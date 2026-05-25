ماذا تفعل إذا وجدت جروحًا برتقالية في لحاء شجرتك

قد يكون اكتشاف جروح أو بقع برتقالية غريبة على لحاء شجرتك أمرًا مثيرًا للقلق. قد يبدو اللحاء متشققًا وغائرًا، وقد تلاحظ أيضًا تلف الأنسجة على السيقان والفروع. قد تشير هذه العلامات إلى لفحة الكستناء، وهو مرض فطري مدمر يصيب أشجار الكستناء في المقام الأول. بينما يرتبط المرض في الغالب بأشجار الكستناء الأمريكية (كاستانيا المسننة)، وهي واحدة من أكثر الأشجار فائدة لحديقتك، ويمكن أن تؤثر على بعض الأنواع الأخرى ذات الصلة في عائلة خشب الزان. إن التأكد مما إذا كان المرض هو لفحة الكستناء واتخاذ خطوات لإدارة الأشجار المصابة أو إزالتها هو أفضل مسار للعمل.
آفة الكستناء تأتي من فطر يسمى كريفونكتريا الطفيلية. نشأت في آسيا وانتشرت إلى الولايات المتحدة في القرن العشرين، مما أدى إلى مقتل المليارات من أشجار الكستناء. أثر الضرر في المقام الأول على أشجار الكستناء الأمريكية. الكستناء الأوروبي (كاستانيا ساتيفا) والكستناء الصيني (كاستانيا موليسيما) لديهم مناعة أفضل ضد اللفحة. يدخل الفطر عادة من خلال الجروح الموجودة في لحاء الشجرة. يمكن أن يؤدي التلف الطفيف الذي يحدث لأشجارك عند استخدام معدات العشب أو التقليم إلى إنشاء نقاط دخول.
بمجرد دخوله إلى الداخل، ينمو الفطر تحت اللحاء ويهاجم طبقة الكامبيوم المسؤولة عن نقل العناصر الغذائية والمياه عبر الشجرة. عندما تتطور العدوى، قد تظهر تقرحات برتقالية أو برتقالية محمرة على لحاء الشجرة. يمكن أن تنتشر الجراثيم من خلال الطقس والحشرات والطيور ومعدات التقليم والعشب. التحدي المستمر لهذا المرض هو أنه يمكن أن ينمو على الأشجار لفترات طويلة دون أن تظهر عليه أي علامات. تشجع الظروف الرطبة النشاط الفطري، لذلك قد تظهر في المناخات الرطبة علامات اللفحة.
الخطوات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف آفة الكستناء
إذا كنت تعتقد أن شجرتك مصابة بلفحة الكستناء، فيجب عليك اتخاذ خطوات للتعرف على الشجرة المريضة بسهولة. قد تشبه العديد من أمراض وإصابات الأشجار الضرر الذي لحق بلحاءك. التقاط الصور، ووضع علامة على الشجرة قبل مغادرتها. بعد ذلك، من المفيد الاتصال بأخصائي التشجير المعتمد أو مكتب الإرشاد المحلي أو منظمة الحفاظ على الكستناء لفحص الشجرة. قد يوصون بإجراء اختبارات معملية لتحديد ما إذا كانت الفطريات موجودة. بمجرد تأكيد المرض، تكون خيارات العلاج محدودة إلى حد ما. لا يوجد علاج معروف لفحة الكستناء. في كثير من الحالات، تتم إزالة الأشجار المصابة لتقليل أي مخاطر والمساعدة في الحد من انتشار المرض.
قد يساعد الإبلاغ عن الأشجار المصابة إلى مسؤولي الغابات المحليين أو منظمات الحفاظ على الكستناء في جهود الاستعادة المستمرة. هناك بعض طرق العلاج التي قد يستخدمونها والتي يمكن أن تساعد في إبطاء المرض في مواقف معينة. يستخدم علاج نقص الفوعة سلالات مضعفة من الفطريات مع فيروسات خاصة لتقليل الضرر. طريقة أخرى تسمى mudpacking. وهو ينطوي على تطبيق كمادات التربة الرطبة على التقرحات لإدخال الكائنات الحية الدقيقة المتنافسة. في بعض الحالات، قد يستخدم متخصصو الأشجار علاجات كيميائية سنوية للمساعدة في إدارة المرض
يجب أيضًا أن تكون العناية الجيدة بالأشجار القريبة من الأولويات. يمكن أن يقلل من التوتر وربما يحسن احتمالات البقاء على قيد الحياة. قم بقص الفروع التالفة بعناية خلال فصل الشتاء وقم بتعقيم أدوات التقليم. يمكن أن تساعد إزالة الفروع أو الأشجار المصابة في إبطاء انتشار المرض، لكن لا يُنصح عمومًا باستبدالها بنفس النوع. قد لا يؤدي القضاء على الأشجار المصابة إلى إيقاف الفطريات بشكل كامل إذا كانت الأشجار القريبة مصابة ولكن لم تظهر عليها الأعراض بعد.