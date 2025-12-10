ماديسون بير يهذي بعلاقة جاستن هربرت: “أشعر بالعناية”

جاستن هربرت ليس مجرد لاعب وسط في جميع أنحاء العالم. من الواضح أن الرجل صديق حميم أيضًا.

تألقت ماديسون بير، 26 عامًا، بشأن علاقتها مع نجم Chargers خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج “Call Her Daddy”، وأخبرت المضيف Alex Cooper أن المتصل بالإشارة البالغ من العمر 27 عامًا يجعلها تشعر “بالدعم”.

قال بير: “أشعر أنه تم الاعتناء بي بطريقة يمكنني من خلالها الانهيار وكأن لدي شخصًا أعتمد عليه”. “وأعتقد أن هذا مهم.”

جاءت المحادثة حول هربرت في أعقاب حديث حساس أجراه بير وكوبر حول صراع نجم البوب ​​مع الصحة العقلية. وكشفت بير بصراحة أنها حاولت الموت بالانتحار في مناسبتين منفصلتين، لكنها في وضع أفضل بكثير الآن.

سألت كوبر كيف أثر أصدقاؤها على الطريقة التي كانت تتنقل بها خلال الأوقات المظلمة، وذلك عندما أوضحت بير أن هربرت كان بمثابة صخرة بالنسبة لها.

أثارت بير وهيربيرت لأول مرة شائعات رومانسية في وقت سابق من هذا العام، عندما حضرت برو بولر إحدى جلسات تصوير الفيديو الموسيقي الخاصة بها في لوس أنجلوس. في أكتوبر، أكدوا أنهم كانوا عنصرًا عندما تبادلوا قبلة عامة على هامش إحدى مباريات هربرت.

ظل الاثنان خاصين إلى حد كبير بشأن علاقتهما، على الرغم من أن بير أسقطت مرارًا وتكرارًا أدلة على أن الأمور تسير على ما يرام، بما في ذلك ليلة الاثنين، عندما دعت شقيقها وأمها للانضمام إليها في مباراته الرئيسية ضد النسور في ملعب SoFi.

أطاح فريق Chargers بأبطال Super Bowl في الوقت الإضافي، 22-19، ليتحسن إلى 9-4.

إذا كنت تعاني من أفكار انتحارية أو تعاني من أزمة تتعلق بالصحة العقلية وتعيش في مدينة نيويورك، فيمكنك الاتصال بالرقم 1-888-NYC-WELL للحصول على استشارات مجانية وسرية في الأزمات. إذا كنت تعيش خارج الأحياء الخمسة، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الوطني لمنع الانتحار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 988 أو الذهاب إلى SuicidePreventionLifeline.org.