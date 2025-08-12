مات ريت هو الوصي الجديد لدمى أنابيل. هذه هي الأسباب المرعبة التي قد يندم عليها

حقق الممثل الكوميدي مات ريت الكثير في حياته المهنية القصيرة نسبيًا ، حيث أصدر العديد من العروض الخاصة التي شهدت له أن يصبح واحداً من أكبر النجوم الشباب في المشهد الكوميدي. في يوليو 2025 ، أصبح أصغر ممثل كوميدي يبيع حديقة ماديسون سكوير في سن التاسعة والعشرين فقط. ومع ذلك ، كما تظهر قنوات التواصل الاجتماعي ، فإن اهتمامات RIFE ليست مخصصة فقط لفن الكوميديا وحدها. بالإضافة إلى كونه متعصبًا ضخمًا في صالة الألعاب الرياضية ، أوضح Rife لأتباعه أنه مهووس بالرعب والخوارق – وأن شغفه بالموضوعات دفعه إلى شراء غير متوقع للغاية.
“يا شباب ، عشوائي للغاية ولكن لا يصدق” ، قال ريف في مقطع فيديو تم نشره على Instagram. “لقد اشتريت للتو منزل Ed و Lorraine Warren ومتحف غامضة مع صديقي العزيز Elton Castee. إذا كنت قد شاهدت أيًا من الأفلام” Convisuring “، فإن أفلام” Annabelle “، أو حتى” Amityville Horror “، فهذا هو المنزل الذي ألهم كل هذه القصص. قد يكون هذا هو الأهم وضوح. إن عملية الشراء تجعل Rife و Schepee من حوالي 750 من القطع الأثرية “مسكونة” التي جمعها الزوجان التحقيقون الخارقون ، من بينهم دمية أنابيل سيئة السمعة – اقتراح مرعب لأولئك الذين يؤمنون بالخداع. لقد حذرت الوسطاء من أن الدمية ، التي لها تاريخ مزعج ، لا ينبغي أن تؤخذ باستخفاف.
يقال إن الدمية مملوكة بشكل شيطان
الدمية التي ألهمت أفلام “Annabelle” لا تبدو أي شيء خارج عن المألوف. على عكس النموذج في الأفلام التي تشبه تشاكي بوجه مخيف عن قصد ، كانت الأصل دمية Raggedy Ann نموذجية ، مع شعر أحمر ، عيون كبيرة ، وابتسامة عريضة كاريكاتورية. ومع ذلك ، فإن القصة التي تقف وراءها كما روىها إد ولورين وارن جعلت الدمية موضوعًا ذا خوف كبير ، لدرجة أنه يتم إبقائها عادةً في حالة خشبية في متحف وارن غامق في مونرو ، كونيتيكت ، مزينة بصلب وعلامة “تحذير: لا تفتح بشكل إيجابي”.
وفقًا لـ The Warrens ، أعطيت دمية Annabelle لهم في عام 1971. كان مالكها السابق امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا تلقت دمية من والدتها ، لكنها أدركت أن هناك شيئًا ما كان خاطئًا عندما بدأ يظهر في أماكن غريبة ، وترك الملاحظات المزعجة على ورق البرشمان ، وتسرب الدم. كما ادعى وارنس أن الدمية هاجمت خطيب المرأة ويمكن أن تلحق “مائل نفسي” على ضحاياها (لكل الوصي). أوضح المحاربين أن الدمية كانت تمتلكها وجود غير إنساني.
تم ربط الدمية مؤخرًا بأحداث غريبة في جولة
تم إغلاق متحف وارن غامضة حاليًا ، لكن دمية أنابيل شوهدت في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة. في يوليو 2025 ، قبل أسابيع فقط من شراء مات ريت المتحف الغامض الذي عادة ما يكون أنابيل موجودًا ، كانت الدمية في جولة مرة أخرى كجاذبية على “Devils on the Run Tour” ، وهو عرض لخبراء خوارق وآثار. بشكل مثير للصدمة ، توفي أحد الشخصيات الرئيسية في الجولة ، دان ريفيرا ، المحقق الرئيسي الأول لجمعية نيو إنجلاند للبحوث النفسية ، فجأة عن عمر يناهز 54 عامًا ، وهي مأساة ربطها البعض بحضور دمية أنابيل. لكن وفاة ريفييرا لم تكن أول حادث مزعج في جولة. في مايو ، أفيد أن الدمية قد فقدت في ظروف غامضة أثناء توقفها في نيو أورليانز. في نفس الوقت تقريبًا ، شهدت المدينة حريقًا رئيسيًا في مزرعة ، بينما بعد يوم ، تحرر 10 سجناء من سجن قريب. تسببت القصة التي تفيد بأن دمية أنابيل كانت مسؤولة بطريقة ما في موجة من القلق بين المؤمنين في شيكاغو ، حيث كان من المقرر أن تصل الدمية قريبًا ، على الرغم من أنه سرعان ما تم الإبلاغ عن إعادته إلى المتحف وكان بأمان في قضيتها.
آخر مرة عادت فيها عناوين الصحف التي تصدرت عناوين أنابيل سيئة السمعة في أغسطس 2020. زعمت شائعات أنها هربت من صندوقها الخشبي في متحف وارينز الخارجي وفقدت – على ما يبدو على استعداد لإطلاق الرعب على بعض أفراد الجمهور غير المشتقون في ولاية كونيتيكت وخارجها. ومع ذلك ، لم يحدث مثل هذا الاختراق.
وفيات أخرى مرتبطة بدمية أنابيل – والمزيد من الفوضى القادمة؟
الوفاة المأساوية للمحقق الخوارق دان ريفيرا ليست الحادث المميت الوحيد المرتبط بدمية أنابيل. من بين الحكايات التي شاركها إد ولورين وارن مع الجمهور عند عرض أنابيل أنها كانت قد استحوذت على حياة أحد زوار المتحف. عندما زار زوجان شابان ، استغل الرجل على الزجاج ، مدعيا أن الدمية لم تكن سوى تركيز الخرافات. بعد فترة وجيزة من مغادرته ، كان الزوج يركب دراجة نارية للرجل عندما فقد السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة ، وقتلته على الفور. ويقال إن أنابيل كان مسؤولاً عن حادث شبه مميت عندما زُعم أن كاهنًا تحطم سيارته بعد ظهور الدمية في مرآة الرؤية الخلفية أثناء القيادة. لقد ادعى المحاربين أنفسهم أن الدمية كانت مسؤولة عن فشل الفرامل بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى الدمية.
فهل يجب أن يكون مات ريت قلقًا؟ وفقًا للعديد من التعليقات على مشاركاته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به ، يتفاعل مع إعلانه بأنه الآن هو حارس الدمية الملعون: نعم. حتى المشاهير الآخرين يتورطون ، مع تحذير النفسي مات فريزر بشكل مخيف (عبر ديلي ميل): “بسبب كل الضجيج المحيط بدمية أنابيل ، من تسميةها إلى التفاعل معها وعرضها الآن ، يتنفس الناس عن غير قصد إلى شيء لا ينبغي أن يستيقظ أبدًا”.