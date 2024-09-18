مأساة السقوط في الاتجاه المعاكس

سواء كان الأمر يتعلق بالروك أو الراب أو الميتال أو البوب، فإن Falling in Reverse تعرف كيف تجتاز المناظر الموسيقية المختلفة لخلق صوت لا يُضاهى. شهدت الفكرة الصوتية التي ابتكرها روني رادكي صعودًا مذهلاً إلى الشهرة منذ تأسيسها في عام 2008 وإصدار أول ألبوم لها “The Drug in Me Is You” في عام 2011. ومع ذلك، فإن هذا لا يمحو حقيقة أن المجموعة واجهت العديد من العقبات والتحديات في حياتهم الشخصية أثناء صعودهم إلى قمة قوائم الموسيقى وأكبر مسارح الحفلات الموسيقية.
أما بالنسبة لرادكي، فقد تحدث بصراحة عن تأثير غياب والدته عليه بشكل عميق في طفولته. كما عانى من خسارة مؤلمة في شكل وفاة شقيقه أنتوني، الذي توفي في سن مبكرة عن عمر 33 عامًا. كما فقد عازف الجيتار ديريك جونز خطيبته، ثم توفي بعد فترة وجيزة منها، مما أنهى فترة مضطربة ومأساوية من الزمن لفرقة Falling in Reverse.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فرقة Falling in Reverse ستنضم إلى قائمة النخبة من فرق الروك الأكثر تأثيرًا على مر العصور. ولكن لا جدال في أنهم مروا بفترة عصيبة عاطفية – سواء في عالم الموسيقى أو في حياتهم الخاصة – في رحلتهم لترك إرث دائم.
كانت والدة روني رادكي غائبة في طفولته
أثبت روني رادكي، المغني الرئيسي لفرقة Falling in Reverse، أنه شخصية مثيرة للانقسام في صناعة الموسيقى، وفي عام 2014، جلس رادكي مع مجلة Rock Sound لمناقشة حياته وماضيه. وتم التطرق إلى وقته في السجن وغيره من الخلافات، بينما كشف الستار عن المزيد من التفاصيل حول طفولته وذكر والدته، التي كانت موضوعًا في أغاني Falling in Reverse.
وقال رادكي إن أحد الأسباب التي جعلته زير نساء هو أنه “لم تكن له أم قط”. وأضاف الموسيقي كيف تغيرت وجهة نظره تجاه النساء عندما دخل في علاقة مستقرة وأصبح أبًا. وقال: “عندما رأيت ابنتي لأول مرة، كان ذلك بمثابة فتح عين حقيقية، وخاصة فيما يتعلق بمحاولة فهم كيف تركتني والدتي ودفعتني بعيدًا”. “سأفعل كل ما يلزم لأكون هناك”. كما تحدث رادكي عن الشائعات التي تفيد بأنه يسيء استخدام المخدرات، مؤكدًا أن والدته هي التي فعلت ذلك – وليس هو.
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لقد فقد روني رادكي شقيقه في حادث
في أغسطس 2013، توفي أنتوني شقيق روني رادكي الأكبر. كان يبلغ من العمر 33 عامًا فقط، وكان نجارًا وراكب دراجات نارية وكان عضوًا في نادي Nemesis Motorcycle Club. كان متزوجًا من امرأة تدعى أماندا وأنجب خمسة أطفال.
وفي منشور على حسابه على إنستغرام حُذف الآن (عبر موقع Music Junkie Press)، أشار رادكي إلى أن سبب الوفاة هو حادث سيارة. وذكر كيف كان أنتوني ووالده “عائلته الوحيدة” وأن أنتوني رحل الآن. وشارك رادكي مجموعة من الصور القديمة له ولأخيه، وأشاد به باعتباره أخاه الأكبر الذي اعتنى به وكيف أراد أن يكون مثل أنتوني تمامًا. وكتب رادكي: “كنت أتبعه في كل مكان وأنسخ كل ما يفعله. أنا حزين للغاية. لا يبدو الأمر حقيقيًا حتى”.
وبالإضافة إلى ذلك، شارك رادكي أغنية “اليوم الذي تركت فيه الرحم” – والتي كتبها لفرقته السابقة Escape the Fate وتظهر في ألبومهم لعام 2006 “Dying Is Your Latest Fashion” – موضحًا كيف تم كتابتها لأخيه وكيف أنها مؤثرة الآن.
توفيت خطيبة ديريك جونز
في العديد من الفرق الموسيقية، إذا واجه أحد الأعضاء مشاكل عائلية أو مرضًا أو أي شيء آخر قد يتسبب في غيابه عن العروض، تميل المجموعة إلى الاستمرار في الجولة مع بديل بديل – إلا إذا كان المغني، لأسباب واضحة. في عام 2019، اتخذت فرقة Falling in Reverse قرارًا بإلغاء الجولة بعد إصابة خطيبة عازف الجيتار ديريك جونز كريستينا سيتا بالسرطان مما أدى إلى دخولها المستشفى بعد العثور على سائل في رئتيها.
نشر روني رادكي الرسالة التالية على حساب الفرقة X (المعروف سابقًا باسم تويتر): “لا يبدو من الصواب في قلبي أن أقوم بجولة وأنا أعلم بحالتها حيث يجب أن يكون ديريك معها لمساعدتها على التغلب على هذا الأمر”. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الفرقة تفاصيل حملة GoFundMe لمساعدة سيتا.
في 19 نوفمبر 2019، أعلنت عائلة سيتا وفاتها على صفحتها على موقع GoFundMe، وشكرت الجميع على دعمهم ومساهماتهم في حملتها. وبعد بضعة أسابيع، تذكر جونز خطيبته على حسابه على إنستغرام، ونشر صورة لها في عيد ميلادها الخامس والثلاثين وكتب: “أفتقدك وسأحبك إلى الأبد”.
توفي عازف الجيتار في فرقة Falling in Reverse بعد فترة وجيزة من وفاة خطيبته
طوال تاريخ فرقة Falling in Reverse، كان لديهم العديد من الأعضاء الذين يأتون ويذهبون. كان أحد الثوابت هو عازف الجيتار ديريك جونز، الذي كان مع المجموعة إلى حد كبير منذ إنشائها، والتي حدثت أثناء سجن روني رادكي. لم يكن مسؤولاً عن المساهمة في الموسيقى للألبومات التي أصدروها حتى عام 2020 فحسب، بل كان أيضًا صديقًا لرادكي.
وبعد خمسة أشهر فقط من وفاة خطيبة جونز كريستينا سيتا، أعلن رادكي الخبر في منشور على إنستغرام تم حذفه الآن (عبر Variety) بأن جونز قد مات أيضًا. وكتب: “لن أنسى أبدًا عندما أخذتني من السجن في شاحنتك السياحية القديمة لبدء Falling in Reverse. ستتشابك روحك مع الموسيقى التي أكتبها إلى الأبد. ارقد في سلام، ديريك جونز. قلبي محطم”. وتذكر فنانون آخرون، مثل Ice Nine Kills، جونز على وسائل التواصل الاجتماعي – ليس فقط لتأثيره الموسيقي ولكن أيضًا للشخص الذي كان بالنسبة لهم.
اختفت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالفرقة أثناء الجولة وتلقوا ردود فعل عنيفة لعدم أدائهم
في سبتمبر 2022، نشرت فرقة 95 WIIL Rock مقطع فيديو على صفحتها على Facebook من Ronnie Radke، الذي كان يحمل أخبارًا سيئة للمعجبين: لن تعزف فرقة Falling in Reverse في WIIL Rock Fest. وفقًا لـ Radke، دخلت الفرقة إلى بروفاتهم وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم قد اختفت. قال إن طاقمه زعموا أنهم “ضاعوا”، ولكن بغض النظر عن ذلك، فلن يتمكنوا من عزف العرض لأن معظم عروضهم على المسرح تتطلب ما كان على أجهزة الكمبيوتر المحمولة و “كفرقة في عام 2022، فأنت بحاجة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بك. إنه مثل قيادة سيارة بدون محرك”.
لم يكن على فرقة Falling in Reverse التعامل مع حقيقة اختفاء أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة باهظة الثمن فحسب، وهو ما يكفي لإزعاج وإزعاج أي إنسان، بل كان عليهم أيضًا التعامل مع انتقادات المعجبين والأقران والمتخصصين في الصناعة. وشمل ذلك إيدي ترانك وسيباستيان باخ (الذي يعد أيضًا أحد النجوم الذين لا يستطيعون تحمل نيكي سيكس)، الذين انتقدوا الفرقة لإلغاء العروض لمجرد عدم وجود أجهزة كمبيوتر محمولة. لم يتجاهل رادكي الانتقادات أيضًا، بل رد بقوة وانخرط في حرب على وسائل التواصل الاجتماعي. في النهاية، مثل معظم الحجج في موسيقى الروك والميتال، تحول الأمر إلى جدال حول كيفية تفضيل الناس لصنع الموسيقى، أي برجر لا شيء.
أعضاء فرقة Falling in Reverse تعرضوا لحروق طفيفة أثناء الحفل
يعرف جيمس هيتفيلد من فرقة ميتاليكا كل شيء عن الانفجارات النارية، فهو أحد نجوم الروك الذين تعرضوا لحادثة جنونية مع الموت في الماضي وعانوا من حروق شديدة. ورغم أن حادث Falling in Reverse لم يكن خطيرًا مثل حادث هيتفيلد، إلا أنه أثبت أنه سبب للقلق أثناء ظهور الفرقة في مهرجان Sonic Temple Art & Music في مايو 2024.
عزفت الفرقة أغنيتها الصاخبة “رونالد” بينما انطلقت الألعاب النارية في الخلفية. ومع ذلك، أدرك المغني روني رادكي الخطر وأوقف الأداء عدة مرات للاطمئنان على زملائه في الفرقة. وفي حين ساعد هذا حتمًا في منع المزيد من الكارثة، إلا أن عازف الجيتار كريستيان طومسون وعازف الطبول لوك هولاند أصيبا بحروق طفيفة نتيجة للحادث.
بعد انتهاء العرض، نشر هولاند عدة مقاطع فيديو من العرض وناقش الحادث. وكتب عازف الطبول: “لقد اضطررنا إلى إيقاف العرض عدة مرات بسبب الألعاب النارية. نعم، أنا بخير، لقد تغلبت على ذلك، لكن هناك حروق خفيفة في ذراعي اليسرى. ومع ذلك، فقد سحقنا العرض وكان جميع المعجبين رائعين لأنهم ما زالوا مجانين من أجلنا”.
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