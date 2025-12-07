ليونيل ميسي وديفيد بيكهام يحتفلان بفوز إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم مع زوجاتهم

مختومة بقبلة.

توج ليونيل ميسي بأول فوز له على الإطلاق بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم السبت من خلال تبادل العناق الصادق مع زوجته أنتونيلا.

بعد لحظات من فوز إنتر ميسي 3-1 على فانكوفر في النهائي، اجتمع ميسي البالغ من العمر 38 عامًا مع أكبر مؤيديه في مقصورة خاصة في ملعب تشيس في فورت لودرديل، حيث التقطت كاميرات ESPN الزوجين وهما يحتفلان بقبلة.

أنتونيلا، المتزوجة من ميسي منذ عام 2017، انضمت لاحقًا إلى النجم المهاجم في الملعب مع زملائه في الفريق وشركائهم أثناء تصويرهم لكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال ميسي بعد أن ساعد في تأمين أول بطولة للنادي، وفقًا لشبكة ESPN: “إنها لحظة جميلة وعاطفية بالنسبة لنا، ولشعب ميامي، لنكون قادرين على تحقيق هدف الدوري الأمريكي لكرة القدم”. “إنه نادٍ جديد جدًا، إذا جاز التعبير. عندما لعبنا من قبل، كنا محظوظين بما يكفي للفوز بلقب، لكن هذا كان الهدف الحقيقي، الفوز بالدوري الأمريكي والتواجد في صدارة الدوري الأمريكي، ولحسن الحظ حققنا ذلك”.

وجاء الفوز بعد عامين تقريبا من إعلان ميسي انضمامه إلى نادي الدوري الأمريكي الذي تضم مجموعة ملكيته أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام.

واحتفل بيكهام (50 عاما) مع زوجته فيكتوريا وأطفالهما بينما احتضن ميسي أيضا في الملعب.

قال بيكهام، الذي وصف مسيرته كلاعب في عام 2013: “إنه ليس هنا للاستمتاع بالحياة في ميامي فقط. زوجته وأطفاله يحبون ميامي، لكنه جاء إلى هنا للفوز، وهذا هو ما يعنيه ليو حقًا. إنه يريد الفوز. إنه يتمتع بهذا التفاني والولاء الذي يظهره لزملائه، للمدينة، للنادي. ليو هو الفائز. الأمر بهذه البساطة”.

ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان في فرنسا من 2021 إلى 23 قبل أن ينتقل بمواهبه إلى الولايات المتحدة.