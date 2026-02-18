ماذا تفعل إذا وجدت بيض الثعبان في حديقتك؟

إذا كنت في موقف يكون فيه تحريك البيض بنفسك أمرًا ضروريًا للغاية، كما هو الحال بعد استخراجه عن طريق الخطأ أو حدوث ضرر في المنطقة المحيطة، فلا يزال يتعين عليك الاتصال بمتخصص قبل التعامل مع البيض في هذه الأثناء. من الناحية المثالية، يجب عليك إعادتهم إلى الأرض تمامًا كما وجدتهم بأقل قدر من التدافع. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فضعها في صندوق بجانب منشفة ورقية مبللة للحفاظ على رطوبتها، وحاول إبقائها في نفس الوضع قدر الإمكان. ارتدي زوجًا من القفازات أثناء هذه العملية، حيث يمكن تغطية بعض بيض الزواحف والطيور بالبكتيريا المسببة للسالمونيلا.

قد يكون من المناسب للحدائق الموبوءة بالآفات الاحتفاظ بالثعابين طالما أنها ليست سامة. قد يتمكن أخصائي مراقبة الحيوانات من تحديد ما إذا كان البيض ينتمي إلى ثعبان سام أم لا؛ إذا لم تفعل ذلك، فإن إبقائها في الجوار قد يساعد في القضاء على أعداد الآفات الموجودة في حديقتك. تأكل الأنواع المختلفة من ثعابين الحديقة كل شيء بدءًا من الصراصير وحتى القوارض وحتى الثعابين الأخرى. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الثعابين التي لا تريد رؤيتها في حديقتك. أو، إذا كان لديك حيوانات أليفة، أو أطفال صغار، أو لديك رهاب من الأفيون، فمن الأفضل أن تطلب من متخصص طردهم، سواء كانوا سامين أم لا.