ماذا تفعل إذا وجدت سنجابًا صغيرًا ملقى في حديقتك؟

هناك العديد من الأشياء التي تتوقع رؤيتها في الفناء الخلفي لمنزلك في صباح ربيعي منعش: النباتات المعمرة التي تتفتح في فصل الربيع، أو الندى على العشب، أو عش الطيور في شجرة. ولكن قد تتفاجأ عندما تجد سنجابًا صغيرًا ملقى على العشب. السناجب، بطبيعة الحال، شائعة في الساحات الخلفية، ومعظم الناس لا يغمضون أعينهم إذا رأوا أنها تنزلق فوق شجرة أو على طول السياج. ولكن على الرغم من أن السناجب البالغة تتمتع بخبرة في التسلق، إلا أن السناجب الأصغر سنًا ليست ماهرة بنفس الدرجة. يولدون مكفوفين ويعتمدون بشكل كبير على أمهاتهم. ويستغرق الأمر وقتًا لتعلم التدافع والعمل بمفردهم، مما يعني إمكانية حدوث السقوط. وهذا صحيح بشكل مضاعف في يوم عاصف أو بعد تقليم الشجرة. إذا كان الصقر أو الراكون أو حتى قطتك تطارد سنجابًا صغيرًا، فمن السهل أن ينفصل عن أمه. لذا، إذا رأيت واحدًا ملقى في حديقتك، فهل تحتاج إلى التدخل؟ ذلك يعتمد.

في بعض الظروف، قد تكون والدة السنجاب الصغير (وتسمى أيضًا المجموعة) بعيدًا لتجمع الطعام أو تتعقب صغيرها بعد انفصالهما. وقد تكون أيضاً تراقب طفلها من مكان مخفي (مثل الأدغال). لذا من المهم عدم حمل الطفل على الفور. وهذا بالتأكيد ليس الوقت المناسب لتجهيز منزلك لاستقبال حيوان أليف جديد. بدلًا من ذلك، خذ وقتًا لمراقبة السنجاب والمناطق المحيطة به والوضع قبل اتخاذ خطوتك التالية.