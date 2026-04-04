ماذا تفعل إذا وجدت سنجابًا صغيرًا ملقى في حديقتك؟

هناك العديد من الأشياء التي تتوقع رؤيتها في الفناء الخلفي لمنزلك في صباح ربيعي منعش: النباتات المعمرة التي تتفتح في فصل الربيع، أو الندى على العشب، أو عش الطيور في شجرة. ولكن قد تتفاجأ عندما تجد سنجابًا صغيرًا ملقى على العشب. السناجب، بطبيعة الحال، شائعة في الساحات الخلفية، ومعظم الناس لا يغمضون أعينهم إذا رأوا أنها تنزلق فوق شجرة أو على طول السياج. ولكن على الرغم من أن السناجب البالغة تتمتع بخبرة في التسلق، إلا أن السناجب الأصغر سنًا ليست ماهرة بنفس الدرجة. يولدون مكفوفين ويعتمدون بشكل كبير على أمهاتهم. ويستغرق الأمر وقتًا لتعلم التدافع والعمل بمفردهم، مما يعني إمكانية حدوث السقوط. وهذا صحيح بشكل مضاعف في يوم عاصف أو بعد تقليم الشجرة. إذا كان الصقر أو الراكون أو حتى قطتك تطارد سنجابًا صغيرًا، فمن السهل أن ينفصل عن أمه. لذا، إذا رأيت واحدًا ملقى في حديقتك، فهل تحتاج إلى التدخل؟ ذلك يعتمد.
في بعض الظروف، قد تكون والدة السنجاب الصغير (وتسمى أيضًا المجموعة) بعيدًا لتجمع الطعام أو تتعقب صغيرها بعد انفصالهما. وقد تكون أيضاً تراقب طفلها من مكان مخفي (مثل الأدغال). لذا من المهم عدم حمل الطفل على الفور. وهذا بالتأكيد ليس الوقت المناسب لتجهيز منزلك لاستقبال حيوان أليف جديد. بدلًا من ذلك، خذ وقتًا لمراقبة السنجاب والمناطق المحيطة به والوضع قبل اتخاذ خطوتك التالية.
كيفية معرفة ما إذا كان السنجاب الصغير يحتاج إلى المساعدة
أولاً، ستحتاج إلى تقييم أي مؤشرات واضحة للإصابة أو سوء الحالة الصحية، مثل النزيف أو الجروح أو التورم أو عدم القدرة على النهوض. إذا لاحظت أيًا من هذه الأمور، فاتصل بأخصائي إعادة تأهيل الحياة البرية المرخص على الفور. استخدم مساعدة الحيوان الآن للعثور على شخص في منطقتك يمكنه مساعدة السنجاب. يمتلك هؤلاء التأهيليون الأدوات والتدريب اللازم لإعادتهم إلى الصحة.
وينطبق الشيء نفسه إذا كان سلوك السنجاب غريبًا، بما في ذلك البكاء لفترة طويلة أو الارتعاش أو عدم الاستجابة للصوت أو الحركة في البيئة. حتى لو كان السنجاب الذي عثرت عليه بالغًا، فهذه علامات على أنه يحتاج إلى المساعدة. إذا كان السنجاب مصابًا أو مريضًا، فمن المهم عدم محاولة إطعامه أو إعطائه الماء. بدلًا من ذلك، راقب السنجاب وانتظر وصول المساعدة.
ماذا تفعل مع السناجب الصغيرة المهجورة
إذا كان السنجاب صغيرًا جدًا وملامحه لا تزال في طور النمو، وله فراء محدود وعينان مغمضتان وحركة محدودة، فمن المحتمل أنك عثرت على طفل رضيع. إذا لم يكن مصابًا ولا يبدو أنه في خطر داهم، راقبه من بعيد لمدة يوم كامل من وضح النهار على الأقل – ربما تعود أمه من أجله. عندما يأتي الغسق، إذا لم تطالب والدة السنجاب بذلك، فاتصل بأخصائي إعادة التأهيل.
في كلتا الحالتين، استخدم يديك مرتديًا القفاز لوضع السنجاب في صندوق صغير مبطن بقطعة قماش ناعمة. ضع زجاجة ماء ساخن أو مصدر حرارة مشابه (مثل جهاز تدفئة اليد) أسفل قطعة القماش لإبقاء الطفل دافئًا. يمكنك وضع غطاء على الصندوق — تأكد من عمل فتحات تهوية أولًا — للمساعدة في حماية السنجاب من الحيوانات المفترسة أو العناصر أثناء انتظار وصول المساعدة. لكن إذا كنت تنتظر لترى ما إذا كانت والدة السنجاب ستعود، فاترك الغطاء حتى يمكن العثور على الطفل بسهولة أكبر. (تأكد من مراقبة الصندوق بيقظة بحثًا عن الحيوانات المفترسة.)
بالنسبة لأي حيوان تجده، بما في ذلك السناجب، فإن الهدف دائمًا هو تقليل الضوضاء أو الأضواء أو أي تدخلات أخرى قد تزيد من تفاقم التوتر.