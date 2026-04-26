ماذا تفعل إذا وجدت طائرًا ميتًا في حمام السباحة الخاص بك

عند التفكير في طرق لإبقاء حمام السباحة الخاص بك ممتعًا ومثيرًا، فمن المؤكد أن اكتشاف حيوان ميت يطفو في الماء ليس في القائمة. على الرغم من أنه أمر مزعج، إلا أنه من الشائع إلى حد ما بالنسبة لأصحاب المنازل العثور على كائنات ميتة تسبح في الفناء الخلفي لمنزلهم قبل أن يتمكنوا من ذلك. إذا تركت مكشوفًا، فقد تجد أصدقاء ذوي ريش ملون يتدفقون إلى حديقتك، كما أن السطح العاكس اللامع لحمام السباحة الخاص بك هو واحة مغرية للاستحمام أو الشرب. في حين أن تناول كميات صغيرة من المياه المكلورة ليس ضارًا عادةً، فإن استهلاك كميات أكبر يمكن أن يؤدي إلى نتائج مميتة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة للحفاظ على حمامات السباحة نظيفة ومعقمة. يمكن أيضًا أن تغرق الطيور في حمامات السباحة، مما يؤدي إلى نفوقها في وقت مبكر. إذا وجدت طائرًا ميتًا في حمام السباحة الخاص بك، فلا داعي للذعر. على الرغم من أن جثث الطيور قبيحة المنظر، فمن غير المرجح أن تسبب مخاطر صحية كبيرة لأولئك الذين يسبحون في الماء. ومع ذلك، من المهم اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة الطائر الميت من حمام السباحة الخاص بك وتطهيره وفقًا لذلك.
يمكنك استخدام مقشدة حمام السباحة لإخراج الطائر الميت من حمام السباحة بلطف. يمكنك أيضًا إخراج الجثة يدويًا. إذا اخترت الخيار الأخير، فمن المهم استخدام القفازات عند التعامل مع جثة الطائر، لأنها يمكن أن تحمل الأمراض والبكتيريا المختلفة. بعد الإزالة، ضع البقايا في كيس بلاستيكي، ثم تخلص منها في سلة المهملات. بدلًا من ذلك، يمكنك دفنها في حديقتك، لكن تأكد من حفر حفرة بعمق قدمين على الأقل حتى يمكن إخفاؤها بشكل صحيح عن الزبالين.
قم بتنظيف وتطهير حمام السباحة الخاص بك بعد إزالة الطيور الميتة
بعد إزالة الطائر الميت، يمكنك البدء في مهمة تطهير وتنظيف حمام السباحة الخاص بك وأي معدات تستخدم لإزالة البقايا. حتى لو كنت ترتدي قفازات لإزالة الجثة، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد التخلص منها بشكل صحيح. لتطهير المياه بشكل فعال، قم بزيادة كمية الكلور إلى 2 جزء في المليون، مع التأكد من أن مستويات الرقم الهيدروجيني لا تزيد عن 7.5. يجب أن تظل مستويات الرقم الهيدروجيني والكلور ثابتة لمدة نصف ساعة على الأقل لضمان تنظيف المياه وتطهيرها بشكل مناسب. يمكن للكلور أن يقتل الجراثيم بشكل فعال في غضون دقائق قليلة إذا تم الحفاظ عليه عند مستويات الحموضة المناسبة، والتي تتراوح عادة بين 7.0 إلى 7.8. ومن المهم أيضًا الحفاظ على درجة حرارة 77 درجة فهرنهايت أثناء التنظيف. إذا قمت بزيادة درجة حرارة ماء حمام السباحة الخاص بك على أمل زيادة وقت التطهير، فسيكون لذلك تأثير معاكس في الواقع لأن الكلور يمكن أن يتبخر بشكل أسرع في درجات الحرارة الساخنة. يجب أيضًا أن يكون مرشح حمام السباحة الخاص بك قيد التشغيل أثناء كل هذا أيضًا.
يجب أن تستغرق عملية التطهير بأكملها ما بين نصف ساعة إلى ساعة واحدة. أثناء الانتظار، يمكنك تطهير أي أدوات تستخدم لإخراج الطائر الميت عن طريق غمره بالكامل وتنظيفه في مياه حوض السباحة المعقمة. إذا تم الحفاظ على المستويات ودرجة الحرارة بشكل صحيح، فمن المفترض أن تكون قادرًا على السباحة بأمان في حمام السباحة الخاص بك بعد تلك الفترة الزمنية. ومع ذلك، لراحة البال، يمكنك ترك حمام السباحة الخاص بك مغلقًا طوال الليل والعودة للسباحة فيه بسعادة في اليوم التالي. فقط تأكد من تغطيته بشكل صحيح طوال الليل وبعد كل استخدام لمنع وقوع المزيد من الضحايا في الحيوانات.