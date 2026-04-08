ماذا تفعل إذا وجدت سنجابًا صغيرًا في حديقتك

قد يكون العثور على سنجاب صغير بمفرده في حديقتك أمرًا مثيرًا للقلق. قبل أن تغرفها، خذ لحظة. في كثير من الحالات، لم يتم التخلي عن صغار السنجاب. في أي مواجهة للحياة البرية، مثل العثور على راكون صغير في حديقتك، فإن معرفة متى تتدخل – ومتى لا تفعل ذلك – أمر بالغ الأهمية. بافتراض أنه ليس بمفرده، والتحقق من وجود أي إصابات، والاتصال بمراكز إعادة تأهيل الحياة البرية، وعدم إطعامه، يمكنك التأكد من مساعدة الطفل بأمان.

ربما تم ترك الطفل بمفرده مؤقتًا فقط. قد تكون الأم تبحث عن الطعام والمأوى في مكان قريب. من الممكن أن رؤيتك في الفناء أخافت الأم. أنت أيضًا لا تعرف ما إذا كان هناك حيوان مسعور في حديقتك أم لا، لذا من الأفضل توخي الحذر وتخصيص الوقت لتقييم الوضع. تحقق من الحيوان من مسافة بعيدة قبل التدخل.

راقب سلوك السنجاب الصغير لتحديد ما إذا كان يتمتع بصحة جيدة. إذا بدا نشطًا ومتنبهًا وغير مصاب، فمن المحتمل أن يكون جيدًا. إبقاء الحيوانات الأليفة والناس بعيدا عن الحيوان. وهذا سيعطي الأم بعض الوقت للعودة. قد تتمكن من تحديد موقع عرين الأم في مكان قريب. إنها حفرة حوالي بوصتين حولها. بمجرد عودة الأم لأخذ صغيرها، يمكنك اتخاذ خطوات لضمان عدم عودته وحماية حديقتك إذا لزم الأمر. ضع في اعتبارك إبقاء السنجاب خارج حديقتك باستخدام رادع البومة الذكي أو إضافة تذييلات على شكل حرف L حول مؤسستك أو الشرفة أو السياج لمنع الاختباء.