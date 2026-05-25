ماذا تفعل إذا وجدت جروحًا برتقالية في لحاء شجرتك

قد يكون اكتشاف جروح أو بقع برتقالية غريبة على لحاء شجرتك أمرًا مثيرًا للقلق. قد يبدو اللحاء متشققًا وغائرًا، وقد تلاحظ أيضًا تلف الأنسجة على السيقان والفروع. قد تشير هذه العلامات إلى لفحة الكستناء، وهو مرض فطري مدمر يصيب أشجار الكستناء في المقام الأول. بينما يرتبط المرض في الغالب بأشجار الكستناء الأمريكية (كاستانيا المسننة)، وهي واحدة من أكثر الأشجار فائدة لحديقتك، ويمكن أن تؤثر على بعض الأنواع الأخرى ذات الصلة في عائلة خشب الزان. إن التأكد مما إذا كان المرض هو لفحة الكستناء واتخاذ خطوات لإدارة الأشجار المصابة أو إزالتها هو أفضل مسار للعمل.

آفة الكستناء تأتي من فطر يسمى كريفونكتريا الطفيلية. نشأت في آسيا وانتشرت إلى الولايات المتحدة في القرن العشرين، مما أدى إلى مقتل المليارات من أشجار الكستناء. أثر الضرر في المقام الأول على أشجار الكستناء الأمريكية. الكستناء الأوروبي (كاستانيا ساتيفا) والكستناء الصيني (كاستانيا موليسيما) لديهم مناعة أفضل ضد اللفحة. يدخل الفطر عادة من خلال الجروح الموجودة في لحاء الشجرة. يمكن أن يؤدي التلف الطفيف الذي يحدث لأشجارك عند استخدام معدات العشب أو التقليم إلى إنشاء نقاط دخول.

بمجرد دخوله إلى الداخل، ينمو الفطر تحت اللحاء ويهاجم طبقة الكامبيوم المسؤولة عن نقل العناصر الغذائية والمياه عبر الشجرة. عندما تتطور العدوى، قد تظهر تقرحات برتقالية أو برتقالية محمرة على لحاء الشجرة. يمكن أن تنتشر الجراثيم من خلال الطقس والحشرات والطيور ومعدات التقليم والعشب. التحدي المستمر لهذا المرض هو أنه يمكن أن ينمو على الأشجار لفترات طويلة دون أن تظهر عليه أي علامات. تشجع الظروف الرطبة النشاط الفطري، لذلك قد تظهر في المناخات الرطبة علامات اللفحة.