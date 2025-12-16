مات ريمبي كسر إبهامه، وخضع لعملية جراحية بعد قتال مع ريان ريفز من فريق Sharks

أكد مات ريمبي أنه كسر إبهامه الأيسر في “العديد من الأماكن” خلال قتاله في بداية الموسم مع فريق Sharks ‘Ryan Reaves واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية لإصلاحه.

بعد عودته إلى تشكيلة رينجرز ليلة الاثنين ضد البط، قال ريمبي إنها كانت عملية إعادة تأهيل صعبة.

لقد تدرب في صالة الألعاب الرياضية لفترة قصيرة قبل أن يبدأ في التزلج على الجليد لمدة أسبوعين بدون عصا.

بمجرد أن يتمكن من الإمساك بالعصا مرة أخرى، تقدم ريمبي في التعامل مع العصا الخفيفة والتمرير قبل العمل بشكل متزايد.

وعندما سئل عما إذا كان يعلم أن هناك خطأ ما على الفور خلال قتال 23 أكتوبر، قال المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 “لا”.

قال ريمبي بعد سقوط رينجرز بنتيجة 4-1 أمام أنهايم في ماديسون سكوير جاردن: “وصلت إلى منطقة الجزاء، وكنا نقول: “قتال جيد” لبعضنا البعض، ونظرت إلى إبهامي وقلت: “يا إلهي، هذا الشيء ليس صحيحًا”.” “لقد تشابكت للتو في قميصه ومن الواضح أنها كانت في المكان الخطأ نوعًا ما وكنت أرمي الكثير من اللكمات اليسرى. لقد واصلت القول،” بانغ، بانغ، بانغ، “وأعتقد أنني كنت مجرد نوع من كسرها وكسرها.

“لكن عندما تكون في قتال، فإنك لا تشعر بأي شيء، لذلك لم يكن لديك أي فكرة حتى النهاية ولم يكن الأمر مؤلمًا حقًا. لديك الكثير من الأدرينالين بعد ذلك. لقد كانت تلك معركة كبيرة، لذلك لم أشعر حقًا بأي شيء لفترة من الوقت. ولكن، نعم، يحدث ذلك. إنه جزء منه.”

وعاد ريمبي، الذي غاب عن 24 مباراة متتالية، إلى مركزه في الخط الرابع إلى جانب الجناح الأيمن سام كاريك وتايلور راديش. بعد تسجيله 9:01 من الوقت الجليدي، وهو الأقل بين مهاجمي رينجرز، سجل ريمبي تسديدة واحدة على المرمى وخمس ضربات وواحدة في الخسارة.

عاد أيضًا إلى مقدمة الشبكة في وحدة لعب القوة الثانية، مسجلاً 1:08 من الوقت الجليدي مع ميزة الرجل.

وأكد ريمبي البالغ من العمر 23 عامًا للصحفيين أنه لم يرتدع عن القتال، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى الرقم الكبير رقم 73 يتخلى عن القفازات مرة أخرى.

قال: “لا على الإطلاق، لا على الإطلاق”. “لا أستطيع ذلك لبعض الوقت لأنني لا أستطيع حقًا ثنيه بشكل صحيح بعد. بضعة أسابيع أخرى وسيكون الأمر ذهبيًا، لكنني لا أستطيع ذلك لفترة قصيرة، وهو أمر سيء، لكن لا بأس لأنك فقط تذهب للعب الهوكي وأشياء من هذا القبيل.”