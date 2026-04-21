ماذا تفعل إذا واصلت العثور على تلال النمل في طريقك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يعد العثور على تلال النمل المخروطية الصغيرة الموجودة في شقوق الممر تجربة شائعة للعديد من أصحاب المنازل. في حين أن العثور على النمل داخل المنزل يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة أساسية مثل المطبخ الفوضوي، إلا أن النمل الذي يعيش في الممر لا يشكل عادةً سببًا للقلق. هناك العديد من أنواع النمل التي يمكن أن تصيب منزلك، لكن تلال النمل الصغيرة المتناثرة فوق الخرسانة من المحتمل أن تنتمي إلى نمل الرصيف، وهو نوع شبه مجهري وغير ضار للبشر. لا تعد تلال النمل الموجودة في الممر مشكلة كبيرة، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن غزوهم للمنزل أو إزعاج الحيوانات الأليفة والأطفال الصغار، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للقضاء على النمل ونأمل أن تمنع النمل الجديد من الانتقال إليه.

الخطوة الأولى هي مسح المنطقة وتدوين مكان وجود جميع التلال. بمجرد العثور عليهم جميعًا، فإن أسهل طريقة للتخلص من النمل هي استخدام طعم النمل، مثل نظام طعم النمل السائل Terro. سيجد النمل الطُعم (الذي يعتبر سامًا بالنسبة له) ويعيده إلى الملكة، مما يؤدي في النهاية إلى قتل جميع النمل الموجود في المستعمرة. من الصعب منع النمل تمامًا من العودة إلى شقوق الرصيف لأنه سيكون دائمًا مليئًا بالأشياء التي يحبون تناولها، مثل الرحيق والبذور والحشرات الصغيرة. ومع ذلك، يمكن لشيء مثل Ortho orthene النمل وقاتل الصراصير أو غبار النمل الآخر أن يبقي النمل بعيدًا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في المرة الواحدة. بمجرد أن تؤدي المواد الكيميائية مفعولها السحري، أبرم الصفقة عن طريق تسوية تل النمل بأداة أساسية تمتلكها بالفعل، مثل مجرفة أو مشعل النار.