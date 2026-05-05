ماذا تفعل إذا وجدت النمل القاتل للبقر في حديقتك

لا تحتاج إلى تحديد كل حشرة تجدها في حديقتك، ولكن قد يطلب منك البعض كتابة مصطلحات بحث مثل “حشرة حمراء غامضة” أو “نملة حمراء وسوداء كبيرة”. إذا كنت قد بحثت للتو عن الأخير، فمن المحتمل أنك تنظر إلى النملة القاتلة للبقر (Dasymutilla occidentalis)، وهي واحدة من آلاف النمل المخملي في عائلة Mutillidae من رتبة Hymenoptera. ومن المثير للاهتمام، أنهم في الواقع ليسوا نملًا على الإطلاق، بل دبابير. مع كل التراث الشعبي والمفاهيم الخاطئة حول النمل القاتل للبقر، قد تتساءل عما يجب عليك فعله إذا وجدته في حديقتك. إذا كان هناك زوجان فقط، فمن المحتمل ألا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء، ولكن إذا رأيت الكثير، فقد تكون هناك حاجة إلى مساعدة احترافية.
والأهم من ذلك، لا تحاول التعامل مع الحشرات أو سحقها. إذا تعرضت للدغة نملة قاتلة البقر، فإن النتيجة عادةً هي الألم والتورم، كما هو الحال عندما تلدغك نحلة. إذا كان لديك حساسية، يمكن أن يكون لديك رد فعل. يمتلك ذكر النملة القاتلة أجنحة، ولا يلسع، ويبدو أشبه بالزنبور، بينما الأنثى غامضة وعديمة الأجنحة. تقضي حياتها على الأرض، وعلى الرغم من أنها لا تملك أجنحة، إلا أنها تمتلك إبرة تلحق واحدة من أكثر اللسعات إيلاما بين جميع الحشرات.
ولكن إذا لاحظت أحد هذه الأشياء، فلا داعي للذعر. مع وجود جميع أنواع الدبابير المختلفة التي قد تجدها في حديقتك، فإن الخبر السار هو أن النمل القاتل للبقر هو نوع من الدبابير الانفرادية. لا توجد أي أعشاش أو أسراب منها في مكان قريب، كما أنها ليست عدوانية، لذا فإن تجنبها وتركها يكون كافيًا في العادة. ومع ذلك، بما أنها دبابير طفيلية، فإن وجودها يمكن أن يشير إلى شيء آخر.
إليك ما يعنيه عندما تجد النمل القاتل للبقر
يأتي اسم النمل القاتل للبقر من أسطورة قديمة مفادها أن لدغتهم مؤلمة بما يكفي لقتل بقرة. هذه مبالغة، والأبقار بخير، على الرغم من أنك لا تزال لا تريد أن تلمس واحدة وتتعرض للدغة. إليك ما تحتاج إلى معرفته: تضع أنثى النملة القاتلة للبقر بيضها على الحشرات المضيفة الصغيرة، وغالبًا ما تكون الدبابير الأخرى والنحل الذي يعشش على الأرض. يُطلق على النمل القاتل للبقر أحيانًا اسم الحيوانات المفترسة أو الطفيليات، لكنه من الناحية الفنية طفيلي، وهو شيء في المنتصف (فقط اليرقات هي طفيليات). هذا يعني أنه إذا كان لديك النمل القاتل للبقر، فمن المحتمل أن يكون لديك نوع آخر من النحل أو الدبابير التي تعشش على الأرض بالقرب منك. ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من هذه الأنواع من النحل المفيد الذي تريده في حديقتك للتلقيح، فهي مجرد جزء من نظامك البيئي ولا تحتاج إلى إزالتها.
تجنب الجري حافي القدمين أو ارتداء أحذية مفتوحة في حديقتك في الصيف، خاصة في الجنوب، حيث ينتشر النمل القاتل للبقر. بما أنها تعيش في التربة الرملية أو الجافة، فإن إبقاء حديقتك مغطاة بالعشب الكثيف هي طريقة أخرى لإبعادها. خلال فترة ما بعد الظهر من الأشهر الدافئة، عندما يكونون أكثر نشاطًا، راقب الأطفال والحيوانات الأليفة الصغيرة عندما يلعبون بالخارج.
على الرغم من أن رؤية واحد أو اثنين من النمل القاتل للبقر لا يمثل مشكلة، إذا استمروا في الظهور، فاتصل بخبير مكافحة الآفات للحصول على المساعدة بدلاً من محاولة التعامل معهم بنفسك. على الأقل يمكنك أن تكون شاكرًا لعدم وجود عش نحل في حائطك للتعامل معه.