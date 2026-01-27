ماثيو ستافورد غير ملتزم بشأن العودة إلى رامز

ماثيو ستافورد ليس مستعدًا للالتزام بموسم آخر مع فريق رامز حتى الآن.

انضم لاعب الوسط في لوس أنجلوس إلى جيم جراي في برنامج “Let’s Go!” بودكاست يوم الاثنين، وأوضح أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان يريد مواصلة إشارات الاتصال في اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 2026 وما بعده.

قال ستافورد: “أعلم أنني استمتعت كثيرًا بلعب كرة القدم هذا الموسم واستمتعت كثيرًا باللعب مع فريق رامز”.

“عندما أكون مستعدًا لمعرفة ذلك، سأكون مستعدًا لمعرفة ذلك. تلك اللحظة ليست الآن.”

قال ستافورد إنه واجه بعض “اللحظات الصعبة حقًا” في أعقاب خسارة رامز 31-27 أمام سي هوكس في مباراة بطولة NFC يوم الأحد، بما في ذلك تلك التي شملت إحدى بناته.

أوضحت ستافورد أنها كانت تبكي بين ذراعيه بعد الهزيمة في لومين فيلد، وكان عليه استغلال اللحظة العاطفية لتعليمها عن الحياة.

قال: “قلت لها: أتعلمين؟ لا تشعري بالسوء من أجلي”. «قلت: حياتي نعمة».

ومضى ستافورد ليقول إنه أخبرها بمدى امتنانه لدعم زوجته وأطفالهما. وقال أيضًا إنه يتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت معهم الآن بعد أن أصبح موسمه خارج الموسم فجأة هنا.

أما بالنسبة للوقت الذي سيتخذ فيه قرارًا بشأن مستقبله كلاعب، فلم يحدد ستافورد موعدًا نهائيًا – ولكنه بدلاً من ذلك ألقى ردًا من خمس كلمات.

وقال “سيكون كثيرا”. “سوف يستغرق الأمر الكثير. إنه قرار بدني وعقلي وعاطفي. قرار شخصي وعائلي أيضًا. لذلك، سنكتشف كل هذا النوع من الأشياء مع بعض الوقت.”

وأضاف لاحقًا: “لدي المزيد من الوقت للتفكير في الأشخاص والموسم الذي أمضيناه للتو. أريد أن أقدر ذلك وأمنحه الوقت الذي يستحقه قبل أن أبدأ في التفكير شخصيًا بشأن الخطوة التالية بالنسبة لي ولعائلتي.”

دخل ستافورد، 37 عامًا، الدوري عام 2009، لكن يمكن القول إنه كان أفضل موسم في مسيرته هذا العام.

ألقى الاختيار العام رقم 1 السابق مسافة 4707 ياردات و 46 هبوطًا مقابل ثمانية اعتراضات فقط. كما أكمل 65% من تمريراته.

من المتوقع على نطاق واسع أن يتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الأسبوع المقبل، لكن رامز سيبدأ عام 2026؟ ومن الواضح أن هذا لا يزال في الهواء إلى حد كبير.

