ماذا تفعل إذا رأيت الذئاب في حديقتك؟

لقد اكتسبت الذئاب سمعة سيئة على مر السنين، مما جعل الكثير من الناس يتخيلونها كمخلوقات شريرة، تهاجم بفارغ الصبر الأبرياء المطمئنين. ومع ذلك، في معظم الأحيان، تتجنب هذه الحيوانات المذهلة التفاعلات البشرية بأي ثمن. في الواقع، وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا، ديفيس، أن الأصوات البشرية تخيف بشكل روتيني حتى الذئاب التي اعتادت على المناطق الحضرية. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تجد واحدًا في حديقتك. وبفضل صورتهم السلبية وتهديدهم للماشية، فإن غريزة الكثير من الناس هي إطلاق النار على الحيوان. ومع ذلك، نادرًا ما تكون الذئاب عدوانية، وهناك طرق أكثر إنسانية لإخافة هذه الحيوانات.

طالما أن حيواناتك الأليفة وعائلتك آمنة، فإن أول ما عليك فعله هو الاتصال بمكتب إدارة الحياة البرية المحلي والإبلاغ عن المشاهدة. تتعقب العديد من الولايات الذئاب لأغراض الحفظ. لا يوفر الاتصال معلومات حيوية عن سلوك الذئاب فحسب، بل يتم تدريب منظمات إدارة الحياة البرية على التعامل مع الموقف ومحاولة نقل الذئب المتجول إلى مكان أكثر أمانًا لجميع الأطراف.

إذا كان بإمكانك القيام بذلك مع الحفاظ على سلامتك، فحاول التقاط صورة واضحة حتى يؤكد مديرو الحياة البرية أنه ذئب وليس ذئبًا أو كلبًا مشابهًا، حيث أنه من السهل التعرف عليهم بشكل خاطئ. إذا كنت قلقًا بشأن سلامتك المباشرة، يمكنك أيضًا تشجيع الحيوان على المغادرة. قد يكون صوت بوق الهواء العالي أو صوت صفارة الإنذار كافياً لإخافتهم. يمكنك أيضًا تجربة نفس الطرق التي قد تستخدمها لمنع كلاب الحي من إتلاف حديقتك الثمينة، بما في ذلك البخاخات الطاردة للكلاب.