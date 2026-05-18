ماذا تفعل إذا كانت نباتات الكوبية الخاصة بك مغطاة بسوس العنكبوت

يعتبر سوس العنكبوت آفة شائعة ومدمرة تصيب العديد من أنواع النباتات ويمكن أن تدمر أوراق نباتات الكوبية الجميلة (Hydrangea spp.). على الرغم من أن هذه العناكب الصغيرة غير مرئية للعين المجردة، إلا أنه من الصعب تجاهل الضرر الذي تسببه لنباتاتك. يعد العثور على غزو نشط في أي مكان في حديقتك طريقة رائعة لإفساد يومك، وقد تتساءل عما يجب عليك فعله عندما تجد سوس العنكبوت في حديقتك. لحسن الحظ، هناك خيار فعال للغاية يمكن أن يساعد في القضاء على سوس العنكبوت: زيت بستاني يسمى زيت النيم.

سوس العنكبوت هو السبب المعتاد لتلف الكوبية. تتسكع الآفات في مستعمرات ضخمة على الجانب السفلي من أوراق الكوبية. للتغذية، يقومون بثقب الأنسجة النباتية للوصول إلى الخلايا النباتية اللذيذة؛ من الواضح أن هذا يمكن أن يستنزف الحياة من نباتات الكوبية الخاصة بك بسرعة.

تأكد من أنك تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه عند فحص حديقتك بحثًا عن سوس العنكبوت. نظرًا لأنها صغيرة جدًا – غالبًا ما تظهر كبقع متحركة من الغبار – ستلاحظ عادةً تلف النبات قبل اكتشاف العث نفسه. ابق عينيك بعيدًا عن الأوراق التي تبدو منقطّة أو صفراء. مع نمو المستعمرة، قد ترى أيضًا شبكات حريرية تمتد عبر الأوراق والسيقان. إذا نظرت عن كثب ولاحظت وجود بقع متحركة صغيرة على طول الشريط، فمن المحتمل أنك تأكدت من الإصابة بسوس العنكبوت.