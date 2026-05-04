ماجيك فاير جمال موسلي بعد الانهيار المذهل في المباراة الفاصلة

هناك تغييرات هائلة في أورلاندو بالفعل.

بعد أقل من 24 ساعة من هزيمة ماجيك المصنف الثامن أمام بيستونز المصنف الأول في سلسلة من أفضل سبع مباريات بالدور الأول، أقال الفريق المدرب جمال موسلي.

قاد موسلي الفريق إلى الرقم القياسي 45-37 ورصيف الملحق، على الرغم من أن ذلك كان يعتبر مخيبا للآمال بالنظر إلى آمالهم في الموسم المقبل.

ذهب أورلاندو بكل شيء قبل بدء الموسم عندما تم تداوله مع الجناح ديزموند باين مقابل أربعة اختيارات غير محمية في الجولة الأولى، من بين أصول أخرى.

ومع ذلك، فإن الإعلان على الأقل مفاجئ بعض الشيء بالنظر إلى أن ماجيك دخل سلسلة الجولة الأولى كمستضعفين للغاية وأعطى بيستونز كل ما يمكنهم التعامل معه.

يمكن القول إن The Magic كان يجب أن يفوز بهذه السلسلة ضد بيستونز، حيث تقدم 3-2 ويبدو أنه جاهز لهزيمتهم في المباراة 6، بزيادة 22 نقطة في الشوط الأول على أرضه.

على الرغم من انهيار الهجوم من تلك النقطة، حيث كان السحر في النهاية الخاطئة من جولة مجنونة 55-19.

لقد خسروا المباراة 6 ، 93-79 ، وتم تفجيرهم أيضًا في المباراة 7 للتوقيع على نعي موسلي كمدرب ماجيك.

سيقود رئيس فريق ماجيك جيف ويلتمان المهمة للعثور على مدرب جديد في أورلاندو يمكنه إطلاق البراعة الهجومية للنجم المهاجم باولو بانشيرو، إلى جانب جالين سوجز وويندل كارتر جونيور.

وعندما سئل عما إذا كان الفريق لديه ما يكفي لتحقيق النجاح في المستقبل، كان لدى بانشيرو إجابة صعبة بعد إقصائه من الدور الأول للموسم الثالث على التوالي.

وقال بانشيرو للصحفيين: “أريد أن أقول نعم، لكننا لم نخرج من الدور الأول”. “لا أستطيع أن أقول إننا جيدون بما يكفي لنكون في النهائيات أو النهائيات الشرقية لأننا حققنا نفس النتيجة في السنوات الثلاث الماضية.”

لا يزال موسلي، الذي لعب كرة السلة الجامعية في كولورادو واحترافيًا في الخارج، خاضعًا للعقد وسيتم دفع أجره خلال موسم 2027-28 من قبل ماجيك بعد أن وقع على تمديد في عام 2024.