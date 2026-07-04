مات ستافورد زوجة ترافيس كيلسي-تايلور سويفت فستان الزفاف

عقد نجم تشيفز ترافيس كيلسي وأيقونة البوب ​​العالمية تايلور سويفت قرانهما يوم الجمعة أمام حشد محشو بالنجوم في ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك، وكان الكثير من المشاهير يرتدون ملابس لهذا الجزء.

ارتدى مات ستافورد، لاعب وسط فريق رامز وأفضل لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، بدلة سهرة باللونين الأخضر والأسود إلى جانب زوجته كيلي، التي بدت مذهلة في فستان أخضر فاتح.

بينما التزم كيلسي وسويفت الصمت بشأن التفاصيل المتعلقة بحفل زفافهما، حصل المشجعون على لمحة من المشاهير ونجوم الرياضة الذين تمت دعوتهم إلى حدث القرن أثناء دخولهم إلى ماديسون سكوير غاردن يوم الجمعة.

كان نجم رامز وكيلسي صديقين لأكثر من عقد من الزمان، لذلك لم يكن مفاجئًا أن نرى هو وزوجته قد تلقىا دعوة.

لم يكن هذان المحاربان القدامى في اتحاد كرة القدم الأميركي في نفس الفريق معًا، لكنهما ظلا قريبين طوال حياتهما المهنية.

ستافورد – الذي وقع مؤخرًا على تمديد لمدة عام واحد يمكن أن يدفع له ما يصل إلى 105 ملايين دولار بين عامي 2026 و2027 – وكيلي لديهما أربع بنات لم يتم تصويرهن.

وحضر جميع المشاركين من عالم الرياضة، مثل مدرب باتريوتس مايك فرابيل وزوجته جين، وشيفز الذي يركض للخلف كريم هانت، والظهير 49ers كايل جوزكزيك وزوجته كريستين، وجورج كيتل وزوجته كلير، ومراسلة Fox Sports NFL إيرين أندروز وزوجها، لاعب NHL السابق جاريت ستول، ومضيفة Fox Sports Charissa Thompson وصديقها ستيف كونداري.

أكد Swift وKelce أنهما تزوجا بشاشات وردية اللون على قناة MSG مكتوب عليها: “JUST&T MARRIED”.

أقيم العشاء التدريبي الخاص بهم ليلة الخميس في مسرح Infosys في MSG.

أبقى كيلسي وسويفت، اللذان أعلنا خطوبتهما في أغسطس 2025، حفل زفافهما طي الكتمان، حيث قام الطاقم بتحميل الهياكل والديكور جنبًا إلى جنب مع توصيل المواد الغذائية والكحول إلى MSG هذا الأسبوع.

وبحسب ما ورد دفع الزوجان 3 ملايين دولار لتأجير مادة MSG لمدة ثلاثة أيام.