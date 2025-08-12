مات ريت هو الوصي الجديد لدمى أنابيل. هذه هي الأسباب المرعبة التي قد يندم عليها

حقق الممثل الكوميدي مات ريت الكثير في حياته المهنية القصيرة نسبيًا ، حيث أصدر العديد من العروض الخاصة التي شهدت له أن يصبح واحداً من أكبر النجوم الشباب في المشهد الكوميدي. في يوليو 2025 ، أصبح أصغر ممثل كوميدي يبيع حديقة ماديسون سكوير في سن التاسعة والعشرين فقط. ومع ذلك ، كما تظهر قنوات التواصل الاجتماعي ، فإن اهتمامات RIFE ليست مخصصة فقط لفن الكوميديا وحدها. بالإضافة إلى كونه متعصبًا ضخمًا في صالة الألعاب الرياضية ، أوضح Rife لأتباعه أنه مهووس بالرعب والخوارق – وأن شغفه بالموضوعات دفعه إلى شراء غير متوقع للغاية.

“يا شباب ، عشوائي للغاية ولكن لا يصدق” ، قال ريف في مقطع فيديو تم نشره على Instagram. “لقد اشتريت للتو منزل Ed و Lorraine Warren ومتحف غامضة مع صديقي العزيز Elton Castee. إذا كنت قد شاهدت أيًا من الأفلام” Convisuring “، فإن أفلام” Annabelle “، أو حتى” Amityville Horror “، فهذا هو المنزل الذي ألهم كل هذه القصص. قد يكون هذا هو الأهم وضوح. إن عملية الشراء تجعل Rife و Schepee من حوالي 750 من القطع الأثرية “مسكونة” التي جمعها الزوجان التحقيقون الخارقون ، من بينهم دمية أنابيل سيئة السمعة – اقتراح مرعب لأولئك الذين يؤمنون بالخداع. لقد حذرت الوسطاء من أن الدمية ، التي لها تاريخ مزعج ، لا ينبغي أن تؤخذ باستخفاف.