ماذا تفعل إذا كانت نباتات الكوبية الخاصة بك مغطاة بسوس العنكبوت

يعتبر سوس العنكبوت آفة شائعة ومدمرة تصيب العديد من أنواع النباتات ويمكن أن تدمر أوراق نباتات الكوبية الجميلة (Hydrangea spp.). على الرغم من أن هذه العناكب الصغيرة غير مرئية للعين المجردة، إلا أنه من الصعب تجاهل الضرر الذي تسببه لنباتاتك. يعد العثور على غزو نشط في أي مكان في حديقتك طريقة رائعة لإفساد يومك، وقد تتساءل عما يجب عليك فعله عندما تجد سوس العنكبوت في حديقتك. لحسن الحظ، هناك خيار فعال للغاية يمكن أن يساعد في القضاء على سوس العنكبوت: زيت بستاني يسمى زيت النيم.
سوس العنكبوت هو السبب المعتاد لتلف الكوبية. تتسكع الآفات في مستعمرات ضخمة على الجانب السفلي من أوراق الكوبية. للتغذية، يقومون بثقب الأنسجة النباتية للوصول إلى الخلايا النباتية اللذيذة؛ من الواضح أن هذا يمكن أن يستنزف الحياة من نباتات الكوبية الخاصة بك بسرعة.
تأكد من أنك تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه عند فحص حديقتك بحثًا عن سوس العنكبوت. نظرًا لأنها صغيرة جدًا – غالبًا ما تظهر كبقع متحركة من الغبار – ستلاحظ عادةً تلف النبات قبل اكتشاف العث نفسه. ابق عينيك بعيدًا عن الأوراق التي تبدو منقطّة أو صفراء. مع نمو المستعمرة، قد ترى أيضًا شبكات حريرية تمتد عبر الأوراق والسيقان. إذا نظرت عن كثب ولاحظت وجود بقع متحركة صغيرة على طول الشريط، فمن المحتمل أنك تأكدت من الإصابة بسوس العنكبوت.
كيفية علاج سوس العنكبوت على الكوبية
هناك العديد من الطرق للتخلص من سوس العنكبوت، ولكن أسهلها هو علاج المشكلة بمجرد ملاحظة ذلك. ابدأ بإمساك خرطوم المياه الخاص بك واستخدام دفعة قوية من الماء منه لطرد العث من النبات؛ تأكد من حصولك على الجوانب السفلية للأوراق أيضًا. هذه خطوة أولى جيدة، لكنها قد لا تكون فعالة بنسبة 100% بمفردها. إذا عاد العث أو كان عدد سكانه كبيرًا، فيجب عليك إحضار الأسلحة الكبيرة: زيت النيم.
يعمل هذا الزيت عن طريق خنق عث العنكبوت، مما يساعد على تقليل عددهم بمرور الوقت ويمنعهم من ترويع الكوبية الخاصة بك. بمجرد حصولك على بعض زيت النيم في متناول اليد، قم بخلط البعض منه في زجاجة رذاذ مع الماء وبضع قطرات من صابون الأطباق. من هناك، كل ما عليك فعله هو التأكد من تغطية كل أوراق النبات المصابة بالكامل، وخاصة الجوانب السفلية، حيث يضع العث بيضه. إن الحفاظ على سقي نباتات الكوبية باستمرار قد يساعد أيضًا لأن سوس العنكبوت يميل إلى تفضيل الظروف الحارة والجافة. يمكن أن يساعد ضمان رطوبة التربة الثابتة إلى جانب علاجات زيت النيم المستهدفة في القضاء على الإصابة، ولكن إذا استمرت، فهناك طرق أخرى يمكنك من خلالها محاولة منع سوس العنكبوت من غزو منزلك.