ماذا تفعل إذا لم يسمح لك المالك بتركيب مكيف هواء في وحدتك

عندما ترتفع درجات الحرارة بدرجة كافية في الخارج، يحتاج الجميع إلى مكان للهروب من الحرارة القاسية. لسوء الحظ، إذا لم يكن منزلك أو شقتك معزولة بشكل صحيح أو لم يكن لديك المعدات المناسبة، فقد تشعر أيضًا بالحاجة إلى الهروب من منزلك. في حين أن أصحاب المنازل قد يقررون إجراء تعديلات على نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بهم وتحسين درجة حرارة الهواء كما يرونه مناسبًا، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى إذن مالك العقار قبل تركيب مكيف الهواء إذا كنت مستأجرًا. يمكن أن يكون المالك الذي يرفض السماح لك بإضافة مكيف هواء أمرًا محبطًا، ولكن من النظر في خياراتك القانونية إلى تجربة خيارات التبريد التي يمكنك صنعها بنفسك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذه الحالة.
في حين أن رفض تكييف الهواء قد يبدو أمرًا لا يمكن فهمه عندما تجلس في غرفة مشبعة بالبخار، إلا أن تركيب النظام المركزي غالبًا ما يتطلب تغييرات هيكلية. بالإضافة إلى ذلك، تقع مسؤولية العناية بمكيف الهواء على عاتق المالك، مما قد يجعل الأمور أكثر صعوبة وتكلفة من جانبهم. في المتوسط، تكلف الصيانة السنوية بضع مئات من الدولارات، وتتراوح تكاليف التثبيت الفعلي عادةً بين 6000 دولار و11500 دولار لكل NerdWallet. نظرًا لأن تكييف الهواء ليس شرطًا لاستئجار العقارات في العديد من الولايات، فقد يبدو هذا بمثابة تكلفة كبيرة غير ضرورية. لذا، إذا كنت تفكر في خياراتك للحفاظ على البرودة، فمن المفيد معرفة ما إذا كان يتعين على الملاك تزويد المستأجرين بمكيفات هواء في المكان الذي تعيش فيه. نظرًا لأن مالك العقار قد لا يرغب في تغيير ممتلكاته أو دفع فاتورة الصيانة المستمرة بعد مغادرتك، فقد يقرر أيضًا عدم السماح لك بتركيب مكيف الهواء على الدايم الخاص بك. إذا لم تكن راضيًا، فقد يكون الوقت قد حان للنظر في خياراتك القانونية.
ما هي خياراتك القانونية إذا قال مالك العقار لا لـ AC
إذا كانت خطوتك الأولى هي سؤال مالك العقار، فإن الإجراء الأول إذا رفض هو التحقق من عقد الإيجار. يوجد في معظم عقود الإيجار قسم ينص على أنه لا يمكن للمستأجرين إجراء تغييرات كبيرة دون الحصول على إذن المالك. إذا كانت اتفاقية الإيجار الخاصة بك لا تضع أي قيود على قدرة المستأجر على إجراء تغييرات، فقد تتمكن من الناحية الفنية من تركيب مكيف الهواء. لتجنب المشاكل، قد ترغب في التحدث مع مالك العقار ومحامي قبل إجراء التغييرات فعليًا.
والشيء التالي الذي يجب التحقق منه هو قابلية السكن. يختلف التعريف الدقيق حسب الولاية، ولكن بشكل عام، يجب على الملاك الحفاظ على ممتلكاتهم في حالة صالحة للسكن للمستأجرين. ليس لدى ولاية أركنساس أي متطلبات للسكن، ولكن كل ولاية أخرى لديها مستوى معين من الحماية للمستأجرين. يوجد في مناطق معينة في ولايات مثل أريزونا وكاليفورنيا ولويزيانا وماريلاند وأوريجون وتكساس ونيفادا قوانين تحمي حق المستأجر في الحصول على مساحة معيشة رائعة بطريقة ما، لذا ابحث في قوانين الولاية والقوانين المحلية الخاصة بك لتحديد ما يمكنك أن تطلب من مالك العقار تحسينه أو استبداله بشكل قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت حاجتك لمكيف الهواء مرتبطة بصحتك أو إعاقتك، فيجب على المالك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. قد يعني هذا أنه سيتعين عليك دفع تكاليف تركيب مكيف الهواء، لكن لن يرفض المالك ذلك ما لم تكن هناك أسباب أخرى تجعله غير عملي أو آمن. على الرغم من أن ذلك ليس مضمونًا، إلا أنه من المفيد التحدث إلى محامٍ لمعرفة المزيد حول ما يمكنك فعله في موقفك المحدد.
الحفاظ على البرودة عندما لا يسمح لك المالك بتركيب مكيف الهواء
إذا لم تتمكن من استشارة محام أو علمت أنك غير قادر على تركيب مكيف الهواء، فلا تزال هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على برودة شقتك. بدءًا من شراء مكيفات الهواء المحمولة وحتى اختبار مجموعة متنوعة من الحيل لخفض درجة حرارة مسكنك المستأجر، لن تحتاج إلى الاستسلام للتعرق طوال الصيف. نظرًا لأن تركيبها ضئيل وغير دائم، فقد تكون مكيفات الهواء المحمولة خيارًا إذا لم يُسمح لك بتركيب مكيف هواء مركزي أو مكيف هواء النافذة. تتمثل الجوانب السلبية الرئيسية في أنها يمكن أن تكون ضخمة الحجم، وتنتج الكثير من الضوضاء، وتستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة. تتكلف عادةً ما بين 250 دولارًا و700 دولارًا، وستدفع المزيد مقابل الكهرباء أيضًا. بشكل عام، مكيفات الهواء المحمولة ليست فعالة أو فعالة تمامًا مثل مكيفات الهواء الأخرى ولكنها تستحق التفكير فيما إذا كان مالك العقار يحد من ما يمكنك تثبيته.
إذا كانت التكلفة باهظة للغاية، فقد ترغب في البدء بتجربة بعض النصائح والحيل المختلفة لخفض درجة حرارة منزلك. تتمثل التوصيات الشائعة في تغطية النوافذ لمنع دخول الحرارة وأشعة الشمس، واستخدام المراوح بشكل استراتيجي لتحسين تدفق الهواء، وفتح النوافذ ليلاً عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، وإغلاق الأبواب أمام الغرف غير المستخدمة. أخيرًا، هناك مجموعة متنوعة من الطرق لإعادة استخدام العناصر الموجودة في المنزل لتظل باردًا في الحرارة الشديدة وتحافظ على درجة حرارة جيدة حتى لو كان منزلك دافئًا. يعد عدم وجود وحدة تكييف هواء في مكان إيجارك أمرًا محبطًا، ولكن النظر في جميع الخيارات المتاحة أمامك قبل التصرف يمكن أن يساعدك في معرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك.