ماذا تعني تجارة مايلز جاريت لمستقبل رامز في بوكا ناكوا

تشير أحدث تقارير جيريمي فاولر إلى أن فريق لوس أنجلوس رامز قد يتخذ نهجًا مفاجئًا مع أحد أهم قرارات العقود في تاريخ الامتياز: صفقة بوكا ناكوا التالية.

بعد التجارة الرائجة مع Myles Garrett، أفاد فاولر على X أنه من غير المتوقع حاليًا أن يقوم فريق Rams بتمديد أي من وكلائهم المجانيين الرئيسيين لعام 2027 هذا الصيف، بما في ذلك Nacua وByron Young وKobie Turner وSteve Avila.

وكتب فاولر: “تقول المصادر إن لوس أنجلوس تعطي انطباعات مبكرة بأنها لن تمدد 2027 بوكا ناكوا، بايرون يونج، كوبي تورنر، ستيف أفيلا هذا الصيف”. “ربما يتغير ذلك، لكن الصفقات ليست على الرادار في الوقت الحالي”.

بالنسبة لمحبي رامز، Nacua هو الاسم الذي يبرز على الفور.

لقد تطور اختيار الجولة الخامسة السابق ليصبح أحد مستقبلي النخبة في اتحاد كرة القدم الأميركي ويخرج من حملة تاريخية لعام 2025. قاد Nacua الدوري في حفلات الاستقبال مع 129 عملية صيد بينما سجل 1715 ياردة و 10 هبوطًا، وحصل على مرتبة الشرف من First-Team All-Pro. من خلال 44 مباراة مهنية فقط، جمع بالفعل 313 حفل استقبال، و4191 ياردة، و19 هبوطًا.

وفي ظل الظروف العادية، فإن هذه الأرقام تجعل التمديد أولوية قصوى.

ومع ذلك، فقد أعاد فريق رامز تشكيل نظرته المالية بشكل كبير في هذا الموسم. بالإضافة إلى الاستحواذ على جاريت وبقية عقده حتى عام 2030، التزمت لوس أنجلوس أيضًا بأموال كبيرة للاعب الوسط ماثيو ستافورد وجعلت مؤخرًا ترينت ماكدوفي اللاعب الركن الأعلى أجرًا في الدوري.

وفقًا لـ Over the Cap، يمثل هؤلاء اللاعبون الثلاثة حاليًا 68.2 مليون دولار مقابل الحد الأقصى، ومن المقرر أن يصبح McDuffie وGarrett أكثر تكلفة في عام 2027. ويبلغ سعر Rams الآن 16.3 مليون دولار في مساحة الحد الأقصى مع وجود الكثير من الفواتير المقرر استحقاقها في العام المقبل.

خلقت مشكلات Nacua خارج الملعب أيضًا بعض التردد داخل مبنى Rams. وذكرت صحيفة أثليتيك أن رؤساء الفريق يريدون رؤية “نمط من السلوك القوي” قبل الالتزام الكامل بصفقة قد تتجاوز 170 مليون دولار.

في حين أن Nacua هو الاسم البارز بين اللاعبين المذكورين، إلا أن الآخرين كانوا جميعًا أساسيين في فريق رامز منذ عام واحد.

منذ أن تمت صياغته في عام 2023، سرعان ما أصبح ستيف أفيلا وكوبي تورنر وبايرون يونغ مساهمين أساسيين في فريق رامز، حيث يتعاملون باستمرار مع أعباء العمل الكبيرة على جانبي الكرة.

لقد كان أفيلا لاعباً أساسياً في خط الهجوم عندما كان بصحة جيدة، حيث لعب أكثر من 80 بالمائة من اللقطات الهجومية في عام 2025 بعد إصابة محدودة في عام 2024 ويبدأ بشكل أساسي من اليوم الأول كمبتدئ.

في الدفاع، عمل تورنر كرجل خط داخلي كبير الحجم وتم تعيينه كقائد للفريق في عامه الثاني فقط في الفريق بينما تم الاعتماد على يونج بشكل أكبر من الحافة، حيث تصدر الفريق الموسم الماضي بـ 12 كيسًا.

ليس غريبًا على The Rams الانتقال من البداية الرئيسية والمفضلة لدى المعجبين، والتي تم عرضها مؤخرًا من خلال تضمين Jared Verse في هذه التجارة، ولكنها تتضمن أيضًا أسماء مثل؛ كوبر كوب وإرنست جونز وجاريد جوف.

سوف تملي الحقائق المالية دائمًا إنشاء القائمة، وحتى الفرق المعروفة بمعالجة الحد الأقصى للرواتب ليست محصنة ضد تلك القرارات الصعبة. في ضوء ذلك، فإن احتمالية احتفاظ الكباش بهؤلاء اللاعبين الأربعة تبدو مستحيلة بغض النظر عن موعد بدء المفاوضات.