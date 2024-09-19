مأساة ZZ Top موضحة

كان صوت ZZ Top القوي يُقلَّد في كثير من الأحيان ولكن لم يتم تكراره بالكامل. لم يستطع أحد أن يصنع موسيقى بلوز قوية وثقيلة مع إيقاع بالطريقة التي استطاعت بها الثلاثية من تكساس. أصبحت ZZ Top، التي كانت أيقونات في السبعينيات مع أساسيات الروك الكلاسيكية المستقبلية مثل “Tush” و “Cheap Sunglasses” و “La Grange”، من أوائل وأكبر نجوم الثمانينيات المرئية، قبل أن تتوقف MTV عن تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية. تضمنت الصور المرحة للمجموعة في مقاطع “Legs” و “Gimme All Your Lovin'” سيارة كلاسيكية سحرية تسمى “Eliminator” (تمامًا مثل ألبوم ZZ Top الناجح)، وجيتارات كهربائية دوارة، ولحى طويلة للغاية يرتديها عازف الجيتار Dusty Hill وعازف الجيتار Billy Gibbons ولكن، من عجيب المفارقات، لم يكن عازف الطبول Frank Beard. حصلت ZZ Top على الكثير من الصوت والكثير من الأميال من تشكيلتها الصغيرة وصيغتها البسيطة، حيث باعت ملايين الألبومات وتم إدخالها إلى قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل في بعض الأحيان.
ولكن مع كل هذه السعادة والإنجاز الذي حققه فريق ZZ Top وأعضاؤه، حدثت الكثير من المآسي. ففي العقود التي مرت منذ تأسيس الفرقة في ستينيات القرن العشرين، واجه موسيقيوها الموت، والأسى، والمرض، والحوادث، والفساد الشخصي والمهني. وفيما يلي نظرة على الجانب الأكثر حزنًا من القصة الحقيقية لفرقة ZZ Top.
كانت الأيام الأولى للفرقة صعبة
قبل أن يساعد في تأسيس فرقة ZZ Top، كان عازف الجيتار بيلي جيبونز يعزف في فرقة هيوستن الفضائية التي تسمى Moving Sidewalks. وعلى الرغم من بعض الوعود المبكرة – كانت الفرقة من بين أول الفرق التي افتتحت حفل جيمي هندريكس في الولايات المتحدة – فقد أثبتت حقبة Moving Sidewalks أنها صعبة ومحبطة لأعضائها. أصدرت فرقة Moving Sidewalks أغنيتين فرديتين إقليميتين فقط في تكساس وسجلت ألبومًا واحدًا فقط، “Flash”.
انتهت الفرقة من تسجيل أغنية “Flash” في أوائل عام 1968، لكن شركتهم رفضت إصدارها. ومع تلاشي شعبية حركة الروك المخدر التي تنتمي إليها الفرقة على مدار الأشهر القليلة التالية، تجلى التوتر واليأس في شكل اضطراب في الفرقة. في جدول أعمال مهرجان Catacombs Pop Festival الذي ربما يصنع مسيرة مهنية في هيوستن في أغسطس 1968، إلى جانب Mothers of Invention وCanned Heat، لم تظهر Moving Sidewalks وقررت تجربة حظها في لوس أنجلوس. لم يقم عازف الأرغن توم مور بالرحلة، وبعد فترة وجيزة تم تجنيده في الجيش للقتال في حرب فيتنام، مما قلل من عدد Moving Sidewalks إلى ثلاثي، والذي استُنزف أكثر عندما تم تجنيد عازف الجيتار سومرز أيضًا في الخدمة. أخيرًا، وصل “Flash” إلى المتاجر في نهاية عام 1969، وفي تلك المرحلة كانت موسيقى الروك المخدرية قد عفا عليها الزمن وانفصلت Moving Sidewalks.
لعب أعضاء ZZ Top في فرقة احتيال
في عام 1969، حققت فرقة البوب روك البريطانية “زومبيز” أول نجاح لها في أمريكا منذ خمس سنوات، عندما وصلت أغنية “Time of the Season” إلى المرتبة الثالثة على قائمة أغاني البوب. ومع ذلك، انفصلت فرقة “زومبيز” قبل عامين تقريبًا، بعد سلسلة من الأغاني المنفردة والألبومات الفاشلة. وفي محاولة للاستفادة من الشعبية الجديدة التي اكتسبتها الفرقة، نظمت شركة دلتا بروموشنز جولات موسيقية لفرقة “زومبيز”، إلا أنها لم تستدع أعضاء الفرقة الفعليين. في الواقع، قامت فرقتان مختلفتان بتسويق أغاني الفرقة على أنها “زومبيز”، معتقدتين خطأً أن دلتا تمتلك حقوق أغاني الفرقة، وأن ألبوم “زومبيز” الأصلي لم يكن سوى ابتكار استوديو.
وبما أن فرقة الزومبيز كانت فرقة شبه غامضة من الخارج، لم يتمكن سوى عدد قليل من المعجبين الأميركيين من التعرف على أعضائها، لذا كان من الممكن أن تنجح دلتا في توظيف موسيقيين آخرين ليقوموا بدورهم. كانت إحدى فرق الزومبيز المزيفة مقرها في تكساس، وتضمنت في صفوفها فرانك بيرد وداستي هيل، اللذين شكلا بعد هذا الحفل مباشرة فرقة ZZ Top. استخدم النجمان المستقبليان أسماء مسرحية، وانهارت خطة الاحتيال على المعجبين بعد أن نالت عروض الزومبيز المزيفة مراجعات سيئة من نقاد موسيقى الروك. وأوضح هيل لموقع Buzzfeed: “لقد كانت الستينيات، يا رجل”.
توفي العضو المخلوع لانير جريج في سن مبكرة
بعد انفصال فرقة الروك السايكدلية Moving Sidewalks من تكساس في أواخر الستينيات، شكل الأعضاء بيلي جيبونز ودان ميتشل فرقة جديدة، ZZ Top. سعياً وراء أجواء البلوز الكهربائية الأكثر قوة وقابلية للرقص، استعان أعضاء الفرقة بعازف لوحة المفاتيح المقيم في أوستن لانير جريج. ورغم أنه ساعد في منح ZZ Top الصوت الذي تريده، وأتقنه في النهاية، إلا أن جريج لم يبق في الفرقة لفترة طويلة. فقد عزف في أول ألبوم ZZ Top 45 – “Salt Lick”، مدعومًا بأغنية “Miller’s Farm” – ولكن بعد حوالي عام، افترق جريج وزملاؤه في الفرقة بسبب خلافات لم تُحل حول الاتجاه الموسيقي. واستعانت ZZ Top بدوستي هيل على الجيتار ليحل محل جريج على لوحة المفاتيح. ولم يكن جريج، وهو أحد أعضاء الفرقة الذين يريد الموسيقيون الأكثر شهرة في المجموعة أن ينساهم المعجبون، ضمن الفرقة عندما تم إدخال ZZ Top إلى قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2004.
بعد انضمامه إلى مجموعة الموسيقيين الذين طُردوا من الفرق الموسيقية قبل أن يحققوا نجاحًا كبيرًا، أصبح لانير عضوًا لا يتجزأ من مجتمع موسيقيي الجلسات في لوس أنجلوس، وتخصص في تسجيلات الجاز والكلاسيكية. وفي النهاية عاد إلى أوستن، حيث أمضى سنواته الأخيرة. في 15 فبراير 2013، توفي جريج أثناء نومه. وكان السبب الرسمي للوفاة هو قصور القلب؛ وكان العضو الأوائل في فرقة ZZ Top يبلغ من العمر 64 عامًا.
كان فرانك بيرد مدمنًا على المخدرات
بعد سلسلة من الإنجازات التجارية في منتصف سبعينيات القرن العشرين، أصبحت فرقة ZZ Top واحدة من أسرع الفرق الموسيقية صعودًا في العالم. في عام 1977، تلقى عازف الطبول فرانك بيرد أول شيك كبير له بمبلغ 72000 دولار، والذي بددها بسرعة. قال بيرد في “ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas” (عبر Ultimate Classic Rock): “لقد أنفقت المال على المخدرات – كل شيء”. قبل ذلك الوقت، أساء بيرد استخدام المخدرات الأقوى، لكنه لم يكن قادرًا على الإفراط في ذلك إلى حد كبير حتى تمكن من تحمل تكلفتها. كان أول مسكر اختاره هو عقار إل إس دي، ثم أضاف مواد أخرى لتناسب أغراض مختلفة. “نشأت فكرة الحبوب فقط من عبء العمل. ونشأت فكرة الهيروين لأنني أحببته. أعني، هل سبق لك أن تعاطيت الهيروين؟ … إنه إجازة للعقل، وقد أحببته”.
بعد أن وجد نفسه مدمنًا على الهيروين، ثم الكوكايين لاحقًا، سعى بيرد إلى الإقلاع عن الإدمان من خلال برنامج إعادة تأهيل لمدة 30 يومًا، كما التحق ببرنامج من 12 خطوة. ولمنحه الوقت للتعافي وتحسين صحته، شرع الأعضاء الآخرون في ZZ Top في استراحة لعدة سنوات، ثم عادوا إلى العمل في عام 1979.
داستي هيل يخاف نفسه من تعاطي المخدرات
أساء عازف الجيتار باس في فرقة ZZ Top، داستي هيل، استخدام الماريجوانا، ولكن فقط خلال توقف الجولة في أمستردام، وليس بعد إحدى الليالي عندما دخن الكثير من المخدرات مما أدى إلى لحظة مروعة من الذعر واليأس. في الليلة المذكورة، كان هيل يدخن الماريجوانا في غرفة فندقه في الطابق الثالث مع مدير جولة ZZ Top، بابلو جامبوا، بالإضافة إلى إل وود فرانسيس، فني الجيتار باس الخاص به. لاحظ فرانسيس أن نافذتهم كانت مزودة بقضيب معدني آمن ينخفض أسفل الفتحة. يتذكر فرانسيس على صفحته على إنستغرام: “بعد أن مررت بالسيجارة إلى داستي في الجولة التالية، نهضت وقفزت من النافذة. لا يمكنهم رؤية أنني أمسكت بالدرابزين بيدي أثناء مروري فوقه وكنت معلقًا هناك كما لو كنت على قضبان القرد”.
كان جامبوا وهيل قد تعرضا لمقلب مظلم، وفي تلك اللحظة صدقا حقًا أن فرانسيس قد سقط إلى حتفه. “ركضا إلى النافذة على أمل رؤيتي ملطخًا بالدماء على الرصيف، لكنهما وجداني معلقًا هناك من الضحك. ظل كلاهما في حيرة بشأن ما حدث بينما عدت إلى الداخل”. كانت تلك هي المرة الأخيرة التي يدخن فيها هيل الماريجوانا.
داستي هيل أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ
في عام 1984، تعرض عازف الجيتار باس في فرقة ZZ Top، داستي هيل، لإصابة مؤلمة كادت أن تودي بحياته، أثناء قيامه بمهمة عادية. كان هيل يحمل مسدسًا صغيرًا على جسده، مخبأً داخل أحد حذائه. في 16 ديسمبر 1984، كانت صديقته في ذلك الوقت تساعده في إزالة حذائه عندما سقط المسدس وارتطم بالأرض وأطلق النار من تلقاء نفسه، فأرسل رصاصة إلى أعلى ودخلت بطن هيل. قال هيل لمجلة Classic Rock بعد سنوات: “كان رد فعلي الأول: ‘يا إلهي!’ ثم ‘آه’. لم أصدق أنني فعلت شيئًا غبيًا كهذا. حتى يومنا هذا، لا أعرف كيف فعلت ذلك. لكنني لم أشعر بأي شيء حقًا في ذلك الوقت. كل ما كنت أعرفه هو أنني يجب أن أذهب إلى المستشفى على الفور، لذلك ركبت السيارة وقادت إلى هناك”.
وبعد نقل هيل إلى مستشفى ميموريال سيتي في هيوستن، عمل الأطباء على استقرار حالة الموسيقي وعلاج الجرح قبل أن تؤثر الرصاصة على أي من أعضائه. وقال هيل: “لم أدرك خطورة ما فعلته إلا عندما وصلت إلى المستشفى، ودخلت في حالة صدمة”. ولحسن الحظ، تعافى هيل تمامًا.
لقد أصيب داستي هيل بالمرض والإصابة كثيرًا أثناء الجولة
استمرت فرقة ZZ Top في القيام بجولات موسيقية بلا هوادة طوال معظم تاريخها، ولم تأخذ فترات راحة كبيرة إلا في حالات الطوارئ – والتي كانت تشمل دائمًا عازف الجيتار داستي هيل. في مايو 2000، انسحبت الفرقة من جولة أوروبية بعد تشخيص إصابة هيل بالتهاب الكبد الوبائي سي. يمكن أن يتسبب المرض، الذي ينتقل عن طريق فيروس، في التهاب الكبد وتلف الأعضاء بشكل دائم. تعافى هيل في النهاية، ولكن بعد سنوات، في صيف عام 2007، تم إلغاء جولة أوروبية أخرى لفرقة ZZ Top بشكل استباقي عندما أصبح هيل مرة أخرى مريضًا جدًا لدرجة أنه لم يعد قادرًا على الأداء. في تلك المناسبة، اكتشف الأطباء نموًا غير سرطاني في أذنه الداخلية، مما تطلب من هيل تلقي علاج فوري غير جراحي قبل أن يؤدي إلى فقدان كبير للسمع. ثم أثناء الجولة في عام 2014، تعرض هيل للسقوط على حافلة الجولة الخاصة بالفرقة، مما أدى إلى إصابة في الورك. كانت الإصابة خطيرة للغاية وتحتاج إلى علاج مكثف (بما في ذلك مفصل بديل) لدرجة أن فرقة ZZ Top اضطرت إلى إلغاء بقية جولتها مع جيف بيك.
وبعد أقل من عامين، سقط هيل مرة أخرى، هذه المرة في منطقة خلف الكواليس في مسرح Lone Star Events Center Amphitheater في لوبوك، تكساس، قبل حفل موسيقي. وتم إعادة جدولة هذا العرض، مما أدى بالتالي إلى توقف جولة ZZ Top. وفي عام 2017، أعلنت ZZ Top عن توقف غير محدد للعروض الحية بسبب ما قاله ممثلو الفرقة لوسائل الإعلام (عبر صحيفة هيوستن كرونيكل) بأنه “مرض في المعدة” أصاب هيل.
كاد فرانك بيرد أن يموت أثناء الجولة
في عام 2002، حددت فرقة ZZ Top مجموعة من مواعيد الجولات في أوروبا، وكانت تلك العروض تعويضية للعديد من العروض التي تم إلغاؤها قبل عامين، عندما أصيب عازف الجيتار باس داستي هيل بالتهاب الكبد الوبائي سي. تم إعادة جدولة العرض المخطط له بالفعل في باريس كما هو مخطط له، ولكن مع وجود فني الطبول جون دوغلاس بدلاً من عازف الطبول المعتاد فرانك بيرد. لأول مرة منذ 33 عامًا، صعد على المسرح تشكيلة أخرى غير التشكيلة الثابتة للفرقة، وكل ذلك بسبب مشكلة طبية خطيرة.
بعد وصول ZZ Top إلى باريس مباشرة، عانى بيرد من آلام شديدة لدرجة أنه تم نقله إلى المستشفى على الفور. شخص الأطباء بيرد بالتهاب الزائدة الدودية الحاد وقرروا أن أفضل مسار للعمل هو استئصال الزائدة الدودية – وهي عملية طارئة لإزالة الزائدة الدودية. قال بيرد بعد الجراحة الناجحة في بيان (عبر Billboard) من سريره في المستشفى: “سأعود إلى هناك بمجرد أن يمنحني الأطباء الموافقة”. سيتعافى في النهاية تمامًا وينضم إلى ZZ Top على الطريق.
توفي داستي هيل فجأة
إن الصعود على خشبة المسرح ليلة بعد ليلة، سنة بعد سنة، قد يكون مرهقًا جسديًا، وقد يتسبب الموسيقيون في إلحاق ضرر دائم بأجسادهم أثناء الأداء الحي. بالإضافة إلى الإصابات الأخرى غير المرتبطة بالموسيقى والقضايا الطبية، فإن عقودًا من العروض التي قضاها في العزف على الجيتار ولوحات المفاتيح لفريق ZZ Top تركت داستي هيل في قدر هائل من الألم – وخاصة في وركه – لدرجة أنه اضطر إلى ترك جولة الذكرى الخمسين لفرقته لتلقي العلاج الطبي. في يوليو 2021، عاد هيل إلى منزله في تكساس، وبناءً على طلب شخصي، حل صديقه وفنّي الآلات الموسيقية في فريق ZZ Top إلوود فرانسيس محله، مما جعله أحد أكثر أعضاء الفرقة نجاحًا في تاريخ موسيقى الروك.
وفقًا لزوجته، تشارلين ماكروري، كان لدى هيل خطة إعادة تأهيل. كتبت على صفحة ZZ Top على Facebook (عبر Blabbermouth): “كانت الخطة هي جولة أخرى من العلاج الطبيعي، بنهج مختلف، لمساعدته على التغلب على التهاب الجراب المزمن”. “كانت الخطة أنه سيعود إلى المرحلة الثانية من الجولة في سبتمبر”. بعد أسبوع واحد فقط من مغادرة هيل لمجموعته بسبب مشاكل في الورك، توفي. قال بيلي جيبونز وفرانك بيرد من ZZ Top في بيان بتاريخ 28 يوليو 2024 (عبر Rolling Stone): “نشعر بالحزن إزاء الأخبار اليوم عن وفاة رفيقنا، داستي هيل، أثناء نومه في منزله في هيوستن، تكساس”. “سوف نفتقدك كثيرًا، يا صديقي”. لم يتم الكشف عن سبب محدد للوفاة؛ كان هيل يبلغ من العمر 72 عامًا.
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