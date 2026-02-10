ماذا تفعل إذا لم يتم تشغيل غسالة الأطباق في مطبخك؟

لا يوجد شيء محبط تمامًا مثل تحميل جبل من أطباق العشاء في غسالة الأطباق الخاصة بك لتكتشف أنها لن تستجيب عند محاولة تشغيلها. قبل أن تفترض أن الجهاز قد تعطل، تذكر أن غسالات الأطباق الحديثة تعمل مثل أجهزة الكمبيوتر إلى حد كبير. تمامًا مثل هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول، يمكن أن تواجه هذه الأجهزة خللًا في لوحات التحكم الخاصة بها. قد تؤدي المشكلات التي تتراوح بين انقطاع بسيط في الطاقة أو عدم إغلاق الباب بشكل صحيح إلى عدم عمل النظام، مما يتركك مع شاشة ميتة ومجموعة من الأطباق المتسخة. لحسن الحظ، هذه مشكلة شائعة في غسالة الأطباق مع بعض الإصلاحات المباشرة.

قبل أن تصل إلى صندوق الأدوات الخاص بك، حاول إجراء إعادة التعيين مباشرةً على واجهة غسالة الأطباق. تحتوي معظم العلامات التجارية الموثوقة لغسالات الأطباق مثل Bosch وWirlpool على وظيفة إعادة تعيين مدمجة مخفية داخل زر “ابدأ” لهذا السيناريو بالضبط. لذا، حدد الزر المسمى Start أو Reset واضغط عليه بقوة لمدة لا تقل عن ثلاث إلى خمس ثوانٍ. اعتمادًا على العلامة التجارية المحددة، قد تسمع نقرة ميكانيكية أو ترى الأضواء على الواجهة تومض للحظة. تؤدي عملية إعادة الضبط هذه إلى مسح ذاكرة لوحة التحكم وتسمح للنظام بإعادة التشغيل.

ومع ذلك، إذا ظلت الشاشة مظلمة تمامًا وغير مستجيبة، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالنظام الكهربائي في منزلك. عند هذه النقطة، يجب أن يتجاوز استكشاف الأخطاء وإصلاحها الجهاز نفسه.