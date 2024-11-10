ماذا تعني الحروف الموجودة على أدوات العناية بالعشب Stihl؟

من بين العلامات التجارية للأدوات الكهربائية الخارجية، تشتهر Stihl بإنتاج خطوط مختلفة من الأدوات التي يمكنها التعامل مع أي مهمة تقريبًا في الممتلكات الخاصة بك. سواء كنت تستخدم أداة تشذيب Stihl لطرد الأعشاب الضارة من حديقتك أو منشار Stihl لتنظيف الأشجار الميتة أو الفروع المكسورة، فقد تعتمد بشكل كبير على أدوات خارجية متعددة من Stihl.

عند محاولة اختيار المنشار المناسب للعمل في الفناء أو أدوات الطاقة الخارجية الأخرى، قد تجد أرقام الطراز العامة التي تستخدمها Stihl لتحديد أدواتها الكهربائية المختلفة التي يصعب فك شفرتها. لا يبدو أن أرقام الطراز، مثل MSA 220 CB للمنشار أو FS 70 R لأداة تشذيب الخيوط، توفر أدلة حول الأداة.

الحقيقة هي أن نظام الترقيم والتسمية الخاص بـ Stihl لديه في الواقع طريقة للوصول إلى الجنون. تستخدم الشركة مجموعات معينة من الأحرف للدلالة على العناصر المتعلقة بكل منتج. لسوء الحظ، فإن فهم نظام وضع العلامات على رقم طراز Stihl لن يساعدك في معرفة كيفية بدء تناول أعشاب Stihl التي لا تعمل بشكل صحيح. ومع ذلك، قد يساعدك ذلك على اتخاذ قرار بشأن الأداة التي ستشتريها. ليس من السهل فك تشفير كل حرف ورقم يشكل جزءًا من أسماء النماذج، ولكننا نعرف بعض الترميز الذي تستخدمه الشركة.