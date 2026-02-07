مئات المتظاهرين الملثمين يلقون الألعاب النارية ويشتبكون مع الشرطة بعد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو

اشتبكت مجموعة من المتظاهرين الملثمين مع الشرطة يوم السبت، حيث ألقت الألعاب النارية خلال مظاهرة في ميلانو بعد ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ودفعت الشرطة المحلية الحشد المشاكس بخراطيم المياه في محاولة لتفريق أكثر من 100 محرض استهدفوا الشرطة التي كانت تحاول الحفاظ على النظام أثناء حضور الآلاف للأحداث الأولمبية.

وجاءت الفوضى بعد ساعات فقط من استضافة المدينة الإيطالية لحفل الافتتاح، في يوم كانت فيه أنشطة التزلج عالية المخاطر وغيرها من الأحداث جارية بالفعل.

نائب الرئيس جيه دي فانس وعائلته ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وغيرهم من كبار الشخصيات حاضرون في المسابقة.

هذه قصة متطورة.