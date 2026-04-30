ماذا تفعل إذا وجدت جلد عنكبوت في منزلك

ليس سرًا أنك قد لا ترغب في قتل العنكبوت الغريب الذي تجده يزحف حول منزلك، حيث يمكن لهذه الحشرات المفيدة أن تحافظ على السندرات والسقائف والزوايا المخفية في المنزل خالية من المزيد من الآفات المزعجة. ومع ذلك، هذا لا يجعل الأمر أقل إثارة للقلق عندما ترى عنكبوتًا ينزلق من زاوية عينك. من المحتمل أن تكون التجربة الأكثر إثارة للقلق هي العثور على جلد عنكبوت مجهول مكان وجوده. تتخلص العناكب بانتظام من هيكلها الخارجي كجزء من دورة نموها في عملية تعرف باسم طرح الريش. غالبًا ما تبقى القشرة المتبقية في قطعة واحدة، ويمكن أن تبدو مثل عنكبوت ميت مجوف وشبه شفاف. قد يكون العثور على قشور العنكبوت أمرًا مزعجًا بغض النظر عن الظروف، لكن خطواتك التالية ستتغير اعتمادًا على نوع القشور التي تجدها وعددها.

نظرًا لأنه من الشائع جدًا وجود عنكبوت واحد أو اثنين في منزلك، فمن الطبيعي أن تجد جلد عنكبوت متساقط بين الحين والآخر. الاستثناء هو إذا كنت تشك في أن الهيكل الخارجي ينتمي إلى عنكبوت خطير. معظم العناكب التي تشق طريقها إلى منازلنا غير ضارة بالبشر، ولكن هناك نوعان في الولايات المتحدة يجب تجنبهما: الأرملة السوداء وعناكب الناسك البنية. يمكن التعرف على هذين العناكب من خلال علاماتهما؛ الأرامل السوداء لها علامة الساعة الرملية الحمراء الزاهية، والعنكبوت البني لها علامة تشبه الكمان. نادرًا ما تغزو هذه العناكب المنازل، لكن إذا كنت تشك في أن جلد العنكبوت المتساقط ينتمي إلى شيء سام، فيجب عليك الاتصال بشركة إبادة الحشرات لتكون آمنًا.