ماذا تفعل إذا لاحظت أن نبات العنكبوت الخاص بك يبدو طويل الساقين

بعض الخصائص الأكثر جاذبية وأبرزها لنبات العنكبوت (Chlorophytum comosum) هي أوراقها الطويلة الفاتنة ولوحة الألوان الخضراء والكريمية النابضة بالحياة. إن طبيعتها الجمالية المذهلة والسهلة ليست سوى بعض الأسباب التي تجعل نبات العنكبوت نباتًا منزليًا مثاليًا في الأماكن المغلقة. ومع ذلك، قد يكون الأمر محبطًا عندما تبدأ في ملاحظة أن نباتك الصحي عادةً يبدأ في النمو. يتضمن ذلك أعراضًا مثل الأوراق الثقيلة والمرنة والسيقان الطويلة والأوراق الصفراء والنمو المتناثر. على الرغم من أنه لا داعي للذعر، حيث يمكن التعامل مع هذه الأعراض بسهولة، فمن المهم ضبط ظروف نبات العنكبوت الخاص بك لتقليل خطورة المشكلة. السبب الأكثر شيوعًا للنبات طويل الساقين هو النقص العام في الضوء، ولكن يمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب كثرة الأسمدة أو عدم كفاية الماء أو الحاوية المتضخمة. إذا ركزت على إصلاح هذه المشكلات الأساسية، فمن المفترض أن يكون النبات قادرًا على العودة إلى طبيعته الجميلة.
الطريقة الأكثر وضوحًا لمعرفة أنك تتعامل مع نبات عنكبوت طويل هي فحص كثافة النبات. إذا كانت تبدو متناثرة جدًا وتفتقد كمية كبيرة من أوراق الشجر في المنتصف، فأنت على الأرجح تتعامل مع نبات طويل الأرجل يحتاج إلى إعادة تعديل في الضوء أو الأسمدة أو الري أو تغيير الأصيص. على وجه التحديد، عندما لا يتلقى النبات الكمية المناسبة من الشمس، يمكن أن تمتد سيقانه دون أي نمو جديد، وتمتد بشدة نحو مصدر الضوء. قد يستغرق الأمر بعض التجربة والخطأ لتحديد ما يحتاجه نبات العنكبوت بالضبط، ولكن بمجرد القيام بذلك، يجب أن يكون الحل سهلاً.
لماذا نبات العنكبوت الخاص بي طويل الساقين؟
من السهل عمومًا العناية بنباتات العنكبوت، سواء كانت نباتات خارجية أو منزلية، وهي نباتات منخفضة الصيانة. ومع ذلك، هناك بعض الشروط الأساسية التي يحتاجونها من أجل الازدهار. إذا كنت ترغب في منع نباتات العنكبوت الخاصة بك من النمو طويلًا، فهناك بعض الأعمال الأساسية التي يمكنك تمييزها عن قائمة الأعمال الروتينية الخاصة بالنباتات المنزلية.
أحد الأساليب الأولى التي يمكنك تجربتها لمنع نبات العنكبوت طويل الأرجل هو نقله إلى منزلك. على الأرجح، هذا النبات لا يتلقى الكمية الصحيحة من الضوء الذي يحتاجه ليزدهر. تفضل هذه النباتات الضوء المعتدل إلى الساطع. بمجرد نقل نباتك، يمكنك البدء في تقليم الأوراق الطويلة. قد يعاني نبات العنكبوت طويل الساقين أيضًا من نقص المياه. امنح نباتك جلسة ترطيب قوية، وتأكد من حفظه في وعاء به تصريف كافٍ. لضمان أن يعيش نبات العنكبوت الخاص بك بسعادة لسنوات قادمة، يجب أن تسقيه مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع.
قد يكون سبب آخر هو حجم الوعاء. قد ينمو نبات العنكبوت الخاص بك بشكل أسرع مما تتوقع، لذلك من المهم أن تراقب متى قد تحتاج إلى إعادة زرع نبات العنكبوت الخاص بك حتى يزدهر طوال العام. يمكن أن يؤثر ضغط عدد كبير جدًا من الجذور في أصيص صغير على قدرة نبات العنكبوت على النمو. أخيرًا، إذا كنت تستخدم سماد النيتروجين السائل على نبات العنكبوت الخاص بك، فقد تعطيه كمية كبيرة جدًا. يمكن أن تتسبب زيادة الأسمدة النيتروجينية في سقوط أوراق نباتك الجديدة ووقف إنتاج النباتات. توقف عن تسميد نبات العنكبوت واغسل التربة بالماء.