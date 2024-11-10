ماذا تعني الحروف الموجودة على أدوات العناية بالعشب Stihl؟

من بين العلامات التجارية للأدوات الكهربائية الخارجية، تشتهر Stihl بإنتاج خطوط مختلفة من الأدوات التي يمكنها التعامل مع أي مهمة تقريبًا في الممتلكات الخاصة بك. سواء كنت تستخدم أداة تشذيب Stihl لطرد الأعشاب الضارة من حديقتك أو منشار Stihl لتنظيف الأشجار الميتة أو الفروع المكسورة، فقد تعتمد بشكل كبير على أدوات خارجية متعددة من Stihl.
عند محاولة اختيار المنشار المناسب للعمل في الفناء أو أدوات الطاقة الخارجية الأخرى، قد تجد أرقام الطراز العامة التي تستخدمها Stihl لتحديد أدواتها الكهربائية المختلفة التي يصعب فك شفرتها. لا يبدو أن أرقام الطراز، مثل MSA 220 CB للمنشار أو FS 70 R لأداة تشذيب الخيوط، توفر أدلة حول الأداة.
الحقيقة هي أن نظام الترقيم والتسمية الخاص بـ Stihl لديه في الواقع طريقة للوصول إلى الجنون. تستخدم الشركة مجموعات معينة من الأحرف للدلالة على العناصر المتعلقة بكل منتج. لسوء الحظ، فإن فهم نظام وضع العلامات على رقم طراز Stihl لن يساعدك في معرفة كيفية بدء تناول أعشاب Stihl التي لا تعمل بشكل صحيح. ومع ذلك، قد يساعدك ذلك على اتخاذ قرار بشأن الأداة التي ستشتريها. ليس من السهل فك تشفير كل حرف ورقم يشكل جزءًا من أسماء النماذج، ولكننا نعرف بعض الترميز الذي تستخدمه الشركة.
فك رموز نظام التسمية لأدوات العناية بالعشب Stihl
يشير الحرفان الأولان في نظام تسمية Stihl إلى نوع الأداة الكهربائية الخارجية التي تستخدمها. تشير الحروف إلى اسم اللغة الألمانية لكل أداةوهذا أمر مفهوم لأن Stihl هي شركة ألمانية. الأداة التي تحمل اسم طراز MS هي منشار كهربائي يسمى Motorsäge باللغة الألمانية. يأتي MS من Motorsäge. نموذج FS Stihl عبارة عن أداة تشذيب خطية تسمى freischneider باللغة الألمانية. تبدأ منافيخ الأوراق من Stihl إما باسم طراز BG أو BR. يشير BG إلى blasgerät باللغة الألمانية، وهو منفاخ أوراق محمول باليد، بينما يشير BR إلى blasgerät rückentragbar باللغة الألمانية، وهو منفاخ أوراق الشجر على الظهر. تشير كلمة TS إلى كلمة trenschleifer باللغة الألمانية، والتي تُترجم إلى آلة قطع أو مطحنة قطع من Stihl.
تشير الحروف الإضافية في بداية اسم الطراز إلى ميزات الأداة. بالنسبة للمناشير، يشير الحرف B بعد الحرف MS إلى آلة ذات أداة ضبط سريعة للسلسلة. سيكون حرف R بعد MS عبارة عن منشار بمقبض ملفوف. يتمتع الطراز الذي يحمل حرف C بعد MS بما يسميه Stihl ميزات الراحة، والتي يمكن أن تتضمن نسبة قوية من القوة إلى الوزن. توفر أرقام الطراز أيضًا بعض الأدلة حول حجم الجهاز. في حالة المناشير، يشير الرقم الأول في رقم الطراز إلى قوة المحرك المتوقعة. النموذج الذي يحتوي على الرقم 1 كرقم أول عادةً ما يكون لديه قوة محرك أقل بكثير من الطراز الذي يحتوي على 6 أو 8 كرقم أول.