مأساة ZZ Top موضحة

كان صوت ZZ Top القوي يُقلَّد في كثير من الأحيان ولكن لم يتم تكراره بالكامل. لم يستطع أحد أن يصنع موسيقى بلوز قوية وثقيلة مع إيقاع بالطريقة التي استطاعت بها الثلاثية من تكساس. أصبحت ZZ Top، التي كانت أيقونات في السبعينيات مع أساسيات الروك الكلاسيكية المستقبلية مثل “Tush” و “Cheap Sunglasses” و “La Grange”، من أوائل وأكبر نجوم الثمانينيات المرئية، قبل أن تتوقف MTV عن تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية. تضمنت الصور المرحة للمجموعة في مقاطع “Legs” و “Gimme All Your Lovin'” سيارة كلاسيكية سحرية تسمى “Eliminator” (تمامًا مثل ألبوم ZZ Top الناجح)، وجيتارات كهربائية دوارة، ولحى طويلة للغاية يرتديها عازف الجيتار Dusty Hill وعازف الجيتار Billy Gibbons ولكن، من عجيب المفارقات، لم يكن عازف الطبول Frank Beard. حصلت ZZ Top على الكثير من الصوت والكثير من الأميال من تشكيلتها الصغيرة وصيغتها البسيطة، حيث باعت ملايين الألبومات وتم إدخالها إلى قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل في بعض الأحيان.

ولكن مع كل هذه السعادة والإنجاز الذي حققه فريق ZZ Top وأعضاؤه، حدثت الكثير من المآسي. ففي العقود التي مرت منذ تأسيس الفرقة في ستينيات القرن العشرين، واجه موسيقيوها الموت، والأسى، والمرض، والحوادث، والفساد الشخصي والمهني. وفيما يلي نظرة على الجانب الأكثر حزنًا من القصة الحقيقية لفرقة ZZ Top.