ماذا تفعل إذا وجدت بيض الثعبان في حديقتك؟

قد يبدو التخلص من الأعشاب الضارة في حديقتك فقط للعثور على مجموعة من بيض الثعابين بمثابة كابوس للبستاني، لكن ليس من الضروري أن تكون تجربة مخيفة – يمكن أن تكون الساحة المليئة بالثعابين علامة جيدة على ازدهار نظامك البيئي. يمكن التعرف على بيض الثعابين بعدة طرق: أولاً، يتميز بملمس جلدي، على عكس بيض الطيور الصلب اللامع. عادة ما يكون بيض الثعبان على شكل بيضاوي، ويبلغ طوله بضع بوصات، ويمكن العثور عليه في براثن من خمسة أو أكثر. بغض النظر عن نوع البيض الذي تتعامل معه، فمن الأفضل عدم تحريكه أو حتى لمسه، لأن القيام بذلك قد يسبب ضررًا للبيض ولك. بدلًا من ذلك، من الأفضل السماح للمحترفين بأخذ زمام المبادرة في إزالة بيض الثعابين.
يمكن أن تؤدي محاولة التعامل مع بيض الثعابين بنفسك إلى عدد من المخاطر، مثل التسبب في الفقس المبكر وتغطية يديك بالبكتيريا الغريبة وإثارة غضب أي ثعابين أم قريبة. يعد الاتصال بخدمة مراقبة الحيوانات المحلية أو خدمة إزالة الثعابين الخاصة هو الحل الأفضل، حيث يمكنهم الاعتناء بالبيض بأمان دون التسبب في الكثير من الانزعاج للثعابين. أثناء انتظار ظهورها، جرب بعض الطرق الفعالة لردع الثعابين في المستقبل.
كيفية تحريك الثعابين بأمان
إذا كنت في موقف يكون فيه تحريك البيض بنفسك أمرًا ضروريًا للغاية، كما هو الحال بعد استخراجه عن طريق الخطأ أو حدوث ضرر في المنطقة المحيطة، فلا يزال يتعين عليك الاتصال بمتخصص قبل التعامل مع البيض في هذه الأثناء. من الناحية المثالية، يجب عليك إعادتهم إلى الأرض تمامًا كما وجدتهم بأقل قدر من التدافع. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فضعها في صندوق بجانب منشفة ورقية مبللة للحفاظ على رطوبتها، وحاول إبقائها في نفس الوضع قدر الإمكان. ارتدي زوجًا من القفازات أثناء هذه العملية، حيث يمكن تغطية بعض بيض الزواحف والطيور بالبكتيريا المسببة للسالمونيلا.
قد يكون من المناسب للحدائق الموبوءة بالآفات الاحتفاظ بالثعابين طالما أنها ليست سامة. قد يتمكن أخصائي مراقبة الحيوانات من تحديد ما إذا كان البيض ينتمي إلى ثعبان سام أم لا؛ إذا لم تفعل ذلك، فإن إبقائها في الجوار قد يساعد في القضاء على أعداد الآفات الموجودة في حديقتك. تأكل الأنواع المختلفة من ثعابين الحديقة كل شيء بدءًا من الصراصير وحتى القوارض وحتى الثعابين الأخرى. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الثعابين التي لا تريد رؤيتها في حديقتك. أو، إذا كان لديك حيوانات أليفة، أو أطفال صغار، أو لديك رهاب من الأفيون، فمن الأفضل أن تطلب من متخصص طردهم، سواء كانوا سامين أم لا.