ماتريس ماك يخضع لعملية قلب مفتوح في أحدث مخاوفه الصحية

ماتريس ماك تحت السكين.

اكتسب مالك الأثاث في منطقة هيوستن، واسمه الحقيقي جيم ماكينجفيل، سمعة سيئة على المستوى الوطني بسبب عروضه الترويجية الجامحة للأثاث المجاني إذا فازت الفرق الرياضية المحلية بالبطولات.

فهو يمول الترقيات جزئيًا من خلال وضع رهانات مستقبلية كبيرة على النتائج.

وصباح الخميس، أعلن ماكينغفيل في مقطع فيديو على قناة X أنه يعاني من بعض المشاكل الصحية خلال الأشهر الأخيرة.

“قالها مارفن زيندلر جيدًا. قال: “إنه الجحيم الذي يتقدم في السن.” قال: “لقد تقدمت في السن قليلاً”.

“لقد أصبت بالتهاب النسيج الخلوي في ساقي منذ بضعة أشهر، وقد قام العاملون في مركز تكساس الطبي بحل هذه المشكلة. الآن لدي تسرب في الصمام التاجي في قلبي.

وأضاف أنه سيخضع لعملية قلب مفتوح يوم الثلاثاء المقبل.

وبطبيعة الحال، لم يكن بوسع ماكينجفيل أن يترك المخاوف الصحية تمر دون بعض فن البيع.

وتابع ماكينغفيل: “يتصل الكثير من الناس ويسألون عما يمكنهم فعله من أجلي”. “أفضل شيء يمكنك القيام به من أجلي هو الدعاء بوضوح، وإذا كنت بحاجة إلى أي أثاث، فاخرج واشتري الأثاث. وهذا من شأنه أن يخفف الكثير من قلقي.”

وقال إنه يأمل في العودة إلى العمل بعد حوالي 10 أيام من العملية.

وكرر: “لذا من فضلكم صلوا من أجلي وأفضل طريقة لرفع معنوياتي… هي أن آتي لشراء بعض الأثاث الجديد”.

لقد احتل حجم رهانات McIngvale الرياضية عناوين الأخبار لسنوات.

في وقت سابق من هذا العام، راهن بمبلغ مليون دولار على هيوستن للفوز ببطولة NCAA بسعر +750.

كان سيفوز بمبلغ 43 مليون دولار على حوالي 7 ملايين دولار من الرهانات إذا فاز فريق أستروس ببطولة العالم في عام 2023.