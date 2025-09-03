ماذا تفعل إذا قمت بتسرب الغاز على جزازة العشب الخاصة بك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إذا كنت تمتلك جزازة تعمل بنزين ، فهناك فرصة جيدة لأنك أسربت الغاز عليه في مرحلة ما. يكاد يكون من المستحيل تجنب ، بعد كل شيء. أنت تقف هناك مغطاة بالعرق ، في محاولة لإرفاق الوقود بعناية من الغاز الذي يزن 30 رطلاً في منفذ حشو بحجم تغطية تأمين الحريق الخاصة بك. أي شيء – نشل العضلات ، أو الدبور غير المعتاد ، أو كرة كرة القدم الخاطئة – يمكن أن يتسبب في تمايلك بما يكفي لتسرب بضع أوقية من الغاز على سطح جزازة الخاص بك.

إنها ليست نهاية العالم. من المحتمل. ربما تعرف أفضل من التزود بالوقود في جزازة العشب الساخنة ، لكن معظمنا فعل ذلك مرة واحدة على الأقل. ويمكن أن يكون الجمع كارثية. فكر في رجل كانساس الذي كان يملأ جزازةه بين منزله وجاره. لقد انسكب بعض الغاز ، وهذا-إلى جانب مجموعة من العوامل المعقدة ، مثل جزازة رد الفعل ، والرطوبة المنخفضة ، والظروف التي تشبه النفقات الريفية بين المنازل-بدأت الحريق الذي انتشر إلى الأريكة ثم استمر في تدمير كلا المنزليين.

إذا كان كل هذا يجعل النار يبدو أقل احتمالا ، فكر مرة أخرى. تعتبر حرائق جزازة أكثر شيوعًا مما قد تدرك ، وعادة ما يكون سببها لاعبين ساخنة ، وتزداد سوءًا بسبب الظروف الموسمية والموسمية. إن تسرب الغاز على العشب أو الممر هو مشكلة يجب معالجتها ، للتأكد من ذلك ، لكن الأمر لا يتطلب سوى القليل من الوقود المتسرب على جزازةك لتدمير يومك … أو ما هو أسوأ.