفاجئًا تقريبًا بالنسبة لرياضي النخبة الذي كانت ركبته تعمل بالفعل مثل تمزق الرباط الصليبي الأمامي عند خط الأساس. عندما تسمع قصصًا عن “فلان ولعب لسنوات على الرباط الصليبي الأمامي الممزق”، فهذا أمر مزمن، مما يعني أن الجسم لديه الوقت للتكيف وإعادة تدريب العضلات لدعم الركبة.

“أيضًا، قد لا يشعر الشخص الذي تعرض لتمزق/جراحة سابقة بالتورم والألم عند تكرار الإصابة. خلاصة القول، لا أعتقد أن هذا كان تمزقًا جديدًا في الرباط الصليبي الأمامي كما يفكر الجميع.”

خضعت فون، التي كانت تتزلج بدعامة على ركبتها، لعلاج مكثف منذ تعرضها للإصابة، ولكن “بالنظر إلى ما تشعر به ركبتي، أشعر بالاستقرار، أشعر بالقوة”.

نشر فون على إنستغرام: “لم يكن أحد يصدق أنني سأكون هنا، لكنني نجحت!! أنا هنا، أنا مبتسم وبغض النظر عن الأمر، أعرف كم أنا محظوظ. لن أضيع هذه الفرصة”.