ماذا تفعل إذا وجدت النمل القاتل للبقر في حديقتك

لا تحتاج إلى تحديد كل حشرة تجدها في حديقتك، ولكن قد يطلب منك البعض كتابة مصطلحات بحث مثل “حشرة حمراء غامضة” أو “نملة حمراء وسوداء كبيرة”. إذا كنت قد بحثت للتو عن الأخير، فمن المحتمل أنك تنظر إلى النملة القاتلة للبقر (Dasymutilla occidentalis)، وهي واحدة من آلاف النمل المخملي في عائلة Mutillidae من رتبة Hymenoptera. ومن المثير للاهتمام، أنهم في الواقع ليسوا نملًا على الإطلاق، بل دبابير. مع كل التراث الشعبي والمفاهيم الخاطئة حول النمل القاتل للبقر، قد تتساءل عما يجب عليك فعله إذا وجدته في حديقتك. إذا كان هناك زوجان فقط، فمن المحتمل ألا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء، ولكن إذا رأيت الكثير، فقد تكون هناك حاجة إلى مساعدة احترافية.

والأهم من ذلك، لا تحاول التعامل مع الحشرات أو سحقها. إذا تعرضت للدغة نملة قاتلة البقر، فإن النتيجة عادةً هي الألم والتورم، كما هو الحال عندما تلدغك نحلة. إذا كان لديك حساسية، يمكن أن يكون لديك رد فعل. يمتلك ذكر النملة القاتلة أجنحة، ولا يلسع، ويبدو أشبه بالزنبور، بينما الأنثى غامضة وعديمة الأجنحة. تقضي حياتها على الأرض، وعلى الرغم من أنها لا تملك أجنحة، إلا أنها تمتلك إبرة تلحق واحدة من أكثر اللسعات إيلاما بين جميع الحشرات.

ولكن إذا لاحظت أحد هذه الأشياء، فلا داعي للذعر. مع وجود جميع أنواع الدبابير المختلفة التي قد تجدها في حديقتك، فإن الخبر السار هو أن النمل القاتل للبقر هو نوع من الدبابير الانفرادية. لا توجد أي أعشاش أو أسراب منها في مكان قريب، كما أنها ليست عدوانية، لذا فإن تجنبها وتركها يكون كافيًا في العادة. ومع ذلك، بما أنها دبابير طفيلية، فإن وجودها يمكن أن يشير إلى شيء آخر.