ليونيل تايلور ، عضو برونكو رينغ أوف آم ، ميت في 89

وتوفي الفريق في 6 أغسطس ، أعلن الفريق ليلة الأربعاء أن ليونيل تايلور ، لاعب أصلي لبرونكو وعضو في حلقة الشهرة في الفريق ، توفي في 6 أغسطس.

كان 89.

كان تايلور جزءًا من فريق برونكو لعام 1960 ، والذي كان أول من لعب في AFL الذي تم تشكيله حديثًا.

وكان أيضًا مدربًا على نطاق واسع في فريق Super Bowl مع Steelers في السبعينيات من القرن الماضي تحت قيادة المدرب الرئيسي Chuck Noll.

كان تايلور أول جهاز استقبال – في اتحاد كرة القدم الأميركي أو AFL – يسجل ما لا يقل عن 100 حفل استقبال في موسم واحد وأنهى حملاته السبع مع Broncos كحامل سجلهم في حفلات الاستقبال (543) ، وتلقي ساحات (6،872) وصيد الهبوط (44).

وقف أول سجلان لأكثر من 30 عامًا ، ولا يزال في المراكز الخمسة الأولى في الامتياز في حفلات الاستقبال ، وتلقي ساحات وحفلات الهبوط.

وقال برونكوس في منشور على X.

بدأ مسيرته في كرة القدم مع Bears – في الأصل كداكن – قبل أن يقضي سبعة مواسم في دنفر والتحول إلى الجانب الهجومي.

تقاعد تايلور من كرة القدم بعد موسم 1968 ، بعد عامين مع هيوستن أويلرز.

وقال مؤرخ AFL ومؤلفه ديف ستيدل على موقع برونكو: “كان هذا رجلًا (كان لديه) أيدي مثل نائب القبضات”. “إذا كان تمريرة بالقرب منه ، فقد كان يحصل عليه. لقد اشتعل تمريرات رقمية (لكل لعبة). لم يكن أحد يصطاد 10 و 11 و 12 في مباراة في أي من الدوري.”

تم تجنيد تايلور في حلقة الشهرة في برونكو في عام 1984.