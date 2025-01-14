ماذا تفعل إذا كان استنشاق الدخان يجعلك تشعر بالغثيان

قد لا يحدث انتشار للدخان على نطاق واسع في منطقتك كل يوم. ومع ذلك، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تتعرض بانتظام لدرجة عالية بشكل غير عادي وغير طبيعي من الدخان الناتج عن الكوارث البيئية مثل حرائق الغابات. ليس من الضروري أن تكون بجوار حريق هائل لتجربة آثاره الدخانية أيضًا. في أغسطس 2024، تسببت حرائق الغابات الكندية في سوء نوعية الهواء لمئات الأميال. وكما لاحظت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، فإن العديد من الولايات في جميع أنحاء نيو إنجلاند (مئات الأميال جنوبًا) كانت مغطاة بالهواء المحتوي على جسيمات ناجمة عن حرائق الغابات.

مثال آخر على المدى الذي يمكن أن ينتقل إليه الدخان: خلال حرائق الغابات في كاليفورنيا في يناير 2025 في الأجزاء الجنوبية من كاليفورنيا، وصل الدخان إلى ما هو أبعد من مصدر نشأته. بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، امتد نطاق دخان حرائق الغابات إلى مقاطعات متعددة خارج مناطق منطقة الحريق. وفقًا لسكوت إبستين، مدير تقييم جودة الهواء محليًا، يمكن أن يكون الدخان ضارًا لأولئك الذين لديهم حساسية تجاه هواء التنفس الذي يحتوي على تركيزات أعلى من المعتاد من الملوثات.

كيف تعرف إذا كنت حساسًا للدخان المحيط؟ بالإضافة إلى وجود استجابات تنفسية وغيرها من الاستجابات المنهجية الشائعة لاستنشاق الدخان، قد تشعر بالغثيان. في تلك المرحلة، عليك أن تعرف كيفية التخفيف من الغثيان وحماية صحتك.