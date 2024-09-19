مأساة نجمة الطفولة جوديث بارسي شرحها

لا تتسم حياة النجمة الطفلة بالجاذبية التي قد يتصورها البعض. فقد تكون ظروف العمل استغلالية، والشعور بالعزلة، وعدم القدرة على التعامل مع الشهرة والمال بالنسبة للعديد منهن. وليس من غير المعتاد أن ينتهي المطاف بنجوم الأطفال السابقين إلى قضاء فترة في السجن، وتجربة مشاكل الإدمان، وأحيانًا يموتون في سن مبكرة للغاية. بالنسبة للممثلة الطفلة جوديث بارسي، المعروفة بأدوارها في فيلم “Jaws IV: The Revenge” والمسلسل التلفزيوني القصير “Fatal Vision”، فقد جاءت وفاتها على يد الرجل الذي كان من المفترض أن يحميها من الأذى.

في صباح السابع والعشرين من يوليو/تموز عام 1988، هز انفجار شارعًا هادئًا في حي ويست هيلز في لوس أنجلوس. انطلقت ألسنة اللهب من نوافذ منزل ماريا وجوزيف بارسي المكون من طابق واحد. وعندما اتصلت جارة المنزل، يونيس دالي، برقم الطوارئ 911، فكرت في نفسها: “لقد فعلها. لقد قتلهم وأشعل النار في المنزل، تمامًا كما قال أنه سيفعل” (عبر صحيفة تايلر كورير تايمز). لقد قتل جوزيف بارسي ابنته في الوقت الذي كانت فيه مسيرتها المهنية في هوليوود في أوجها.