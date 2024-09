مأساة ZZ Top موضحة

بعد سلسلة من الإنجازات التجارية في منتصف سبعينيات القرن العشرين، أصبحت فرقة ZZ Top واحدة من أسرع الفرق الموسيقية صعودًا في العالم. في عام 1977، تلقى عازف الطبول فرانك بيرد أول شيك كبير له بمبلغ 72000 دولار، والذي بددها بسرعة. قال بيرد في “ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas” (عبر Ultimate Classic Rock): “لقد أنفقت المال على المخدرات – كل شيء”. قبل ذلك الوقت، أساء بيرد استخدام المخدرات الأقوى، لكنه لم يكن قادرًا على الإفراط في ذلك إلى حد كبير حتى تمكن من تحمل تكلفتها. كان أول مسكر اختاره هو عقار إل إس دي، ثم أضاف مواد أخرى لتناسب أغراض مختلفة. “نشأت فكرة الحبوب فقط من عبء العمل. ونشأت فكرة الهيروين لأنني أحببته. أعني، هل سبق لك أن تعاطيت الهيروين؟ … إنه إجازة للعقل، وقد أحببته”.

بعد أن وجد نفسه مدمنًا على الهيروين، ثم الكوكايين لاحقًا، سعى بيرد إلى الإقلاع عن الإدمان من خلال برنامج إعادة تأهيل لمدة 30 يومًا، كما التحق ببرنامج من 12 خطوة. ولمنحه الوقت للتعافي وتحسين صحته، شرع الأعضاء الآخرون في ZZ Top في استراحة لعدة سنوات، ثم عادوا إلى العمل في عام 1979.