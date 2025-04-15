مات مارتن يفتح قبل لعبة الجزيرة النهائية المحتملة

في إحدى اللحظات ، كان مات مارتن يمزح عن عواطفه ، قائلاً إن زوجته ستكون سعيدة لسماعه يقول إنه كان يشعر بشيء ما قبل ما يفترض أنه آخر مباراة له في المنزل مع سكان الجزيرة.

في اليوم التالي ، كان كل العاطفة تتدفق منه في وقت واحد ، وهي موجة تبني طوال الموسم تحطمت مثل تسونامي.

استغرق مارتن توقف طويل. وضع رأسه لأسفل. ارتجفت شفته.

قال: “لقد كنت فخوراً جدًا بارتداء هذا القميص وأن أكون جزءًا من هذا الفريق والمجتمع”.

دفن وجهه في قميصه.

وقال “من الواضح أنه لا أعرف ما الذي يخبئه المستقبل”. “من خلال الخير والسيئ ، وخراب القلب وكل ذلك ، كان من دواعي سروري دائمًا أن أكون جزءًا من هذا الفريق وارتداء هذا الزي الرسمي. متحمس للخروج واللعب الليلة والذهاب من هناك.”

كان هذا قبل كل ساعات قبل المباراة نفسها ، عندما يرتدي مارتن “A”-في المرة الأولى التي قام فيها بذلك في لعبة الموسم العادي-وسيكون في تشكيلة البداية ضد العواصم ، ويمنحه سكان الجزيرة بعض الزهور التي تستحقها.

خارج Casey Cizikas و Cal Clutterbuck ، اللذين يحملان مكانًا متكافئًا هنا ، لم يجسد أحد عصر الهوكي في الجزيرة الذي يقترب حاليًا مثل Matt Martin.

كان هناك سبب أن Trio بدأ كل لعبة تقريبًا تحت قيادة باري تروتز. وضعوا لهجة ، خلق الهوية. كانوا يعملون بجد ، ذوي الياقات الزرقاء ، المادية والطحن. كانت شخصياتهم مثالية لـ Long Island وهي مثالية لسكان الجزيرة.

لقد رفض مارتن مرارًا وتكرارًا معالجة مستقبله ، لذلك من الممكن تقنيًا أنه يحاول إعطائها في الموسم المقبل ، مع بقاء 14 مباراة ليضرب 1000 لحياته المهنية.

لكن كان من المفاجئ بالفعل أنه عاد هذا العام ، حيث أخذ عقدًا تجريبيًا ، وقام بتثبيته في قائمة قائمة في وقت مبكر من هذا الموسم بعد إصابته وتلتصق بلعب 30 مباراة وتقديم الدعم أينما كان بإمكانه.

على عكس عام مضى ، يمتد جو من النهاية حول مارتن إلى اللاعب والمنظمة.

قال الكابتن أندرس لي: “لقد كان صديقًا جيدًا وزميلًا في الفريق لفترة طويلة”. “لقد كان من دواعي سروري أن أكون في الغرفة معه وأمر به كثيرًا على الجليد وفي الغرفة. مجرد شخص مميز أعتقد أنه كان لديه جحيم واحد من المهنة.

“يستحق كل التقدير والتكريم للمضي قدمًا والاعتراف بأنه أحد سكان الجزر العظماء لما فعله لهذا الفريق والمؤسسة.”

من المناسب ، تم ترشيح مارتن يوم الثلاثاء كمرشح لسكان الجزيرة لكأس الملك كلانسي التذكاري ، الذي يُمنح للاعب “الذي يمثل أفضل ما يلي صفات قيادية داخل وخارج الجليد وجعل مساهمة إنسانية جديرة بالملاحظة في مجتمعه”.

يدير مارتن معسكرًا سنويًا للهوكي في الصيف في منشأة تدريب سكان الجزيرة ، ويساهم مؤسسته في عدة أسباب بما في ذلك مكافحة التليف الكيسي.

وقال لي ، الحائز على جائزة العام الماضي: “أعتقد أن التأثير الذي أحدثه في المجتمع ، والطريقة التي تعامل بها مع نفسه ومثل كونها جزيرة ، فإنه لا يصبح أكثر صدقًا من مارتي”.

لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لسكان الجزيرة ، حيث كان يشاهد تداول بروك نيلسون في مارس وفقد التصفيات لأول مرة منذ عام 2022.

إن جوهره الذي جعلهم يديران نهائيًا لا يُنسى يتم القيام به رسميًا الآن ، حيث من المحتمل أن ينضم مارتن إلى نيلسون وكال كلتربوك وجوش بيلي كمغادرين حديثًا.

قال لي: “أوقات منفصلة ، ولكن على مدار عام ونصف ، أشياء من هذا القبيل ، تشعر بها”. “في كل مرة غادر فيها أحد هؤلاء الرجال ، بدا الأمر وكأنه قطعة من الذي كنا نتخذ خطواتهم التالية.”

هذا واحد عاطفي مثل أي.

“هذا مكان خاص” ، قال مارتن.