ماذا تفعل إذا وجدت النمل الأبيض في حديقتك

بالنسبة للإصابات الخفيفة، قد تكون طرق علاج النمل الأبيض فعالة في القضاء على المشكلة. إذا كان لديك عدة مستعمرات للنمل الأبيض في الفناء أو لاحظت علامات خطيرة لغزو النمل الأبيض داخل منزلك، فمن الأفضل الاتصال بمتخصص. بخلاف ذلك، لحسن الحظ، هناك طرق للتخلص من النمل الأبيض دون الحاجة إلى خيمة أو استدعاء شركة إبادة، خاصة في حديقتك. يمكن العثور على بخاخات ورغاوي النمل الأبيض في المتاجر وعلى الإنترنت، مثل رغوة BASF Termidor من أمازون؛ فقط تأكد من اتباع التعليمات.

تحتوي محطات الطُعم على طُعم مع مبيد حشري يأكله النمل الأبيض ويعود به إلى عشه لمشاركته مع المستعمرة. يعتبر حمض البوريك والبوراكس علاجات طبيعية من الناحية الفنية، على الرغم من أنه يجب إبقاؤهما بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة؛ يمكنك رش هذا في المناطق الموبوءة بالنمل الأبيض للمساعدة في قتلهم، لكن من المحتمل ألا يصل إلى المستعمرة.

إذا كنت تفضل حلًا أكثر طبيعية، فقد ترغب في التفكير في الديدان الخيطية. هذه الديدان المجهرية آمنة للإنسان والنباتات والحيوانات، ولكنها قاتلة للنمل الأبيض في جميع مراحل الحياة. يمكنك شراء الديدان الخيطية من تجار التجزئة في مجال البستنة أو عبر الإنترنت، كما هو الحال مع Nature’s Good Guys Live Beneficial Nematodes، والتي من المفترض أن تقوم بالمهمة. ما عليك سوى اتباع التعليمات وتطبيق الديدان الخيطية في الصباح الباكر، عندما تكون التربة باردة إلى حد ما، وتأكد من عدم تسميد التربة قبل أو بعد ذلك. إذا كنت تريد أن تكون حذرًا بشكل خاص، فقم بإجراء بعض الأبحاث لمعرفة أنواع الديدان الخيطية التي تناسب تربتك بشكل أفضل.

بالإضافة إلى معالجة المنطقة المصابة بمنتجات النمل الأبيض أو العلاجات الطبيعية، ستحتاج إلى القيام ببعض الأعمال في الفناء. يجب إزالة أي خشب ملوث، بما في ذلك الأشجار المصابة بالنمل الأبيض وأي خشب متعفن بشكل عام. تأكد من تخزين أكوام الخشب بعيدًا عن المنزل ورفعها عن الأرض أيضًا. استخدم الطلاء والمواد المانعة للتسرب، أو حتى الخشب المعالج بالضغط بالمبيدات الحشرية، على الأسطح الخشبية غير المصابة إذا كنت تريد التأكد من عدم عودة النمل الأبيض بعد طردهم.