مأساة السقوط في الاتجاه المعاكس

سواء كان الأمر يتعلق بالروك أو الراب أو الميتال أو البوب، فإن Falling in Reverse تعرف كيف تجتاز المناظر الموسيقية المختلفة لخلق صوت لا يُضاهى. شهدت الفكرة الصوتية التي ابتكرها روني رادكي صعودًا مذهلاً إلى الشهرة منذ تأسيسها في عام 2008 وإصدار أول ألبوم لها “The Drug in Me Is You” في عام 2011. ومع ذلك، فإن هذا لا يمحو حقيقة أن المجموعة واجهت العديد من العقبات والتحديات في حياتهم الشخصية أثناء صعودهم إلى قمة قوائم الموسيقى وأكبر مسارح الحفلات الموسيقية.

أما بالنسبة لرادكي، فقد تحدث بصراحة عن تأثير غياب والدته عليه بشكل عميق في طفولته. كما عانى من خسارة مؤلمة في شكل وفاة شقيقه أنتوني، الذي توفي في سن مبكرة عن عمر 33 عامًا. كما فقد عازف الجيتار ديريك جونز خطيبته، ثم توفي بعد فترة وجيزة منها، مما أنهى فترة مضطربة ومأساوية من الزمن لفرقة Falling in Reverse.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فرقة Falling in Reverse ستنضم إلى قائمة النخبة من فرق الروك الأكثر تأثيرًا على مر العصور. ولكن لا جدال في أنهم مروا بفترة عصيبة عاطفية – سواء في عالم الموسيقى أو في حياتهم الخاصة – في رحلتهم لترك إرث دائم.