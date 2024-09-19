مأساة نجمة الطفولة جوديث بارسي شرحها

لا تتسم حياة النجمة الطفلة بالجاذبية التي قد يتصورها البعض. فقد تكون ظروف العمل استغلالية، والشعور بالعزلة، وعدم القدرة على التعامل مع الشهرة والمال بالنسبة للعديد منهن. وليس من غير المعتاد أن ينتهي المطاف بنجوم الأطفال السابقين إلى قضاء فترة في السجن، وتجربة مشاكل الإدمان، وأحيانًا يموتون في سن مبكرة للغاية. بالنسبة للممثلة الطفلة جوديث بارسي، المعروفة بأدوارها في فيلم “Jaws IV: The Revenge” والمسلسل التلفزيوني القصير “Fatal Vision”، فقد جاءت وفاتها على يد الرجل الذي كان من المفترض أن يحميها من الأذى.
في صباح السابع والعشرين من يوليو/تموز عام 1988، هز انفجار شارعًا هادئًا في حي ويست هيلز في لوس أنجلوس. انطلقت ألسنة اللهب من نوافذ منزل ماريا وجوزيف بارسي المكون من طابق واحد. وعندما اتصلت جارة المنزل، يونيس دالي، برقم الطوارئ 911، فكرت في نفسها: “لقد فعلها. لقد قتلهم وأشعل النار في المنزل، تمامًا كما قال أنه سيفعل” (عبر صحيفة تايلر كورير تايمز). لقد قتل جوزيف بارسي ابنته في الوقت الذي كانت فيه مسيرتها المهنية في هوليوود في أوجها.
جوديث بارسي تعرضت لإطلاق نار في السرير
عندما تمكن رجال الإطفاء أخيرًا من إخماد الحريق المستعر في منزل بارسي، عثرت الشرطة على مسرح جريمة مروع داخل المنزل المتضرر بشدة. في أحد الممرات، اكتشفوا جثة ماريا بارسي. لقد أصيبت برصاصة في رأسها وغمرت جسدها بالبنزين قبل إشعال النار فيها. في غرفة نوم جوديث بارسي، عثروا على جثة الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات محترقة. كانت مستلقية على السرير وقد أصيبت أيضًا برصاصة في رأسها ومغطاة بالبنزين.
في المرآب، عثر المحققون على جوزيف بارسي. كان قد أطلق النار على رأسه بمسدس عيار 32. وكانت هناك علبة غاز بالقرب من جثته. قال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 1988: “يبدو لي أن الرجل الذي عُثر عليه في المرآب تسبب في وفاة الشخص البالغ الآخر والطفل ثم انتحر على ما يبدو”. أصبح بارسي نجمًا طفلًا آخر مات بطريقة غريبة، لكن من المحتمل أنه كان من الممكن منعها.
ولدت جوديث بارسي لتمثل
ولدت جوديث بارسي في لوس أنجلوس في 6 يونيو 1978. هاجر والداها ماريا وجوزيف بارسي من المجر بشكل منفصل والتقيا في الولايات المتحدة. بدأت جوديث مسيرتها المهنية في التمثيل في سن مبكرة للغاية وبحلول وقت وفاتها كانت قد ظهرت في بعض أشهر البرامج التلفزيونية في الثمانينيات، بما في ذلك “Cagney & Lacey” و”Growing Pains” و”St. Elsewhere” و”Cheers” و”The Love Boat”.
في أحد الأدوار التلفزيونية التي لا تنسى، لعبت جوديث دور كيمبرلي ماكدونالد في المسلسل القصير “Fatal Vision” على قناة NBC. وقد سلط المسلسل الضوء على القصة الحقيقية للكابتن جيفري ماكدونالد في الجيش الأمريكي الذي أدين بقتل زوجته الحامل وابنتيه الصغيرتين في فورت براج (المعروفة الآن باسم فورت ليبرتي) في ولاية كارولينا الشمالية. ألقى ماكدونالد باللوم على الهيبيين في عمليات القتل ولا يزال يصر على براءته. لعبت بارسي دور ابنة ماكدونالد الصغرى التي طعنها حتى الموت. وقد عكس الدور بشكل مخيف ما فعله والدها بها بعد بضع سنوات فقط.
نجم صاعد وأب غاضب
بدأت جوديث بارسي أيضًا التمثيل في الأفلام. لعبت دور ثيا برودي في فيلم “الفك المفترس الرابع: الانتقام” وأدت أدوارًا صوتية في أفلام الرسوم المتحركة “الأرض قبل الزمن” و”كل الكلاب تذهب إلى الجنة”. قالت بوني جولد، ممثلة شركة إدارة أعمال جوديث، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 1988: “لقد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث كانت كل الأبواب مفتوحة أمامها. لا أحد يستطيع أن يجزم إلى أي مدى كانت ستصل”. للأسف، صدر كل من فيلمي “الأرض قبل الزمن” و”كل الكلاب تذهب إلى الجنة” بعد وفاة جوديث. وبينما كانت مهنة جوديث مزدهرة، كانت الأمور في المنزل تزداد سوءًا.
كان جوزيف بارسي، المعروف لأصدقائه باسم “أريزونا جو”، مقاول سباكة يبلغ من العمر 55 عامًا، واستمر في العمل حتى مع انطلاق مهنة ابنته جوديث في التمثيل التي بلغت 100 ألف دولار سنويًا وساعدت في دفع ثمن المنزل المكون من ثلاث غرف نوم والذي أضرم فيه النار لاحقًا. كان مسيطرًا ويسيء لفظيًا إلى زوجته وابنته، وخاصة عندما كان يشرب بإفراط. في العام الأخير من حياتهما، تصاعد سلوكه المسيء. وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، هدد جوزيف بقطع حلق جوديث قبل مغادرتها للعمل في تكملة “الفك المفترس” في عام 1987.
تعرضت جوديث بارسي للعنف النفسي
كان جوزيف بارسي يهدد بقتل زوجته وطفلهما الوحيد لعدة سنوات، ولكن بحلول عام 1988، ومع تدهور علاقته بماريا تمامًا، بدا أنه يتجه بثبات نحو تنفيذ هذه التهديدات. في ديسمبر 1986، قدمت ماريا تقريرًا للشرطة زعمت فيه تعرضها للإساءة العقلية والجسدية، ولكن لأن الشرطة لم ترَ أي إصابات جسدية، فقد أسقطت القضية.
وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، عندما بدأ غضب جوزيف يتحول إلى ابنته، بدأت جوديث في نتف رموشها، وخافت من العودة إلى المنزل، وكانت عرضة للبكاء الهستيري. لاحظت وكيلتها، روث هانسن، التغيير في سلوك جوديث ودفعت ماريا إلى اصطحاب جوديث إلى طبيب نفساني للأطفال. في النهاية، تدخلت إدارة خدمات الأطفال في لوس أنجلوس. أغلقت الوكالة ملفها في القضية بعد أن حصلت ماريا على شقة جديدة. كانت لديها أيضًا خطط لتطليق زوجها. ومع ذلك، رفضت ماريا إطلاق النار على جوزيف، وهو ما تبين أنه خطأ فادح لها ولابنتها.
انتقادات لقسم خدمات الأطفال في لوس أنجلوس
في أعقاب جرائم القتل المأساوية التي ارتكبتها جوديث ووالدتها، وجهت حكومة المدينة انتقادات شديدة إلى إدارة خدمات الأطفال في لوس أنجلوس لإسقاط قضية بارسي في وقت مبكر للغاية، وخاصة في ضوء ما أخبر به أصدقاء الأسرة ومعالج جوديث ووكيلها الإدارة عن الإساءة المستمرة. وألقت الإدارة باللوم في عدم اتخاذها أي إجراء على نقص الموظفين ونقص التمويل واعتقادها الخاطئ بأن ماريا بارسي ستترك زوجها المسيء وتنتقل إلى شقة جديدة مع جوديث.
لسوء الحظ، غالبًا ما ينتهي الأمر بممثلي الأطفال إلى الاستغلال من قبل الصناعة وحتى آبائهم، سواء ماليًا أو بطرق أخرى. على مر السنين، حاولت كاليفورنيا وقف هذا السلوك الخبيث من قبل البالغين الذين لديهم سلطة على ممثلي الأطفال. كان أولها إقرار قانون ممثلي الأطفال في كاليفورنيا لعام 1936 والذي منع الآباء من إنفاق أموال أطفالهم المكتسبة من خلال التمثيل. ثم في عام 2020، بدأت كاليفورنيا في مطالبة الشركات التي تعمل مع القاصرين بالإبلاغ عن أي اعتداء مزعوم على الأطفال، والذي جاء متأخرًا 30 عامًا لإنقاذ جوديث.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد يكون ضحية لإساءة معاملة الأطفال، يرجى الاتصال بخط المساعدة الوطني لإساءة معاملة الأطفال التابع لجمعية Childhelp على الرقم 1-800-4-A-Child (1-800-422-4453) أو الاتصال بمركز المساعدة الخاص بهم. خدمات الدردشة المباشرة.