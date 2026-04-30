ماذا تفعل إذا وجدت جلد عنكبوت في منزلك

ليس سرًا أنك قد لا ترغب في قتل العنكبوت الغريب الذي تجده يزحف حول منزلك، حيث يمكن لهذه الحشرات المفيدة أن تحافظ على السندرات والسقائف والزوايا المخفية في المنزل خالية من المزيد من الآفات المزعجة. ومع ذلك، هذا لا يجعل الأمر أقل إثارة للقلق عندما ترى عنكبوتًا ينزلق من زاوية عينك. من المحتمل أن تكون التجربة الأكثر إثارة للقلق هي العثور على جلد عنكبوت مجهول مكان وجوده. تتخلص العناكب بانتظام من هيكلها الخارجي كجزء من دورة نموها في عملية تعرف باسم طرح الريش. غالبًا ما تبقى القشرة المتبقية في قطعة واحدة، ويمكن أن تبدو مثل عنكبوت ميت مجوف وشبه شفاف. قد يكون العثور على قشور العنكبوت أمرًا مزعجًا بغض النظر عن الظروف، لكن خطواتك التالية ستتغير اعتمادًا على نوع القشور التي تجدها وعددها.
نظرًا لأنه من الشائع جدًا وجود عنكبوت واحد أو اثنين في منزلك، فمن الطبيعي أن تجد جلد عنكبوت متساقط بين الحين والآخر. الاستثناء هو إذا كنت تشك في أن الهيكل الخارجي ينتمي إلى عنكبوت خطير. معظم العناكب التي تشق طريقها إلى منازلنا غير ضارة بالبشر، ولكن هناك نوعان في الولايات المتحدة يجب تجنبهما: الأرملة السوداء وعناكب الناسك البنية. يمكن التعرف على هذين العناكب من خلال علاماتهما؛ الأرامل السوداء لها علامة الساعة الرملية الحمراء الزاهية، والعنكبوت البني لها علامة تشبه الكمان. نادرًا ما تغزو هذه العناكب المنازل، لكن إذا كنت تشك في أن جلد العنكبوت المتساقط ينتمي إلى شيء سام، فيجب عليك الاتصال بشركة إبادة الحشرات لتكون آمنًا.
عدد قليل من قشور العنكبوت أمر طبيعي. المتعددة مشكلة
علامة حمراء أخرى عند العثور على جلد عنكبوت في منزلك هي تحديد موقع قشور متعددة في مكان واحد أو خلال فترة زمنية قصيرة. قد يكون هذا مؤشرًا على وجود مجتمع كبير من العناكب في منزلك، ومن المحتمل أن يعني وجود المزيد من الهياكل الخارجية المزيد من العناكب. يمكن أن تكون العديد من الانسلاخ أيضًا علامة على أن العناكب التي تعيش في منزلك تزدهر، حيث ستتخلص العناكب من جلدها طوال حياتها. عند البحث عن جلد العنكبوت المتساقط، تحقق من أي شبكات موجودة على طول عتبات النوافذ وخلف الأثاث. قد تعني وفرة جلد العنكبوت أنك تتعامل مع الإصابة.
لن تصبح العناكب الأكثر شيوعًا التي قد تراها في منزلك أكثر عدوانية بأعداد كبيرة، لكن قد تظل بحاجة إلى الاتصال بمتخصص إذا كنت تشك في وجود مشكلة لديك. بصرف النظر عن تخفيف راحة بالك، فإن القيام بذلك يمكن أن يجعل المنزل أكثر راحة لأي شخص لديه حساسية من العناكب – يمكن أن تنشأ حساسية العناكب بمجرد التواجد بالقرب من عنكبوت، ويمكن أن تسبب أعراضًا شديدة مثل الشرى وضيق التنفس.
بمجرد التعامل مع أي عناكب داخل منزلك، إما عن طريق السماح لها بالبقاء أو إزالتها، يمكنك منع العناكب الأخرى من الانتقال إلى المنزل عن طريق الحفاظ على منزلك من الداخل والخارج خاليًا من الفوضى (الشيء المفضل للعنكبوت) وإغلاق الشقوق حول النوافذ والأبواب. لحسن الحظ، العثور على جلد عنكبوت مسقوف في المنزل ليس بالأمر الكبير، وهذا ليس هو الحال دائمًا عند العثور على جلد ثعبان في الفناء.