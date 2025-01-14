ماذا تفعل إذا كان استنشاق الدخان يجعلك تشعر بالغثيان

قد لا يحدث انتشار للدخان على نطاق واسع في منطقتك كل يوم. ومع ذلك، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تتعرض بانتظام لدرجة عالية بشكل غير عادي وغير طبيعي من الدخان الناتج عن الكوارث البيئية مثل حرائق الغابات. ليس من الضروري أن تكون بجوار حريق هائل لتجربة آثاره الدخانية أيضًا. في أغسطس 2024، تسببت حرائق الغابات الكندية في سوء نوعية الهواء لمئات الأميال. وكما لاحظت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، فإن العديد من الولايات في جميع أنحاء نيو إنجلاند (مئات الأميال جنوبًا) كانت مغطاة بالهواء المحتوي على جسيمات ناجمة عن حرائق الغابات.
مثال آخر على المدى الذي يمكن أن ينتقل إليه الدخان: خلال حرائق الغابات في كاليفورنيا في يناير 2025 في الأجزاء الجنوبية من كاليفورنيا، وصل الدخان إلى ما هو أبعد من مصدر نشأته. بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، امتد نطاق دخان حرائق الغابات إلى مقاطعات متعددة خارج مناطق منطقة الحريق. وفقًا لسكوت إبستين، مدير تقييم جودة الهواء محليًا، يمكن أن يكون الدخان ضارًا لأولئك الذين لديهم حساسية تجاه هواء التنفس الذي يحتوي على تركيزات أعلى من المعتاد من الملوثات.
كيف تعرف إذا كنت حساسًا للدخان المحيط؟ بالإضافة إلى وجود استجابات تنفسية وغيرها من الاستجابات المنهجية الشائعة لاستنشاق الدخان، قد تشعر بالغثيان. في تلك المرحلة، عليك أن تعرف كيفية التخفيف من الغثيان وحماية صحتك.
العلاقة بين استنشاق الدخان واضطراب المعدة
قد يبدو غريبًا الاعتقاد بأن استنشاق الدخان قد يجعلك تشعر بالغثيان. لكنها طريقة أخرى يشير بها جسمك إلى أن شيئًا ما ليس على ما يرام. وفقا لخدمة الغابات الأمريكية، يمكن أن يحتوي دخان حرائق الغابات على مجموعة متنوعة من العناصر السامة، بما في ذلك أول أكسيد الكربون. عندما يتم استنشاق تلك الملوثات، فإنها يمكن أن تستقر في الحلق والرئتين. ونتيجة لذلك، قد تجد نفسك تعاني من مجموعة واسعة من الأعراض، ليس أقلها الغثيان. أول أكسيد الكربون ليس هو السبب الوحيد للغثيان الناتج عن الدخان؛ يمكن أن تشعر معدتك بالاضطراب بسبب الرائحة، خاصة إذا كان لديك تاريخ من الحساسية تجاه الروائح.
استكشفت مقالة نشرت عام 2017 في مجلة Endocrine Abstracts العلاقة بين استنشاق الدخان والغثيان والقيء. على الرغم من أن تركيز المقال كان على دخان التبغ وليس دخان حرائق الغابات، إلا أنه لا يزال له ميزة في المناقشات المحيطة باستجابات الناس المرتبطة بالغثيان للتدخين السلبي والثالث. وعلى وجه التحديد، افترض الباحثون أن أحد الببتيدات الفطرية في الجسم، وهو الإندوكينين، يمكن أن يسبب مشاعر الغثيان لدى بعض الأشخاص الذين كانوا حول الدخان.
بغض النظر عن الآلية التي تؤثر على معدتك عندما تستنشق الدخان، فمن المحتمل أنك تريد فقط أن يختفي هذا الشعور. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها.
ترويض الغثيان بعد التعرض للدخان واستنشاقه
إذا كنت تعاني من الغثيان مع آثار جانبية تهدد حياتك بسبب استنشاق الدخان (على سبيل المثال، صعوبات في التنفس والدوخة)، فاتصل بالرقم 911 أو توجه إلى أقرب قسم طوارئ. يمكن أن يكون استنشاق الدخان مميتًا، ويمكن أن تتفاقم الآثار السلبية للأعراض بسرعة.
بالنسبة للغثيان دون ظهور أعراض على مستوى الطوارئ، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على توصيات علاجية مخصصة. وفي الوقت نفسه، انتقل إلى مكان بهواء أنظف. قد ترغب أيضًا في التفكير في استخدام جهاز تنقية هواء قوي بما يكفي لإزالة جزيئات الدخان من الأماكن الداخلية. توصي صحيفة نيويورك تايمز بشراء واحدة تحتوي على مرشح HEPA قادر على إزالة الجزيئات الصغيرة التي يصل قطرها إلى 0.3 ميكرون.
ومع ذلك، إذا تسلل الدخان إلى السجاد والمنسوجات، فسوف تحتاج إلى اتخاذ تدابير إضافية لإزالة المواد والروائح على مستوى السطح. هناك مشكلة أخرى: تكشف صحيفة حقائق دخان حرائق الغابات الصادرة عن وكالة حماية البيئة أن بعض جسيمات الدخان أصغر من 0.3 ميكرون. وهذا يعني أنه حتى أفضل أجهزة تنقية الهواء قد لا تمنحك الراحة بنسبة 100%. بغض النظر، فإن استنشاق الهواء النظيف قد يقلل من الغثيان.
ماذا لو كنت بحاجة للذهاب في الهواء الطلق؟ في مقابلة مع شبكة CNN عام 2023، قالت طبيبة أمراض الرئة المقيمة في نيوجيرسي، الدكتورة عايدة كابو، إنها تقترح ارتداء قناع N95 إذا كنت حساسًا. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الدكتور بيتر ديكارلو من جامعة جونز هوبكنز بالبقاء على اطلاع دائم بنوعية الهواء في منطقتك من خلال مراقبة موقع AirNow.gov بانتظام.