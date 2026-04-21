ماذا تفعل إذا واصلت العثور على تلال النمل في طريقك

يعد العثور على تلال النمل المخروطية الصغيرة الموجودة في شقوق الممر تجربة شائعة للعديد من أصحاب المنازل. في حين أن العثور على النمل داخل المنزل يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة أساسية مثل المطبخ الفوضوي، إلا أن النمل الذي يعيش في الممر لا يشكل عادةً سببًا للقلق. هناك العديد من أنواع النمل التي يمكن أن تصيب منزلك، لكن تلال النمل الصغيرة المتناثرة فوق الخرسانة من المحتمل أن تنتمي إلى نمل الرصيف، وهو نوع شبه مجهري وغير ضار للبشر. لا تعد تلال النمل الموجودة في الممر مشكلة كبيرة، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن غزوهم للمنزل أو إزعاج الحيوانات الأليفة والأطفال الصغار، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للقضاء على النمل ونأمل أن تمنع النمل الجديد من الانتقال إليه.
الخطوة الأولى هي مسح المنطقة وتدوين مكان وجود جميع التلال. بمجرد العثور عليهم جميعًا، فإن أسهل طريقة للتخلص من النمل هي استخدام طعم النمل، مثل نظام طعم النمل السائل Terro. سيجد النمل الطُعم (الذي يعتبر سامًا بالنسبة له) ويعيده إلى الملكة، مما يؤدي في النهاية إلى قتل جميع النمل الموجود في المستعمرة. من الصعب منع النمل تمامًا من العودة إلى شقوق الرصيف لأنه سيكون دائمًا مليئًا بالأشياء التي يحبون تناولها، مثل الرحيق والبذور والحشرات الصغيرة. ومع ذلك، يمكن لشيء مثل Ortho orthene النمل وقاتل الصراصير أو غبار النمل الآخر أن يبقي النمل بعيدًا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في المرة الواحدة. بمجرد أن تؤدي المواد الكيميائية مفعولها السحري، أبرم الصفقة عن طريق تسوية تل النمل بأداة أساسية تمتلكها بالفعل، مثل مجرفة أو مشعل النار.
من السهل إزالة نمل الرصيف غير الضار
هناك عدد من الطرق الطبيعية لمكافحة نمل الرصيف إذا كنت تريد تجنب الطعوم الكيميائية أو المبيدات الحشرية. على سبيل المثال، صودا الخبز هي قاتل فعال للنمل. يمكنك استخدامه لصنع طُعم النمل الخاص بك عن طريق مزجه مع نسبة متساوية من السكر البودرة. ضع بضع ملاعق بالقرب من تلال النمل، وسيقوم النمل بإعادة التركيبة السامة إلى المستعمرة. للحصول على نهج أكثر مباشرة، يمكنك أيضًا مهاجمة تلال النمل بالماء المغلي، مما سيدمر هيكل العش ويقتل النمل عند ملامسته. لتجنب إيذاء نفسك أو أي مساحات خضراء قريبة، من الأفضل تجربة ذلك باستخدام غلاية أو إبريق شاي يسمح لك بالتحكم في تدفق الماء المغلي.
لسوء الحظ، يكاد يكون من المستحيل إزالة تلة النمل من الممتلكات الخاصة بك دون إيذاء النمل. أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد من أن منزلك، ومرآبك، وشرفتك، وأي شيء قريب من الممر نظيف وخالي من مخلفات الطعام، حتى لا يكون لدى النمل أي سبب للدخول إلى الداخل. يمكنك أيضًا معالجة نقاط دخول النمل المحتملة، مثل إطارات الأبواب والنوافذ وشقوق الجدران، باستخدام مادة كيميائية أو طبيعية طاردة للحشرات؛ تشمل بعض المواد الطبيعية القرفة وتفل القهوة ومستخلص النعناع، وهي مواد رائعة لطرد النمل دون قتل نباتات حديقتك.
الخبر السيئ هو أنه ما لم تكن صارمًا جدًا في التعامل مع المبيدات الحشرية، فمن المحتمل أن يظهر نمل الرصيف مرة أخرى في مرحلة ما. والخبر السار هو أنه طالما أنهم يبقون في الخارج، فإنهم لا يشكلون تهديدًا كبيرًا لك ولممتلكاتك، ويمكن التعامل معهم بسهولة.