ماذا تفعل إذا قمت بتسرب الغاز على العشب الخاص بك

على الرغم من أن الانتقال الكهربائي هو بالتأكيد الخيار الصديق للبيئة ، إلا أن جزازات الغاز في العشب لا تزال شائعة الاستخدام بسبب قوتها وقدرتها على معالجة أجزاء أكبر من الأراضي ، وكذلك موثوقيتها الشاملة. هذه بالتأكيد فوائد مهمة يجب مراعاتها عند الاختيار بين غازات الغاز والبطاريات التي تعمل بالبطاريات. ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي شيء مدعوم من البنزين ، لا يزال من الممكن أن تشكل معدات العشب التي تعمل بالغاز بعض المخاطر والسلبيات. بصرف النظر عن الآثار السلبية على صحة الإنسان والبيئة ، من الممكن أيضًا أن تحدث تسرب البنزين على العشب. يعتمد نوع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة على كل من سبب وحجم التسرب ، مع انسكابات الغاز الأكبر على العشب قد تتطلب استبدال التربة والرمادي.

عندما يتسرب الغاز على العشب الخاص بك ، قد لا تلاحظ بالضرورة حدوث ذلك حتى ترى التأثيرات على العشب. تحقيقًا لهذه الغاية ، إذا رأيت بقع داكنة على العشب الخاص بك ، أو حتى البقع الميتة في العشب الخاص بك والتي يبدو أنها تطورت فجأة وبدون تفسير ، يمكن أن تعزى هذه إلى البنزين من معدات العشب. يمكنك أيضًا تأكيد أنه غاز على العشب الخاص بك إذا قبضت على بقايا البنزين في مناطق العشب الميت. يعد تسرب معدات العشب سببًا شائعًا لهذه المواقع ، وهي مشكلة يجب معالجتها على الفور لمنع الانسكابات المستقبلية. يمكن أن تسبب إعادة تعبئة معدات الحديقة الخاصة بك مع البنزين أيضًا في تدفق يتفوق على العشب. مهما كان السبب ، من المهم تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى علاج العشب بعد انسكابات البنزين. خلاف ذلك ، قد تترك مع بقع ميتة قبيحة.