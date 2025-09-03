ماذا تفعل إذا قمت بتسرب الغاز على جزازة العشب الخاصة بك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
إذا كنت تمتلك جزازة تعمل بنزين ، فهناك فرصة جيدة لأنك أسربت الغاز عليه في مرحلة ما. يكاد يكون من المستحيل تجنب ، بعد كل شيء. أنت تقف هناك مغطاة بالعرق ، في محاولة لإرفاق الوقود بعناية من الغاز الذي يزن 30 رطلاً في منفذ حشو بحجم تغطية تأمين الحريق الخاصة بك. أي شيء – نشل العضلات ، أو الدبور غير المعتاد ، أو كرة كرة القدم الخاطئة – يمكن أن يتسبب في تمايلك بما يكفي لتسرب بضع أوقية من الغاز على سطح جزازة الخاص بك.
إنها ليست نهاية العالم. من المحتمل. ربما تعرف أفضل من التزود بالوقود في جزازة العشب الساخنة ، لكن معظمنا فعل ذلك مرة واحدة على الأقل. ويمكن أن يكون الجمع كارثية. فكر في رجل كانساس الذي كان يملأ جزازةه بين منزله وجاره. لقد انسكب بعض الغاز ، وهذا-إلى جانب مجموعة من العوامل المعقدة ، مثل جزازة رد الفعل ، والرطوبة المنخفضة ، والظروف التي تشبه النفقات الريفية بين المنازل-بدأت الحريق الذي انتشر إلى الأريكة ثم استمر في تدمير كلا المنزليين.
إذا كان كل هذا يجعل النار يبدو أقل احتمالا ، فكر مرة أخرى. تعتبر حرائق جزازة أكثر شيوعًا مما قد تدرك ، وعادة ما يكون سببها لاعبين ساخنة ، وتزداد سوءًا بسبب الظروف الموسمية والموسمية. إن تسرب الغاز على العشب أو الممر هو مشكلة يجب معالجتها ، للتأكد من ذلك ، لكن الأمر لا يتطلب سوى القليل من الوقود المتسرب على جزازةك لتدمير يومك … أو ما هو أسوأ.
كيفية تنظيف جزازةك بعد انسكاب الغاز
قد يبدو تنظيف تسرب الغاز من جزازة مسألة بسيطة ، ولكن بعض الأشياء البسيطة أكثر تعقيدًا أو خطورة مما تعتقد. النظر في الدافع لغسل انسكاب الغاز بعيدا بالماء. فكر في ذلك ، ولكن لا تفعل ذلك – هذا سوف ينشر الغاز حوله ويجعل الأمور أسوأ. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تسكب ما يكفي من الغاز للتفكير في تفكيك متجرك الرطب/الجاف ، إلا أنه لا تفكر فيه. معظم المتاجر لا تحتوي على محركات مختومة ، لذلك من خلال محاولة امتصاص البنزين ، يمكنك بدء النار التي كنت تحاول منعها.
لكن لا يجب أن يكون معقدًا بشكل مفرط. أول ما يجب فعله هو محاولة تهوية المنطقة التي يجلس فيها جزازة لتفريق الأبخرة والحفاظ على نفسك أكثر أمانًا. من الأفضل تجنب تحريك جزازة إذا استطعت ، وقد يكون من نتائج عكسية نقل جزازة إلى منطقة عاصفة. لذا استخدم حكمك ، لكن لا تظل طويلًا في الداخل مع انسكاب الغاز ، لأن تنفس البنزين ، حتى لو لم يكن مشتعلاً حاليًا ، ليس أكثر اختيار الحياة.
دون قفازات ، نظارات السلامة ، والملابس القديمة لحماية نفسك ، ثم امتصاص الانسكاب. غالبًا ما تفعل الخرقة ، ولكن تذكر أن هذا العنصر المرآب غير الضار والمشترك على ما يبدو قد يكون خطراً على الحريق نفسه. للحصول على المزيد من الانسكابات الضخمة ، يمكنك استخدام فضلات Clay Cat ، والتي هي ممتصة بشكل مثير للدهشة ، وستعمل نشا الذرة أو الرمال أيضًا. انخفض البنزين من الأسطح الرأسية مع قطعة قماش أو مناشف ورقية ، ثم انتظر 30 دقيقة أو أكثر وقم بتنظيف أي بقايا على جزازة مبردة بالماء الصابون. ستحتاج إلى التعامل مع أي شيء تستخدمه كنفايات خطرة والتخلص منه بشكل صحيح بناءً على اللوائح المحلية.
منع انسكابات الغاز على جزازةك في المستقبل
بالطبع ، كما يقولون ، فإن أوقية الوقاية تستحق رطلًا من عدم وجود جزازةك على النار ، لذا فكر في جميع الطرق التي قد تنتهي بها جزازة مغطاة بالغاز في المقام الأول. يحدث الانسكابات عادة عندما تعيد ملء خزان الغاز أو إمالة جزازة. لمنع انسكابات الغاز ، دائمًا ما يواجه المشي المشي المشي المشي حتى يواجه المكربن وفلتر الهواء صعودًا. التزود بالوقود بأمان أكثر تعقيدًا. علب الغاز المطلوبة على الصعيد الوطني منذ عام 2009 تشتهر بالتسبب في الانسكابات التي كان من المفترض أن تمنعها. كن حذرًا مع هذه النسب ، وفكر في الترقية إلى نماذج محسّنة مثل علب الغاز غير المسبقة أو علب الغاز (المبتكرة ولكن باهظة الثمن).
يمكنك أيضًا تخفيف المخاطر والأضرار المحتملة مع بعض الاحتياطات البسيطة. لا تغسل بالوقود إلى جزازةك في الداخل ، واستخدم فقط الحاويات المعتمدة لتخزين الوقود. سوف البنزين يذوب بعض أنواع البلاستيك. قم بمسح مواد مثل قصاصات العشب والأوراق الجافة التي يمكن أن تساعد في بدء الحريق والانتشار. الحفاظ على جزازةك في حالة جيدة. غالبًا ما تشير مشاكل مثل البنزين التي تتسرب من جزازة العشب إلى وجود مشكلة في نظام الوقود أو أي نظام وقود آخر ، وإذا كنت تستطيع رائحة الغاز دون فتح خزان غاز في جزازة ، قم بتخزينه في الهواء الطلق حتى تتمكن من إصلاحه بشكل صحيح. وبالطبع ، اترك جزازةك تبرد لمدة 20 دقيقة أو أكثر قبل التزود بالوقود. في الواقع ، من الجيد التحقق من مستوى غاز جزازة الخاص بك قبل البدء في القص ، مما يجب أن يقلل من الحاجة إلى عبوات متوسطة.