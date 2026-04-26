ماذا تفعل إذا وجدت كومة من نشارة الخشب على طول الحائط الخاص بك

من السهل رؤية بعض التهديدات التي قد تسبب أضرارًا كبيرة لمنزلك. عادة ما تسبق العاصفة الكبيرة التي قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، سحب عاصفة شاهقة ومظلمة وبرق في المنطقة المجاورة. عندما ترى هذه الشروط، قد تبدأ في التساؤل عما إذا كان تأمين أصحاب المنازل يغطي أضرار البَرَد. العلامات الأخرى للأضرار المحتملة بالمنزل هي أكثر دقة بكثير. على سبيل المثال، إذا رأيت كومة صغيرة مما يشبه نشارة الخشب عند قاعدة جدار في المنزل، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة كبيرة.
على الرغم من أن نشارة الخشب يمكن أن تكون نتيجة فشل شخص ما في التنظيف بعد مشروع تحسين المنزل، إلا أن السبب الأكثر ترجيحًا عندما ترى كومة عشوائية من نشارة الخشب هو غزو الحشرات. من المحتمل أن تكون كومة نشارة الخشب إحدى العلامات التي تشير إلى وجود غزو النمل الأبيض أو وجود مستعمرة من النمل الحفار الذي يعيش في الجدران.
إن فهم الاختلافات بين الأضرار التي يسببها النمل الأبيض والنمل الحفار سيحدد الخطوات التي ستقضي عليهما. يتطلب كل نوع من الحشرات نوعًا مختلفًا من العلاج للحصول على أفضل النتائج. بغض النظر عن نوع الحشرة التي تعتقد أنها تسببت في تراكم نشارة الخشب داخل منزلك، فسوف تحتاج إلى نشر العلاجات في أسرع وقت ممكن لمنع المزيد من الضرر. يجب أن تعتمد على المتخصصين للتعامل مع هذه المشكلة، حيث إنه ليس مشروعًا مصممًا حتى لأولئك الذين يستمتعون بالقيام بالأعمال اليدوية.
ماذا تفعل إذا كانت نشارة الخشب تأتي من النمل الأبيض
إذا كنت تعتقد أنك ترى نشارة الخشب التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحشرات، قم بفحصها عن كثب. بدلًا من أن تشبه الجزيئات الدقيقة التي تشكل نشارة الخشب، قد تلاحظ أن الجزيئات الفردية لها شكل حبيبي أو بيضاوي بأطراف مستديرة. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن الجزيئات من المحتمل أن تكون نفايات، وهي براز النمل الأبيض. كل حبة من الفضلات صغيرة للغاية ويبلغ طولها حوالي 1 ملم، لذلك قد يكون من الصعب على أصحاب المنازل التعرف على ما يرونه على الفور.
بالإضافة إلى النفايات التي تشبه نشارة الخشب، قد تواجه مشكلة النمل الأبيض إذا رأيت ثقوبًا صغيرة في الخشب والجدران الجافة بالقرب من كومة النفايات. قد تشير البثور القريبة من سطح الخشب أيضًا إلى الإصابة. ابحث على طول الأساس خارج منزلك عن علامات وجود أنابيب طينية يستخدمها النمل الأبيض كأنفاق للانتقال بأمان من الأرض إلى منزلك.
إذا رأيت هذه القرائن الأخرى بالإضافة إلى “نشارة الخشب”، أو إذا كنت تريد فقط التأكد مما تراه، فاتصل بمتخصص للحصول على المساعدة. سيقوم المحترفون بفحص كل من الجزء الداخلي والخارجي للمنزل، حتى لو كنت ترى فقط المخلفات داخل المنزل. يبحث المحترفون عن وجود النمل الأبيض، لكنهم يحددون أيضًا ما إذا كانت الظروف القريبة من منزلك مواتية لغزو النمل الأبيض. إذا عثروا على النمل الأبيض، سيحدد المحترفون المعالجات التي ستحقق أفضل النتائج، سواء كانت معالجة التربة، أو معالجة الخشب الكيميائية، أو تركيب محطات الطُعم.
ماذا تفعل إذا كان النمل النجار هو المسبب لنشارة الخشب
إذا رأيت نشارة الخشب قادمة من النمل الحفار داخل منزلك، فهي تسمى أيضًا نفايات. ومع ذلك، سيبدو مختلفًا عن نفايات النمل الأبيض لأنه ليس فضلات النمل الحفار، بل هو في الواقع نشارة الخشب. عند الفحص الدقيق، ستتكون مخلفات النمل النجار من خليط من نشارة الخشب والتربة وأجزاء الحشرات. على عكس النمل الأبيض، النمل النجار لا يأكل الخشب. إنهم ببساطة يحفرون الخشب وينقلون نشارة الخشب التي يصنعونها خارج الأنفاق، مما يؤدي إلى تكوين نشارة الخشب التي ترونها. يأكل النمل الأبيض الخشب ويكوّن فضلات منه.
إذا رأيت ثقوبًا صغيرة في الحوائط الجافة والخشب بالقرب من أكوام نشارة الخشب، فهذه علامة على غزو النمل الحفار. قد تسمع أيضًا حفيفًا هادئًا داخل جدرانك إذا كان لديك نمل نجار.
إذا ترك النمل الحفار دون علاج، فيمكن أن يلحق الضرر بالخشب داخل منزلك، مما يؤدي إلى تدمير الدعامات الهيكلية وإضعاف إطار منزلك. على الرغم من أن النمل الأبيض أكثر تدميرًا ويمكن أن يسبب المزيد من الضرر بشكل أسرع من النمل الحفار، إلا أنه لا يزال يتعين عليك طلب المساعدة المتخصصة إذا كنت تعتقد أن نشارة الخشب التي تراها مرتبطة بغزو النمل الحفار. سيقوم المحترفون بفحص المنزل ثم استخدام علاجات المبيدات الحشرية الكيميائية، والتي تتكون عادة من الطُعم. يستخدم المحترفون علاجاتهم لاستهداف الملكة وقتلها، الأمر الذي سيؤدي إلى موت المستعمرة بعد فترة وجيزة.