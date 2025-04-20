مات بارزال ، سيميون فارلاموف يتوقع أن يكون جاهزًا لمعسكر تدريب الجزر

أفضل الأخبار من يوم الانفصال عن سكان الجزيرة: يتوقع كل من Mat Barzal و Semyon Varlamov أن يكونا مستعدين لمعسكر التدريب في سبتمبر.

لم يبدأ أي لاعب – وكلاهما خضع لعملية جراحية في الركبة ، على الرغم من وجود قضايا مختلفة – في التزلج حتى الآن ، لكن كلاهما بدا أن كلاهما بدا أن ملاحظات إيجابية حول عمليات إعادة التأهيل قبل ما سيكون صيفًا طويلًا.

وقال فارلاموف ، الذي لم يلعب بعد يوم الجمعة الأسود: “أتوقع أن أكون مستعدًا للموسم المقبل”. “كل شيء يسير على ما يرام مع إعادة التأهيل ومن ثم العلاج الطبيعي. كل ما نقوم به الآن ، فإن التركيز الرئيسي بالنسبة لي هو إنهاء إعادة التأهيل قريبًا وتتلقى تدريبًا صيفيًا جيدًا ، ثم أستعد لمعسكر التدريب. هذا هو الهدف الرئيسي.”

وقال فارلاموف إن الإصابة “كانت تزعجني لفترة طويلة” قبل أن ينجز إجراء في ديسمبر ، والأمل هو أنه لن يكون مشكلة بعد عودته.

إنه على الطريق الصحيح لإنهاء إعادة التأهيل في بداية شهر مايو ويبدأ التزلج مرة أخرى في يونيو.

كان هناك بعض الأسئلة حول ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سيكون جاهزًا للموسم المقبل ، على الرغم من أن The Real Tell سيكون ما إذا كان سكان الجزيرة يجلبون حارس مرمى احتياطي آخر خلال الصيف أم لا.

أما بالنسبة إلى Barzal ، إذا دخل سكان الجزيرة في التصفيات ، فهناك فرصة على الأقل أنه سيكون على الجليد للعبة 1.

قال إنه عندما كانت دفعة الفاصلة للفريق في ذروتها ، كان يعمل على محاولة العودة ، لكنه خفف عندما بدأت المرسى تبدو أقل احتمالًا. معسكر التدريب ، إذن ، لا ينبغي أن يكون مشكلة.

قال بارزال: “حقا يريد المثابرة من خلال هذا”. “أنا أحب اللعبة ، أحب أن أكون حول زملائي في الفريق. هذا كل شيء بالنسبة لي. لكي لا أكون قادرًا على لعب أكبر عدد ممكن من الألعاب كما فاتني امتصاص عقليًا وجسديًا. إن محركتي للعودة إلى اللاعب الذي كنت قادمًا إلى المخيم في العام الماضي هو في أعلى مستوى له على الإطلاق.”

قال ألكساندر رومانوف إنه كسر الغضروف بين أضلاعه في وقت مبكر من هذا الموسم ، لكنه شفى تمامًا. فيما يتعلق بوكالته الحرة المعلقة ، قال رومانوف إنه يريد البقاء في لونغ آيلاند ، “لأطول فترة ممكنة”.

بدا كل من نوح دوبسون وبو هورفات وسيمون هولمستروم مفتوحين للمشاركة في بطولة العالم بدرجات متفاوتة.

كان هورفات هو الأكثر تحديدًا حول هذا الموضوع ، قائلاً إذا سأل فريق كندا ، فسوف يلعب.

وقال توني ديانجيلو ، وكيل حر غير مقيد ، إن اللعب في الموسم المقبل مع سكان الجزيرة سيكون خياره الأول.

لم يصدر مات مارتن أي إعلان عن مستقبله ، على الرغم من أن الأسبوع الماضي جاء مع جو واضح من النهاية حول رقم 17.

قال مارتن: “سأستغرق بعض الوقت هنا وأرى ما هو التالي”. “عندما يحين الوقت ، سأعرف ما أريد أن أفعله وما أريد متابعته والذهاب من هناك.”