ماذا تعني صراعات أليكسيس لافرينيير لنافذة التجارة رينجرز

على الرغم من كل ما حدث من أجل رينجرز في الموسم الماضي ، كان فقدان خطهم الأكثر هيمنة في خمسة على خمسة من أكثر الأشياء الغريبة.

الوحدة الأكثر ديناميكية في القوة في 2023-24-أرتمي بانارين ، وفنسنت تروشيك وأليكسيس لافرينيير-لم تكن حتى ما يشبه نفسه في 2024-25. لقد كانت طوربيد لجريمة Blueshirts ، والتي انهارت أكثر إلى Smithereens دون مساعدة من Power Play.

في سؤال للقارئ هذا الأسبوع ، كتب ستان دوموش ليقول إنه يعتقد أن اسم لافرينيير لا يظهر في كثير من الأحيان عندما يتم تعيين اللوم للعب السيئ ، لكنه يتساءل عما يفكر فيه الجميع في رقم 13 وما الذي يحمله المستقبل بالنسبة له.

هذا صحيح ، من المحتمل أن Lafrenière لم تحرز الكثير من الحرارة في الموسم الماضي كما فعل اللاعبون الآخرون في تشكيلة رينجرز. هذا أكثر من ذلك لا يزال يسقط في فئة اللاعبين الأصغر سنا من أي شيء آخر.